Rendkívüli bejelentés érkezett: fontos változás jön a magyar múzeumok életében

Megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot (MNMKK), az érintett intézmények pedig 2027. január 1-jével visszakapják jogi és szakmai önállóságukat - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán kedden.

Tarr Zoltán azt írta, kedden az Országos Közgyűjtemények Szövetségének konferenciáján találkozott az ország múzeumainak vezetőivel.

A múzeumokról ott kell dönteni, ahol a gyűjtemény, a tudás és a felelősség van: magukban az intézményekben"

- fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve, hogy az önállóság visszaállításával a döntési jogkörök is visszakerülnek az intézményekhez.

A miniszter közölte: kiszámíthatóbb finanszírozási rendszeren, nyilvános és politikamentes vezetői pályázatokon, erősebb nemzetközi együttműködésen, valamint a múzeumi dolgozók béreinek rendezésén dolgoznak.

Hozzátette: a részleteket a múzeumi rendszerben dolgozó szakemberek bevonásával alakítják ki.

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