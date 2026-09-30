25°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Befektetés

Erste: Kötvénypiaci feszültségek árnyékában

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írása olvasható.
Professional Investment Day 2026
Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.
Információ és jelentkezés

"Egyre több jel mutat arra, hogy a globális gazdasági növekedés tovább gyorsul, és a fejlett piacokon a potenciális szint felett alakulhat 2026 második félévében. Még mindig a AI-vezérelt beruházási ciklus a legfontosabb növekedési motor: támogatja a beruházásokat, a fogyasztást, a feldolgozóipari aktivitást, az exportot és a vállalati profitokat. Az Egyesült Államokban a szeptemberi előzetes beszerzési menedzserindexek (PMI) 5 éves csúcsra emelkedtek, az Atlanta Fed valós idejű GDP-növekedési indikátora (nowcast) pedig 5 százalékon áll. A dél-koreai és tajvani exportstatisztikák szintén azt mutatják, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási boom egyre szélesebb körben támogatja a világgazdaságot. Ugyanakkor a kockázatok sem sokat változtak: az elképesztő beruházási hullám jövőbeni megtérülése kérdéses, a munkaerőpiac lassan hűlni látszik, a geopolitikai konfliktusok nem enyhülnek (sőt!) – de mostanában leginkább az egekbe szökkenő kötvénypiaci hozamok borzolják a befektetők idegeit.

A 15-20 éves történelmi magasságokba emelkedő amerikai, nyugat-európai és japán kötvényhozamokat számos tényező hajtja, többek között a geopolitikai feszültségek nyomán kilőtt energiaárak, az infláció gyorsulása és a kamatemelési várakozások erősödése, illetve a költségvetési finanszírozás és az AI-beruházások finanszírozási igénye által támasztott verseny. Az infláció az Egyesült Államokban és az Eurózónában is 3,5 százalék körül alakulhat az utolsó negyedévben, a piac pedig az amerikai Federal Reserve, az Európai Központi Bank és a japán jegybank részéről is további közel 100 bázispont kamatemelést árazott be a következő 12 hónapra. Egyre általánosabb az a nézet, hogy a semleges kamatszint strukturális emelkedését láthatjuk, és tartósan visszatérünk a 2008-as pénzügyi válságot megelőző magasabb kamatkörnyezethez. Viszont fennáll annak a kockázata, hogy a monetáris kondíciók annyira szigorúvá válnak, ami törést okoz a piaci és/vagy a reálgazdasági folyamatokban, előbb-utóbb durva korrekcióhoz és recesszióhoz vezetve.

Mindenesetre a részvénypiac és a kötvénypiac meglehetősen ellentmondásos jeleket küld: a részvények volatilitását tükröző VIX-index megnyugtatóan alacsony szinten maradt, a hasonló kötvénypiaci mutatók viszont kilőttek az elmúlt hetekben. Az elmondható, hogy a részvénypiacok már nem minden esetben reagálnak pozitívan az erős makrogazdasági adatokra, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a magasabb növekedés magasabb kamatokat és kötvényhozamokat eredményezhet. A legnagyobb esélyt még mindig arra látjuk, hogy fennmarad a piaci és gazdasági „reziliencia” forgatókönyve, amelyben a növekedés a potenciális szint felett marad, miközben a monetáris politika csak mérsékelten szigorodik. Az elsődleges kockázatokat az energiaárak további emelkedése, a Hormuzi-szoros körüli fejlemények, az esetleges amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek jelentik, valamint, ha a kötvényhozamok tartósan a nominális gazdasági növekedési ütem fölé emelkednek. A következő hetekben ezért a befektetők figyelme elsősorban az amerikai eredményszezonra, a hozamok alakulására és a geopolitikai fejleményekre összpontosulhat.

Továbbra is felülsúlyozzuk a részvényeket, mivel az inflációs növekedési környezet és a technológiai beruházási boom összességében kedvező hátteret biztosít a vállalati eredmények számára. A preferált szegmensek közé tartoznak az amerikai technológiai, minőségi és magas osztalékfizető részvények, az európai kis kapitalizációjú vállalatok, valamint a nyersanyag- és bányászati szektor. Vonzónak tartjuk a globális egészségügyi szektort is. A kötvényoldalon a külföldi állampapírpiacokon továbbra is a rövid futamidőket preferáljuk, valamint az euró vállalati kötvényeket és a helyi devizás feltörekvő piaci kötvényeket.

Még több Befektetés

Nemrég mutattuk, máris nagyot szárnyalt ez a részvény – Most jöhet az igazi kitörés!

Riadót fújt a kötvénypiac, hátrébb léptek a részvényektől a magyar profik

„Let's shape the future” - Vasarely vizuális világát idézi meg Magyarország az Expo Realon Münchenben

A hazai piacon a kedvezőtlen nemzetközi hangulat és a forint gyengülése elmosta a kamatcsökkentési várakozásokat. A globális kötvénypiaci helyzet megnyugvása esetén azonban az MNB további vágásai ismét gyorsan a terítékre kerülhetnek, főként, ha a jövő évi költségvetési terv – aminek bemutatása októberben várható – megnyugtatóan ambíciózus lesz a hiány lefaragása szempontjából. Az emelkedő hozamkörnyezetben mi fokozatosan növeltük kitettségünket a hosszabb futamidejű államkötvényeknél."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Erste Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 88,5%
  • EUR kitettség: 0,0%
  • USD kitettség: 4,0%
  • Egyéb devizás kitettség: 7,5%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

Professional Investment Day 2026
Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.
Információ és jelentkezés

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, Seszták Miklóst letartóztatták, Hankó Balázsról a bíróság dönt
Bemutatták a legújabb BMW-t - A dizájn megosztó, a tét nem kicsi
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility