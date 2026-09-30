Erste: Kötvénypiaci feszültségek árnyékában
"Egyre több jel mutat arra, hogy a globális gazdasági növekedés tovább gyorsul, és a fejlett piacokon a potenciális szint felett alakulhat 2026 második félévében. Még mindig a AI-vezérelt beruházási ciklus a legfontosabb növekedési motor: támogatja a beruházásokat, a fogyasztást, a feldolgozóipari aktivitást, az exportot és a vállalati profitokat. Az Egyesült Államokban a szeptemberi előzetes beszerzési menedzserindexek (PMI) 5 éves csúcsra emelkedtek, az Atlanta Fed valós idejű GDP-növekedési indikátora (nowcast) pedig 5 százalékon áll. A dél-koreai és tajvani exportstatisztikák szintén azt mutatják, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási boom egyre szélesebb körben támogatja a világgazdaságot. Ugyanakkor a kockázatok sem sokat változtak: az elképesztő beruházási hullám jövőbeni megtérülése kérdéses, a munkaerőpiac lassan hűlni látszik, a geopolitikai konfliktusok nem enyhülnek (sőt!) – de mostanában leginkább az egekbe szökkenő kötvénypiaci hozamok borzolják a befektetők idegeit.
A 15-20 éves történelmi magasságokba emelkedő amerikai, nyugat-európai és japán kötvényhozamokat számos tényező hajtja, többek között a geopolitikai feszültségek nyomán kilőtt energiaárak, az infláció gyorsulása és a kamatemelési várakozások erősödése, illetve a költségvetési finanszírozás és az AI-beruházások finanszírozási igénye által támasztott verseny. Az infláció az Egyesült Államokban és az Eurózónában is 3,5 százalék körül alakulhat az utolsó negyedévben, a piac pedig az amerikai Federal Reserve, az Európai Központi Bank és a japán jegybank részéről is további közel 100 bázispont kamatemelést árazott be a következő 12 hónapra. Egyre általánosabb az a nézet, hogy a semleges kamatszint strukturális emelkedését láthatjuk, és tartósan visszatérünk a 2008-as pénzügyi válságot megelőző magasabb kamatkörnyezethez. Viszont fennáll annak a kockázata, hogy a monetáris kondíciók annyira szigorúvá válnak, ami törést okoz a piaci és/vagy a reálgazdasági folyamatokban, előbb-utóbb durva korrekcióhoz és recesszióhoz vezetve.
Mindenesetre a részvénypiac és a kötvénypiac meglehetősen ellentmondásos jeleket küld: a részvények volatilitását tükröző VIX-index megnyugtatóan alacsony szinten maradt, a hasonló kötvénypiaci mutatók viszont kilőttek az elmúlt hetekben. Az elmondható, hogy a részvénypiacok már nem minden esetben reagálnak pozitívan az erős makrogazdasági adatokra, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a magasabb növekedés magasabb kamatokat és kötvényhozamokat eredményezhet. A legnagyobb esélyt még mindig arra látjuk, hogy fennmarad a piaci és gazdasági „reziliencia” forgatókönyve, amelyben a növekedés a potenciális szint felett marad, miközben a monetáris politika csak mérsékelten szigorodik. Az elsődleges kockázatokat az energiaárak további emelkedése, a Hormuzi-szoros körüli fejlemények, az esetleges amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek jelentik, valamint, ha a kötvényhozamok tartósan a nominális gazdasági növekedési ütem fölé emelkednek. A következő hetekben ezért a befektetők figyelme elsősorban az amerikai eredményszezonra, a hozamok alakulására és a geopolitikai fejleményekre összpontosulhat.
Továbbra is felülsúlyozzuk a részvényeket, mivel az inflációs növekedési környezet és a technológiai beruházási boom összességében kedvező hátteret biztosít a vállalati eredmények számára. A preferált szegmensek közé tartoznak az amerikai technológiai, minőségi és magas osztalékfizető részvények, az európai kis kapitalizációjú vállalatok, valamint a nyersanyag- és bányászati szektor. Vonzónak tartjuk a globális egészségügyi szektort is. A kötvényoldalon a külföldi állampapírpiacokon továbbra is a rövid futamidőket preferáljuk, valamint az euró vállalati kötvényeket és a helyi devizás feltörekvő piaci kötvényeket.
A hazai piacon a kedvezőtlen nemzetközi hangulat és a forint gyengülése elmosta a kamatcsökkentési várakozásokat. A globális kötvénypiaci helyzet megnyugvása esetén azonban az MNB további vágásai ismét gyorsan a terítékre kerülhetnek, főként, ha a jövő évi költségvetési terv – aminek bemutatása októberben várható – megnyugtatóan ambíciózus lesz a hiány lefaragása szempontjából. Az emelkedő hozamkörnyezetben mi fokozatosan növeltük kitettségünket a hosszabb futamidejű államkötvényeknél."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Erste Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 88,5%
- EUR kitettség: 0,0%
- USD kitettség: 4,0%
- Egyéb devizás kitettség: 7,5%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Akkora sikert ért el Elon Musk monumentális rakétája, hogy arra még Kína is felkapta a fejét
Megnéztük a Google adatait.
A jó szomszédi viszonyon is múlhat Magyarország gázellátása az orosz leválás után
Különleges helyzetben hazánk.
Riadót fújt a kötvénypiac, hátrébb léptek a részvényektől a magyar profik
Ítéletet mondtak a turbulens helyzetről.
Letartóztatás: már át is szállították Seszták Miklós az őrizeti helyére
A Nagy Ignác utcai büntetés-végrehajtási intézetbe kerül.
Radikális változást jelentett be a főépítész: teljesen új alapokra helyezik a magyar építőipari szabályozást
Az ÉVOSZ közgyűlésén beszélt Szemerey Samu, a KBM államtitkára.
„Let's shape the future” - Vasarely vizuális világát idézi meg Magyarország az Expo Realon Münchenben
Victor Vasarely a 20. század egyik legjelentősebb úttörője volt a művészet és az építészet összekapcsolásában.
Kiderült, mire költi az MVM az uniós milliárdokat
132 millió forint megawattonként.
Kövesi: senki nem tud nálunk gyorsabban vagyont lefoglalni
Három miniszterrel egyeztetett az Európai Ügyészség vezetője, akár egy éven belül is születhetnek ítéletek.
Megszűnt az Erste ATM-díja a Revolut-kártyákra
Az Erste Bank ATM-jeinél már egyetlen Revolut-kártyával sem kell külön díjat fizetni a készpénzfelvételért. Ez az Erste bank Bankmonitornak adott tájékoztatásából derül ki. A mentesség ug
5 + 1 kritikus pont a vagyonadó-tervezetről
A vagyonadó tervezett bevezetése nemcsak új adófizetési kötelezettséget teremtene az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonnal rendelkezők számára. A napokban nyilvánosságra került, ne
Elvándorlás helyett bevándorlás - Nagy fordulatot jeleznek a régiós adatok
Harminc éven át a kivándorlás rajzolta át a BB tengely országainak népességét, ma viszont tizenegyből kilencben pozitív a vándorlási mérleg. A fordulat azonban nem pusztán... The post Elván
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t
A jó szomszédi viszonyon is múlhat Magyarország gázellátása az orosz leválás után
Különleges helyzetben hazánk.
Már 100 ezer forintból is vehetünk aranyat – de mire érdemes figyelni?
Pintye Lászlóval, a BÁV Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Kurali Zoltán: Jöhet a következő lépés a magyar euró felé
Exkluzív interjút adott a Portfolionak Banai Ádám és Kurali Zoltán.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.