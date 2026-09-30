Eurizon: az amerikai kötvényhozamok már túl magasak

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management írását olvashatják.

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"A világgazdaság továbbra is ellenálló. Az idei olajársokk negatív reálgazdasági hatásai egyelőre nem láthatók, még Európa is úgy tűnik, hogy jól van. A fiskális transzferek ugyanis jelentősek, és továbbra is támogatják a magánkeresletet. A technológiai beruházások természetesen szintén növelik a gazdasági aktivitást az Egyesült Államokban, de a GDP növekedése Európában és az Egyesült Királyságban is meglepően erős. A magánszektor folyamatos fiskális támogatásának másik oldala azonban a fejlett nyugat nagy részének romló fiskális helyzete. A kötvénypiacok és részvénypiacok úgy tűnik, ezt a kettősséget árazzák.

Az emelkedő kötvényhozamok (és a Brent/WTI árfolyamai) azonban nem voltak eddig hatással a részvényárfolyamokra, ami egyéb pozitív tényezők jelenlétére utal. Először is, a vállalati nyereségek továbbra is rendkívül erősek, és a magánvállalatok így olyan ellenállóképességgel rendelkeznek, hogy a hozamok és az olajárak jelentős emelkedése sem hat jelenleg negatívan a részvényárfolyamukra. Másodszor, a mögöttes kereslet olyan erős, hogy a 100 USD körüli olajár sem számít jelenleg. Talán ezek eredője, plusz az AI forradalomban való szerep miatt a feltörekvő piacok is nyugodtak maradtak a nyár folyamán.

Az olaj árának jelentős nyári emelkedését azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert ha Iránban nem javul a helyzet, és a magas olajárak továbbra is fennmaradnak, ideiglenes inflációs hullámot eredményezhetnek. Viszont nagyon valószínűtlen, hogy az infláció tíz éven át magas maradna, ezért a várható infláció nem indokolja a tartósan magas hosszú kötvényhozamokat. A hosszú távú inflációhoz és az inflációs bizonytalansághoz képest az Egyesült Államokban a hosszú kötvények nominális hozamai véleményünk szerint túl magasak. Persze a kötvényárfolyamra ható egyéb tényezők, mint a GDP-növekedés, a fiskális helyzet és az USA állampapírok biztonságos menedék szerepe miatti kereslet is fontos a mai hozamok alakulásában, de a tartós, 5 % feletti hosszú hozamok csak akkor igazolhatók, ha az alapvető magyarázó változók a jelenlegi helyükön maradnak, beleértve az inflációt és az inflációs bizonytalanságot is.

A részvénypiac tehát jól teljesít, persze számos bizonytalansággal övezve, ami közül a legfrissebb az AI körüli biztonsági vita. Az AI biztonsági vita megítélésünk szerint nem ezt a technológiai forradalmat kérdőjelezi meg, hanem a forradalom „minőségi” dimenziójáról szól, és nem akarja megváltoztatni a „mennyiség” dimenzióját.

A portfóliónk kockázata közepes, vagyis kiegyensúlyozott portfóliót tartunk jelenleg, amin továbbra sem változtatunk. A kötvénypiaci árazás most ugyan indokolt (szinte minden negatívum be van árazva), azonban hosszú távon ezt nem tartjuk fenntarthatónak és indokoltnak, ráadásul a „minden beárazásból” pozitív hírek esetén kiárazások jöhetnek, így a jelenlegi negatív trend ellenére sem csökkentünk a súlyon, ahogy a részvények esetében sem."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Eurizon Asset Management modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 29%

EUR kitettség: 18%

USD kitettség: 44%

Egyéb devizás kitettség: 9%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.