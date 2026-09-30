Hold: a leghatározottabb irány a kötvénypiacokon látszik

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írása olvasható.

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"A változás: szemmel láthatóan vége a nyárnak, a leghatározottabb irány pedig a kötvénypiacokon látszik. Esnek. Az emelkedő hozamok pedig idővel a részvénypiaci rally-t is megölhetik, úgyhogy határozott kockázatcsökkentést eszközöltem a portfólióban. Részvények helyett pénzpiaci eszközöket és abszolút hozamú alapokat véve. Talán az arany és kripto iránya kérdéses ilyen környezetben: a kötvényekből (részben államoktól) menekülés ide irányul, vagy az általános rossz hangulat lehúzza ezeket is? Meglátjuk, azokon nem csökkentettem.

Ami változatlan: részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A HOLD Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 55%

EUR kitettség: 20%

USD kitettség: 15%

Egyéb devizás kitettség: 10%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.