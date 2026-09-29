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Mégsem megy tőzsdére az okosgyűrűk úttörője
Befektetés

Mégsem megy tőzsdére az okosgyűrűk úttörője

Portfolio
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A piaci bizonytalanságokra hivatkozva elhalasztja tervezett amerikai tőzsdei bevezetését az okosgyűrűiről ismert Oura.

A finn gyökerű fogyasztói technológiai cég, az Oura kedden közölte döntését, ami újabb visszalépést jelent a hagyományosan erős őszi IPO-szezonban. A vállalat eredetileg 50 millió részvényt kínált volna darabonként 40-44 dolláros ársávban.

Az Oura visszalépése nem egyedi eset, a befektetők ugyanis egyszerre igyekeznek feldolgozni a Federal Reserve kamatemeléseit, a geopolitikai feszültségeket, valamint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények volatilitását,

ami összességében meglehetősen visszafogottá tette az IPO-piacot.

Tom Hale, a cég vezérigazgatója közleményében úgy fogalmazott, hogy az Oura megengedheti magának a megfelelő pillanat kivárását a tőzsdei debütáláshoz, addig pedig a növekedési lehetőségekre összpontosít.

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Az Oura az okosgyűrűk piacának úttörőjeként vált ismertté, hordható eszközeivel az alvás, a fizikai aktivitás és a szív egészségének nyomon követését teszi lehetővé a felhasználók számára.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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