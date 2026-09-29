Dől a pénz a ChatGPT fejlesztőjéhez: elképesztő számok láttak napvilágot

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évesített árbevétele a harmadik negyedév elejéhez képest több mint 70 százalékkal bővült.

Ez a növekedési ütem rendkívül dinamikusnak számít, különösen annak fényében, hogy a vállalati szegmensből származó bevételek július óta megduplázódtak.

A fogyasztói szegmensben az OpenAI csupán a harmadik negyedévben több bevételt termelt, mint amennyit a 2025-ös év egészében összesen felmutatott – áll a jelentésben.

Az OpenAI egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

Forrás: Reuters

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