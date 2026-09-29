Mellbevágó számok láttak napvilágot Németországról: a vagyon 95 százaléka a nyugatnémeteknél cserél gazdát

Németország nyugati és keleti tartományai között továbbra is hatalmas szakadék tátong az öröklések és az ajándékozások terén – derül ki a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis friss adataiból.

A hivatal kedden közzétett jelentése szerint 2025-ben az adóköteles vagyonátruházások 95 százaléka a nyugati tartományokban valósult meg.

A nyugatnémet régióban az adóhatóságok összesen 142,5 milliárd euró értékű örökölt és ajándékozott vagyont vettek nyilvántartásba,

míg a keleti tartományokban és Berlinben mindössze 8 milliárd eurót.

Az egy főre jutó adatok még szemléletesebben mutatják a különbséget, ugyanis

a nyugati tartományokban lakosonként több mint 2100 euró adóköteles örökség és ajándékozás jutott,

ami több mint négyszerese a keleti tartományokban és Berlinben mért mintegy 500 eurós értéknek. Mindezt úgy, hogy a keleti országrész és Berlin a német lakosság 19 százalékát adja, az adóköteles vagyonátruházásokból viszont csupán 5 százalékkal részesedik.

Az egykori Kelet-Németország gazdasága az 1990-es újraegyesítés óta gyökeres átalakuláson ment keresztül, ám több mint egy generációval később a keleti tartományok több kulcsfontosságú mutatóban még mindig elmaradnak a nyugati országrésztől.

Forrás: Reuters

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