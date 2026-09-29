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Dől a pénz a ChatGPT fejlesztőjéhez: elképesztő számok láttak napvilágot
Befektetés

Dől a pénz a ChatGPT fejlesztőjéhez: elképesztő számok láttak napvilágot

Portfolio
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Az OpenAI éves szintre vetített rendszeres bevétele (ARR) megközelíti a 70 milliárd dollárt, miután a vállalati ügyfelektől származó árbevétele július óta több mint a duplájára nőtt – derül ki az Axios keddi beszámolójából, amely a startup pénzügyi adatait ismerő forrásokra hivatkozik. Hasonló témákról is szó lesz november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
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A ChatGPT-t fejlesztő cég

évesített árbevétele a harmadik negyedév elejéhez képest több mint 70 százalékkal bővült.

Ez a növekedési ütem rendkívül dinamikusnak számít, különösen annak fényében, hogy a vállalati szegmensből származó bevételek július óta megduplázódtak.

A fogyasztói szegmensben az OpenAI csupán a harmadik negyedévben több bevételt termelt, mint amennyit a 2025-ös év egészében összesen felmutatott – áll a jelentésben.

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Mi lesz veled, ezüst?

Az OpenAI egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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