K&H: az amerikai gazdaság meglepően ellenállónak bizonyul
"A nemzetközi pénz- és tőkepiacok hangulatát leginkább a geopolitikai feszültségek, a tartósan magas infláció és az emelkedő hosszú lejáratú kötvényhozamok határozzák meg. A befektetők figyelmének középpontjában továbbra is a közel-keleti helyzet áll, különösen az energiaárakra és az inflációs kilátásokra gyakorolt hatása miatt. Miközben az amerikai gazdaság növekedése meglepően ellenállónak bizonyul, a megtakarítási többletek fokozatos kifutása és a magas árszint egyre inkább nyomást gyakorol a fogyasztók vásárlóerejére. Európában a növekedési kilátások visszafogottabbak, ugyanakkor mindkét nagy gazdasági övezetből a vártnál jobb beszerzési menedzser index adatok érkeztek, amelyek kedvező gazdasági dinamikára utalnak.
A piacok egyik legfontosabb narratívája, hogy a jegybankoknak a vártnál tovább kell fenntartaniuk a szigorú monetáris politikát. Az infláció mind az Egyesült Államokban, mind Európában a jegybanki célnál magasabban ragadt, ezért az Európai Központi Bank és a Fed is kamatemeléseket hajtott végre, a piaci szereplők pedig további szigorítást áraznak az év végéig, főként annak fényében, hogy a gazdasági adatok inkább pozitív meglepetéseket okoznak így a jegybankok mozgástere nagyobb lehet. Ezzel párhuzamosan a hosszú lejáratú államkötvényhozamok ismét több mint egy évtizede nem látott szintekre emelkedtek, amit a magas költségvetési hiányok, a növekvő állami finanszírozási igények és az inflációs várakozások felfelé tolódása is támogat.
A részvénypiacok ennek ellenére továbbra is ellenállóak. A közelmúltban ugyan a magasabb hozamkörnyezet némi korrekciót váltott ki, de az eredményszezon különösen az Egyesült Államokban kifejezetten erősnek bizonyult, és az előttünk álló negyedévekre vonatkozó profitvárakozások is kedvezőek maradtak. Ugyanakkor az elmúlt évek meghatározó mesterséges intelligencia-befektetési történetével kapcsolatban már nagyobb óvatosság figyelhető meg, miközben a befektetők egyre inkább a stabil nyereségtermelő képességgel és kedvező értékeltséggel rendelkező szektorokat keresik.
A kezelt portfóliókban ennek megfelelően némileg csökkentettük a részvénykitettséget, miközben több taktikai lépést is tettünk a kockázatok mérséklése érdekében. A részvényoldalon csökkentettük a ciklikus iparágak és az AI-beruházási hullámhoz szorosan kapcsolódó szegmensek súlyát, miközben továbbra is felülsúlyozzuk a pénzügyi szektort, valamint kedvezően látjuk a technológiai vállalatokat. Regionális szempontból nőtt a kínai és feltörekvő ázsiai piacok súlya, míg a kötvényportfóliókban továbbra is vonzónak tartjuk a jó minőségű vállalati kötvényeket. Emellett részleges dollárfedezést alkalmazunk, és határidős részvényindex-ügyletekkel mérsékeljük a részvénypiaci kockázatokat. Összességében továbbra is óvatosan konstruktív befektetési megközelítést követünk: a gazdasági növekedés fennmaradása támogatja a kockázatos eszközöket, ugyanakkor a geopolitikai és a hozamokkal kapcsolatos bizonytalanság indokolttá teszi a fokozott diverzifikációt és a fegyelmezett kockázatkezelést."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A K&H Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 59%
- EUR kitettség: 4%
- USD kitettség: 24%
- Egyéb devizás kitettség: 13%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
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