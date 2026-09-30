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Befektetés

Gránit: a részvénypiacok ellenállónak bizonyultak

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A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Gránit Alapkezelő írása olvasható.
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"Szeptemberben a globális pénz- és tőkepiacok fókuszában ismét az infláció és a jegybanki politika állt. A közel-keleti konfliktus elhúzódása és az ebből fakadó energiapiaci bizonytalanság érdemben növelte az inflációs kockázatokat, miközben az amerikai gazdaság a vártnál ellenállóbbnak tűnik.

Ennek is köszönhetően jelentős hozamemelkedés volt tapasztalható a kötvénypiacokon, a hosszú, 10, 20 és 30 éves lejáratok esetében évtizedek óta nem látott szintre emelkedtek a hozamok. A hozamgörbéken bear flattening volt megfigyelhető, azaz a rövid hozamok jobban emelkedtek, mint a hosszú hozamok. A monetáris politikában egyértelműen szigorúbb irány rajzolódott ki. A Fed 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatsávot, a döntéshozók pedig az idei évre még egy kamatemelést jeleztek előre. Az EKB szintén 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatot.

A magasabb hozamkörnyezet és az emelkedő kötvénypiaci volatilitás ellenére a részvénypiacok indexszinten ellenállónak bizonyultak. Az amerikai technológiai szektort továbbra is az AI-hoz kapcsolódó beruházások és a növekedési várakozások támogatták, a Nasdaq a hónap során új történelmi csúcsot is elért, melyhez a félvezető szektor jó teljesítménye jelentős mértékben hozzájárult. Európában a visszafogottabb növekedés mellett a magasabb energiaárak és a monetáris szigorítás következményei maradtak fókuszban.

A közép-kelet-európai tőzsdéket tömörítő CETOP indexre összességében oldalazó mozgás volt érvényes, miközben az egyes piacok jelentős eltéréseket mutattak. A lengyel tőzsde 4 százalék körüli emelkedéssel zárta a hónapot, ezzel szemben a román tőzsdén 7 százalék feletti korrekció következett be. A magyar piacon a MOL egyértelműen felülteljesített, árfolyamát pedig a közel-keleti konfliktus nyomán megugró dízelspreadek, valamint a vártnál magasabb osztalékról szóló hírek hajtották felfelé.

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A hazai piacon az MNB szeptemberben 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot, így a „mini” kamatvágási ciklus a végére ért, a jegybank másik döntésében pedig az inflációs célját 3 százalékról 2,5 százalékra csökkentette. A magyar kötvénypiacon a core piacokkal párhuzamosan emelkedtek a hozamok.

A hónap történései egyelőre nem indokolják, hogy változtassunk az eszközallokáción a korábbi portfólióajánlónkhoz képest, devizakitettségünkben csökkentettük a hónap során erősödő dollár súlyát, a forintkitettségünket pedig növeltük."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Gránit Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 77,5%
  • EUR kitettség: 10%
  • USD kitettség: 12,5%
  • Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

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Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.
Információ és jelentkezés

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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