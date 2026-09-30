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Befektetés

Equilor Alapkezelő: Vágtató hozamok

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A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írása olvasható.
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Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.
Információ és jelentkezés

"Az amerikai hosszú államkötvény hozamok jelentik a legnagyobb veszélyt a középtávú befektetői hangulatra, mivel szeptemberben a 10 éves USA hozam újabb 50 bázispontos ugrással 5,20% fölé emelkedett. A részvénypiacok egyelőre nem vesznek tudomást a potenciális veszélyről, történelmi csúcsok közelében vannak annak ellenére, hogy a technikai mutatók túladottságot jeleznek. Ez az összeállítás akár előjelezhetné a részvény indexek további menetelését is, viszont nagy a kockázat, hogy ha a hozamok hasonló sebességgel tovább emelkednek, akkor annak bizonyosan nagyon negatív következményei lesznek minden piacra. Ugyanakkor az emelkedő hozamok ellen a korábban bevetett verbális intervenció és gyengére sikerült kötvényvásárlási program után már csak a kemény költségvetési hiánycsökkentés hozhatna eredményt. Erre viszont nem látszik esély egyelőre.

Az európai hozamok is lekövették a negatív hangulatot, a 10 éves bund 30 bp-tal zárt feljebb, és az EURUSD is egészen 1,1370-ig esett. A részvény indexek jellemzően enyhén, 1-2%-kal lefelé korrigáltak. Míg az olaj és a gáz ára az eszkalálódó hormuzi konfliktus hatására tovább emelkedett.

A magyar hosszú hozamok tovább emelkedtek, de a különbség a német hozamokhoz képest nem változott, ami a hozamkonvergencia fennmaradását jelzi. Az MNB 3-ról 2,5 százalékra csökkentette az inflációs célt, ami a kamatcsökkentések átmeneti szüneteltetését is jelenti. Októberben hozza nyilvánosságra a kormány a 2027-es költségvetési tervet és a következő évekre szóló makrogazdasági pályát, ami döntő jelentőséggel lesz a további hozam, részvény és deviza értékeltségre.

Továbbra is bízunk a hazai eszközök felülteljesítésében, aminek katalizátora lehet az őszi fiskális jövőkép, az alacsony inflációs pálya pedig a hozamgörbe rövid oldalát támogatja. A fejlett piaci részvények súlyát 20%-on tartottuk."

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A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Equilor Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 40%
  • EUR kitettség: 35%
  • USD kitettség: 25%
  • Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

Professional Investment Day 2026
Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.
Információ és jelentkezés

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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