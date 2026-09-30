25°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Befektetés

Hold: a leghatározottabb irány a kötvénypiacokon látszik

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írása olvasható.
Professional Investment Day 2026
Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.
Információ és jelentkezés

"A változás: szemmel láthatóan vége a nyárnak, a leghatározottabb irány pedig a kötvénypiacokon látszik. Esnek. Az emelkedő hozamok pedig idővel a részvénypiaci rally-t is megölhetik, úgyhogy határozott kockázatcsökkentést eszközöltem a portfólióban. Részvények helyett pénzpiaci eszközöket és abszolút hozamú alapokat véve. Talán az arany és kripto iránya kérdéses ilyen környezetben: a kötvényekből (részben államoktól) menekülés ide irányul, vagy az általános rossz hangulat lehúzza ezeket is? Meglátjuk, azokon nem csökkentettem.

Ami változatlan: részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A HOLD Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 55%
  • EUR kitettség: 20%
  • USD kitettség: 15%
  • Egyéb devizás kitettség: 10%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

Még több Befektetés

Nemrég mutattuk, máris nagyot szárnyalt ez a részvény – Most jöhet az igazi kitörés!

Riadót fújt a kötvénypiac, hátrébb léptek a részvényektől a magyar profik

„Let's shape the future” - Vasarely vizuális világát idézi meg Magyarország az Expo Realon Münchenben

Professional Investment Day 2026
Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.
Információ és jelentkezés

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, Seszták Miklóst letartóztatták, Hankó Balázsról a bíróság dönt
Bemutatták a legújabb BMW-t - A dizájn megosztó, a tét nem kicsi
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility