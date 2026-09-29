24°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Mellbevágó számok láttak napvilágot Németországról: a vagyon 95 százaléka a nyugatnémeteknél cserél gazdát
Befektetés

Mellbevágó számok láttak napvilágot Németországról: a vagyon 95 százaléka a nyugatnémeteknél cserél gazdát

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Németország nyugati és keleti tartományai között továbbra is hatalmas szakadék tátong az öröklések és az ajándékozások terén – derül ki a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis friss adataiból.

A hivatal kedden közzétett jelentése szerint 2025-ben az adóköteles vagyonátruházások 95 százaléka a nyugati tartományokban valósult meg.

  • A nyugatnémet régióban az adóhatóságok összesen 142,5 milliárd euró értékű örökölt és ajándékozott vagyont vettek nyilvántartásba,
  • míg a keleti tartományokban és Berlinben mindössze 8 milliárd eurót.

Az egy főre jutó adatok még szemléletesebben mutatják a különbséget, ugyanis

a nyugati tartományokban lakosonként több mint 2100 euró adóköteles örökség és ajándékozás jutott,

ami több mint négyszerese a keleti tartományokban és Berlinben mért mintegy 500 eurós értéknek. Mindezt úgy, hogy a keleti országrész és Berlin a német lakosság 19 százalékát adja, az adóköteles vagyonátruházásokból viszont csupán 5 százalékkal részesedik.

Még több Befektetés

Dől a pénz a ChatGPT fejlesztőjéhez: elképesztő számok láttak napvilágot

Mi lesz veled, ezüst?

Mégsem megy tőzsdére az okosgyűrűk úttörője

Az egykori Kelet-Németország gazdasága az 1990-es újraegyesítés óta gyökeres átalakuláson ment keresztül, ám több mint egy generációval később a keleti tartományok több kulcsfontosságú mutatóban még mindig elmaradnak a nyugati országrésztől.

Kapcsolódó cikkünk

Megjött a szakértői elemzés a kiszivárgott vagyonadó-tervezetről

Kiszivárgott: itt vannak a vagyonadó részletei!

Nemcsak az ultragazdagok fizethetik: rengeteg családi céget és örököst is sújthat a vagyonadó

Magyar Péter bejelentette: 2027-től jön az eddigi terveknél is szigorúbb vagyonadó

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Őrizetben Seszták Miklós és Hankó Balázs, megnevezték Orbán Viktort az aranykonvoj ügyében
Veszélyben lehet Putyin pozíciója, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden
Pár éven belül teljesen elfogyhat a világgazdaság egyik legfontosabb féme - Hatalmas drágulás előtt állunk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility