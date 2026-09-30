Erste: Kötvénypiaci feszültségek árnyékában

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írása olvasható.

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"Egyre több jel mutat arra, hogy a globális gazdasági növekedés tovább gyorsul, és a fejlett piacokon a potenciális szint felett alakulhat 2026 második félévében. Még mindig a AI-vezérelt beruházási ciklus a legfontosabb növekedési motor: támogatja a beruházásokat, a fogyasztást, a feldolgozóipari aktivitást, az exportot és a vállalati profitokat. Az Egyesült Államokban a szeptemberi előzetes beszerzési menedzserindexek (PMI) 5 éves csúcsra emelkedtek, az Atlanta Fed valós idejű GDP-növekedési indikátora (nowcast) pedig 5 százalékon áll. A dél-koreai és tajvani exportstatisztikák szintén azt mutatják, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási boom egyre szélesebb körben támogatja a világgazdaságot. Ugyanakkor a kockázatok sem sokat változtak: az elképesztő beruházási hullám jövőbeni megtérülése kérdéses, a munkaerőpiac lassan hűlni látszik, a geopolitikai konfliktusok nem enyhülnek (sőt!) – de mostanában leginkább az egekbe szökkenő kötvénypiaci hozamok borzolják a befektetők idegeit.

A 15-20 éves történelmi magasságokba emelkedő amerikai, nyugat-európai és japán kötvényhozamokat számos tényező hajtja, többek között a geopolitikai feszültségek nyomán kilőtt energiaárak, az infláció gyorsulása és a kamatemelési várakozások erősödése, illetve a költségvetési finanszírozás és az AI-beruházások finanszírozási igénye által támasztott verseny. Az infláció az Egyesült Államokban és az Eurózónában is 3,5 százalék körül alakulhat az utolsó negyedévben, a piac pedig az amerikai Federal Reserve, az Európai Központi Bank és a japán jegybank részéről is további közel 100 bázispont kamatemelést árazott be a következő 12 hónapra. Egyre általánosabb az a nézet, hogy a semleges kamatszint strukturális emelkedését láthatjuk, és tartósan visszatérünk a 2008-as pénzügyi válságot megelőző magasabb kamatkörnyezethez. Viszont fennáll annak a kockázata, hogy a monetáris kondíciók annyira szigorúvá válnak, ami törést okoz a piaci és/vagy a reálgazdasági folyamatokban, előbb-utóbb durva korrekcióhoz és recesszióhoz vezetve.

Mindenesetre a részvénypiac és a kötvénypiac meglehetősen ellentmondásos jeleket küld: a részvények volatilitását tükröző VIX-index megnyugtatóan alacsony szinten maradt, a hasonló kötvénypiaci mutatók viszont kilőttek az elmúlt hetekben. Az elmondható, hogy a részvénypiacok már nem minden esetben reagálnak pozitívan az erős makrogazdasági adatokra, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a magasabb növekedés magasabb kamatokat és kötvényhozamokat eredményezhet. A legnagyobb esélyt még mindig arra látjuk, hogy fennmarad a piaci és gazdasági „reziliencia” forgatókönyve, amelyben a növekedés a potenciális szint felett marad, miközben a monetáris politika csak mérsékelten szigorodik. Az elsődleges kockázatokat az energiaárak további emelkedése, a Hormuzi-szoros körüli fejlemények, az esetleges amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek jelentik, valamint, ha a kötvényhozamok tartósan a nominális gazdasági növekedési ütem fölé emelkednek. A következő hetekben ezért a befektetők figyelme elsősorban az amerikai eredményszezonra, a hozamok alakulására és a geopolitikai fejleményekre összpontosulhat.

Továbbra is felülsúlyozzuk a részvényeket, mivel az inflációs növekedési környezet és a technológiai beruházási boom összességében kedvező hátteret biztosít a vállalati eredmények számára. A preferált szegmensek közé tartoznak az amerikai technológiai, minőségi és magas osztalékfizető részvények, az európai kis kapitalizációjú vállalatok, valamint a nyersanyag- és bányászati szektor. Vonzónak tartjuk a globális egészségügyi szektort is. A kötvényoldalon a külföldi állampapírpiacokon továbbra is a rövid futamidőket preferáljuk, valamint az euró vállalati kötvényeket és a helyi devizás feltörekvő piaci kötvényeket.

A hazai piacon a kedvezőtlen nemzetközi hangulat és a forint gyengülése elmosta a kamatcsökkentési várakozásokat. A globális kötvénypiaci helyzet megnyugvása esetén azonban az MNB további vágásai ismét gyorsan a terítékre kerülhetnek, főként, ha a jövő évi költségvetési terv – aminek bemutatása októberben várható – megnyugtatóan ambíciózus lesz a hiány lefaragása szempontjából. Az emelkedő hozamkörnyezetben mi fokozatosan növeltük kitettségünket a hosszabb futamidejű államkötvényeknél."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Erste Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 88,5%

EUR kitettség: 0,0%

USD kitettség: 4,0%

Egyéb devizás kitettség: 7,5%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.