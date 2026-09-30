Gránit: a részvénypiacok ellenállónak bizonyultak
"Szeptemberben a globális pénz- és tőkepiacok fókuszában ismét az infláció és a jegybanki politika állt. A közel-keleti konfliktus elhúzódása és az ebből fakadó energiapiaci bizonytalanság érdemben növelte az inflációs kockázatokat, miközben az amerikai gazdaság a vártnál ellenállóbbnak tűnik.
Ennek is köszönhetően jelentős hozamemelkedés volt tapasztalható a kötvénypiacokon, a hosszú, 10, 20 és 30 éves lejáratok esetében évtizedek óta nem látott szintre emelkedtek a hozamok. A hozamgörbéken bear flattening volt megfigyelhető, azaz a rövid hozamok jobban emelkedtek, mint a hosszú hozamok. A monetáris politikában egyértelműen szigorúbb irány rajzolódott ki. A Fed 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatsávot, a döntéshozók pedig az idei évre még egy kamatemelést jeleztek előre. Az EKB szintén 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatot.
A magasabb hozamkörnyezet és az emelkedő kötvénypiaci volatilitás ellenére a részvénypiacok indexszinten ellenállónak bizonyultak. Az amerikai technológiai szektort továbbra is az AI-hoz kapcsolódó beruházások és a növekedési várakozások támogatták, a Nasdaq a hónap során új történelmi csúcsot is elért, melyhez a félvezető szektor jó teljesítménye jelentős mértékben hozzájárult. Európában a visszafogottabb növekedés mellett a magasabb energiaárak és a monetáris szigorítás következményei maradtak fókuszban.
A közép-kelet-európai tőzsdéket tömörítő CETOP indexre összességében oldalazó mozgás volt érvényes, miközben az egyes piacok jelentős eltéréseket mutattak. A lengyel tőzsde 4 százalék körüli emelkedéssel zárta a hónapot, ezzel szemben a román tőzsdén 7 százalék feletti korrekció következett be. A magyar piacon a MOL egyértelműen felülteljesített, árfolyamát pedig a közel-keleti konfliktus nyomán megugró dízelspreadek, valamint a vártnál magasabb osztalékról szóló hírek hajtották felfelé.
A hazai piacon az MNB szeptemberben 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot, így a „mini” kamatvágási ciklus a végére ért, a jegybank másik döntésében pedig az inflációs célját 3 százalékról 2,5 százalékra csökkentette. A magyar kötvénypiacon a core piacokkal párhuzamosan emelkedtek a hozamok.
A hónap történései egyelőre nem indokolják, hogy változtassunk az eszközallokáción a korábbi portfólióajánlónkhoz képest, devizakitettségünkben csökkentettük a hónap során erősödő dollár súlyát, a forintkitettségünket pedig növeltük."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Gránit Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 77,5%
- EUR kitettség: 10%
- USD kitettség: 12,5%
- Egyéb devizás kitettség: 0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
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