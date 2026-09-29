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Befektetés

Többségi tulajdont szerzett egy görög energiakereskedőben a MET Csoport

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Többségi részesedést szerzett a MET Csoport értékesítési, trading és nagykereskedelmi üzletága, a MET Sales and Trading a görög Zephiros Energy Trading S.A.-ban. A tranzakcióval a svájci központú energiavállalat tovább erősíti jelenlétét a görög energiapiacon, különösen a megújulóenergia-termeléshez és az akkumulátoros energiatároláshoz kapcsolódó szolgáltatásokban - olvasható a vonatkozó sajtóközleményben.
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A Zephiros Energy Trading megújulóenergia-aggregátorként integrált szolgáltatásokat nyújt a görög piacon működő termelőknek, befektetőknek és eszköztulajdonosoknak. A társaság tevékenysége a zöldenergia-termelés aggregációját és az energiakereskedelmet ötvözi a szél- és napenergia, valamint az akkumulátoros energiatárolók műszaki, operatív és kereskedelmi menedzsmentjével.

A közlemény szerint a felvásárlás azért illeszkedik a MET növekedési stratégiájába, mert a görög energiapiacon gyorsan bővül a megújuló kapacitás, ezzel párhuzamosan pedig egyre nagyobb szerepet kapnak a tárolási és rugalmassági megoldások is.

A tranzakció lezárását követően Georgios Oikonomou került a Zephiros Energy Trading élére. A társaság közlése szerint a következő időszakban a meglévő aggregátori tevékenység további erősítése mellett

az akkumulátoros energiatároláshoz és más rugalmassági eszközökhöz kapcsolódó optimalizációs szolgáltatások bővítésére is fókuszálnak.

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A MET szerint a Zephiros helyi piaci tapasztalatának, illetve a csoport európai tradingtevékenységének és pénzügyi hátterének összekapcsolása új termékek és szolgáltatások fejlesztését is lehetővé teheti a görög energiapiacon.

A tranzakció pénzügyi részleteit a felek nem közölték.

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