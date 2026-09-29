Nagy tétet tesz az AI-boomra a Samsung, egymilliárd dollárt fektet be

A Samsung Electronics 500 millió dolláros kötelezettséget vállalt, a fennmaradó összeget pedig a Samsung C&T, a Samsung SDS, a Samsung SDI, a Samsung Life Insurance, valamint a Samsung Fire & Marine Insurance adja össze. A bejelentés napján a Samsung Electronics árfolyama 2,1 százalékkal emelkedett a szöuli tőzsdén.

A júniusban indult Helix a mesterséges intelligencia iránti növekvő kereslet kiszolgálásához szükséges infrastruktúrára összpontosít, így különösen a hiperskálázható adatközpontokra, az energiatermelésre, az átviteli és elosztóhálózatokra, valamint az optikai gerinchálózatokra. A vállalatot Adam Selipsky, az Amazon Web Services korábbi vezérigazgatója irányítja, míg az alapító befektetők között a KKR mellett a kuvaiti állami vagyonalap (Kuwait Investment Authority), az Nvidia és a Vistra amerikai energiavállalat található meg.

A Samsung számára a tranzakció lehetővé teszi, hogy leányvállalatainak széles körű kompetenciáit – a félvezetőktől és hűtési rendszerektől az adatközpont-építésen át az akkumulátorgyártásig – egyetlen projekten belül mozgósítsa, és ezáltal erősítse pozícióját a globális AI-infrastruktúra kiépítésében.

A Samsung közleménye szerint a befektetés célja, hogy

a Helixszel együttműködve felgyorsítsák az AI-adatközpontok világszintű kiépítését,

egyúttal elmélyítsék az érintett vállalatok közötti partnerséget. A mostani egymilliárd dolláros tétel a Helixnek már korábban biztosított, több mint tízmilliárd dolláros tőkeelkötelezettségen felül érkezik. A KKR globálisan több mint 75 milliárd dollárt fektetett digitális infrastruktúrába és energetikába, Dél-Koreában pedig 2009 óta mintegy 9 milliárd dollárnyi tőkét helyezett ki.

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