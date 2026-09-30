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Befektetés

Apelso: Örülünk az AI-nak vagy félünk tőle?

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A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Apelso Capital Alapkezelő írása olvasható.

"Egyre feljebb kúszik az olaj és a földgáz ára, miután továbbra sincs érdemi előrelépés a közel-keleti konfliktus lezárásában. Trump cselekedetein mintha az látszana, hogy már letett arról, hogy a közelgő félidős választásokig megoldásra jussanak Iránnal, ami miatt a közeljövőben nincs komolyabb esély az energiapiaci turbulencia enyhülésére.

Tovább emelkednek a kötvénypiaci hozamok, és bár sokféle hajtóerő merült fel a az elmúlt hónapokban, most az olajjal való együtt mozgás és az inflációs félelem figyelhető meg a legerősebb hatásnak. Épp ezért itt sem számíthatunk komolyabb erősödésre, amíg nem állapodnak meg a felek. Ezen túl még az európai országok feje felett ott lebeg annak a veszélye, hogy Amerika korlátozza a dízel exportját, ami az elszálló árak és a gáztározók alacsony feltöltöttsége mellett végzetes lehet az inflációra nézve. Bár diverzebb az energiaellátása a kontinensek, mint a 2022-es energiaválság idején, az áremelkedés, a költségvetési lazaság és a politikai kockázatok további kötvényeladásokat eredményezhetnek az elkövetkező hónapokban. Érdekes, hogy egyik nagy jegybank (se verbális, se tényleges beavatkozással) sem tudta megnyugtatni a kötvénybefektetőket, ami mutatja, hogy a problémák strukturálisak lehetnek.

Erős jelentési szezonon vagyunk túl, de közben felemás képet mutat az amerikai részvénypiac. Csúcsközeli szinteken van a legtöbb nagy részvényindex, azonban az S&P 500 indexben szereplő vállalatok csupán 26%-a van az 50 napos mozgóátlaga felett. Ez a szám augusztus közepén még 70% körül mozgott. Az „AI veszélyt jelenthet az emberiségre” félelemből csettintésre optimizmusba csapott át a hangulat a Meta új ágense miatt, de ez egyben azt is jelenti, hogy sok iparágnak egyre komolyabb fenyegetést jelent az AI fejlődése, ami aztán újra eladásokat hozott. Sokszor mintha a piac sem tudná eldönteni, hogy féljen az AI-tól vagy örüljön neki.

A hazai kötvények is reagáltak a nemzetközi hozamemelkedésre, de pozitív szempont, hogy a fejlett kötvényekkel megegyező mértékben emelkedtek itthon a hozamok, míg a régiós országokban nagyobb mértékű hozamemelkedés volt látható. Továbbra is él a bizalom az új kormánnyal szemben, és egyelőre ez a lényeg, már csak tenni kell ennek a bizalomnak a megtartásáért.

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A tőkepiaci fundamentumok nem változtak lényegesen az elmúlt hónapban, így egyelőre nem láttuk indokoltnak, hogy változtassunk az eszközallokációnkon. A régiós részvények kedvező értékeltsége miatt itt továbbra is felülsúlyt tartunk, de összességében a részvénykitettségünk semleges súlyon van. A hazai kötvényekben továbbra is felülsúlyon vagyunk, de az elmúlt időszak hozamemelkedése egyelőre nem hozott számunkra újabb kedvező beszállási pontot.

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Apelso Capital Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 67,5%
  • EUR kitettség: 15%
  • USD kitettség: 12,5%
  • Egyéb devizás kitettség: 5%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

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