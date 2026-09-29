Pár éven belül teljesen elfogyhat a világgazdaság egyik legfontosabb féme - Hatalmas drágulás előtt állunk

Kína már évtizedek óta halmoz fel rezet a stratégiai tartalékaiba, az amerikai importvámok belengetése miatt pedig most az Egyesült Államokba is áramlanak a készletek. A Deutsche Bank új fémpiaci kutatási vezetője, Daniel Ghali becslése szerint az év végére a két ország együttesen a világ rézkészletének 71 százalékát birtokolhatja. Ha ez a tendencia folytatódik, számításai szerint 2028 végére a világ többi része számára egyszerűen nem marad elérhető réz.

Az elemző szerint ezt a forgatókönyvet végül az fogja megakadályozni, hogy a magas rézárak miatt egyes felhasználók alumíniumra váltanak, ami ugyan olcsóbb, de kevésbé hatékony vezető anyag. Ehhez azonban a jelenlegi árszint még nem elég magas. Ghali várakozása szerint

a réz ára 2027 második negyedévében elérheti a fontonkénti 10 dollárt, ami 50 százalékos drágulást jelentene a mostani szintekhez képest.

A készletek kiáramlásának még a vámok esetleges elmaradása sem kedvezne. Az amerikai réz határidős jegyzései ugyanis prémiummal forognak a Londoni Fémtőzsdéhez (LME) képest, így a kereskedőknek jobban megéri az Egyesült Államokban értékesíteni a fémeket. Ráadásul az LME az Egyesült Államokban is tart fenn raktárakat, így a prémium mérséklődése esetén a réz valószínűleg csupán a különböző amerikai telephelyek között mozogna ahelyett, hogy elhagyná az országot, és eljutna a más régiókban működő ipari felhasználókhoz.

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