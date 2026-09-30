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„Let's shape the future” - Vasarely vizuális világát idézi meg Magyarország az Expo Realon Münchenben
Befektetés

„Let's shape the future” - Vasarely vizuális világát idézi meg Magyarország az Expo Realon Münchenben

műtárgy.com
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A javuló gazdasági kilátásokat, az élénkülő beruházási aktivitást és egy új ingatlanfejlesztési ciklus elindulását mutatja be Magyarország több száz millió eurós hazai fejlesztéssel és befektetési lehetőséggel Európa legnagyobb nemzetközi ingatlanpiaci kiállításán, a müncheni Expo Realon október 5. és 7. között. A magyar megjelenés vizuális és szellemi keretét Victor Vasarely geometrikus, dinamikus formavilága adja. Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) szervezésében megvalósuló Magyarország-standon a magyar ingatlanpiac meghatározó fejlesztői, befektetői és vidéki nagyvárosai közös platformon mutatkoznak be és mutatják be több száz millió eurós fejlesztési és befektetési lehetőségeiket.

A stand designja Vasarely motívumaiból merít, amelyek a fejlődést, a mozgást és az új perspektívákat jelképezik. Így fejezik ki a magyar ingatlanpiac optimista, jövőbe mutató szemléletét. A megjelenés üzenetét a

Let's shape the future

szlogen foglalja keretbe. A Magyarország-stand hivatalos programját díszvendégként Pierre Vasarely, Victor Vasarely unokája és hagyatékának gondozója nyitja meg.

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az alkotások legtermékenyebb helye nem a múzeum fala, hanem maga a város, az épület pedig közösségi élmény hordozója lehet.

Első nagy építészeti integrációját 1954-ben a caracasi egyetemvárosban valósította meg, Jean Arp, Alexander Calder és Fernand Léger mellett. Ezt követően Európától Amerikáig több tucat épületet gazdagított monumentális kerámia- és alumíniumfalakkal, kinetikus homlokzatokkal és színes térkompozíciókkal. Ezek közé tartozik a párizsi Montparnasse pályaudvar, a Renault-székház, az RTL-székház, a frankfurti Deutsche Bundesbank és szülőhazájában a győri színház. Vasarely nem utólagos díszítést akart. Azt vallotta, hogy a művészetnek az épülettel együtt kell megszületnie. Ehhez egy moduláris vizuális rendszert, a szín-forma egységén alapuló plasztikai egység rendszerét dolgozta ki. Javaslata szerint a gyártáskor színnel és formával ellátott, előregyártott építőelemek révén az ipari építés nyelvévé válhatott volna. Víziója a „színes város”, a „boldogság polikróm városa” volt: egy emberibb, színekkel élő városi környezet. Ennek manifesztuma az 1976-ban megnyílt aix-en-provence-i Fondation Vasarely, amelyben az épület maga is műalkotássá válik.

Ez a gondolkodás ma, a fenntartható és emberközpontú városfejlesztés korában, különösen időszerű. Az idei magyar megjelenés központi témái szorosan kapcsolódnak hozzá: a rozsdaövezetek megújítása, a megfizethető bérlakások és diákotthonok építése, valamint a lakhatást, közlekedést és városi szolgáltatásokat összehangoló városrészfejlesztések. Magyarország az Expo Real központi konferenciaprogramjában is kiemelt szerepet kap. Hazánkat Szemerey Samu, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára, országos főépítész képviseli.

A Magyarország-standon a magyar ingatlanpiac vezető szereplői mutatkoznak be:

  • Adventum Group, Faedra Group, Forestay Group, HelloParks (Futureal-csoport), Indotek Group, Innovinia, Liget Budapest, Metrodom, Nhood, Property Market (Market Csoport), Seven Pearl (Polat Hungary), Skanska, Weerts Logistics Parks, Westend, OTP Bank, Gránit Alapkezelő
  • Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza és Pécs
  • a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség és az INPARK

A magyar megjelenés szakmai támogatója a CBRE.

Címlapkép: A Magyarország-stand látványterve az Expo Real kiállításon

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