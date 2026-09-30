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Különös jelek a forró piacon: miközben a riválisok szenvednek, a Goldman alapja ellenáll a nyomásnak
Befektetés

Különös jelek a forró piacon: miközben a riválisok szenvednek, a Goldman alapja ellenáll a nyomásnak

Portfolio
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Tovább mérséklődtek a visszaváltási igények a Goldman Sachs magánhitelalapjánál a harmadik negyedévben, miközben a kedden közzétett adatok szerint a szektor egészében is enyhülni látszik a nyomás.

A 18,2 milliárd dollár vagyonú GS Credit alapnál a befektetők a befektetési jegyek mindössze 2 százalékát kívánták visszaváltani a legutóbbi negyedévben, ami elmarad az előző negyedéves 3,2 százaléktól. Az alap ezzel ismét felülmúlta a legtöbb versenytársát, hiszen a visszaváltási kérelmek az elindítása óta egyszer sem lépték túl a szokásos 5 százalékos korlátot.

Ezzel szemben a legnagyobb nem tőzsdén jegyzett magánhitelalapok esetében a harmadik negyedéves visszaváltási igények a befektetési jegyek 10-16 százaléka között mozogtak. A Blue Owl alapjainak adatai a következő napokban várhatók.

A rivális alapok 2026 egészében jelentős visszaváltási nyomással küzdöttek.

Ezt részben a hitelezési feltételekkel kapcsolatos aggodalmak táplálták, részben pedig az a bizonytalanság, hogy a közvetlen hitelezőktől (direct lenderektől) erősen eladósodott szoftvervállalatokat mennyire veszélyezteti a mesterséges intelligencia okozta átrendeződés.

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A GS Credit közleménye szerint a szoftverágazat hitelminőségével kapcsolatos félelmek – köztük az első negyedéves "SaaSpocalypse" narratíva, majd a második negyedéves bizonytalanság a vállalati szoftverkiadások körül –, amelyek 2026 első felében még meghatározták a piacot, a harmadik negyedévre érdemben mérséklődtek. Eközben a nagyobb alapoknál is enyhülés tapasztalható, ahogy a vagyonkezelők feldolgozzák a torlódó visszaváltási kérelmeket, a befektetői hangulat pedig javul a korábbi turbulencia után.

Az alap a negyedév során mintegy 400 millió dolláros bruttó tőkebeáramlást könyvelhetett el, míg az I sorozatú befektetési jegyek az indulástól 2026. augusztus 31-ig nagyjából 9,4 százalékos teljes hozamot értek el. A Goldman Sachs privátbanki ügyfelei adják a befektetői bázis jelentős részét. A Reuters korábbi beszámolója szerint ez a kör jellemzően hosszú távú szemlélettel fektet be, így jobban tolerálja az illikviditást is.

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Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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