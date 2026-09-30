Megjelent a leggazdagabb magyarok listája: így állnak a multimilliárdosok a nagy vagyonvisszaszerzés küszöbén

Az októberi magazinban megjelent összeállításban idén először nem ötven, hanem száz vagyonos magyart rangsoroltak. A teljes, 13 000 milliárd forintot közelítő összvagyon rendkívül egyenlőtlenül oszlik el, hiszen ennek több mint fele, 7700 milliárd forint az első húsz helyetthez kötődik.

A lista élén álló szereplő vagyona 1785,7 milliárd forintot tesz ki, míg a századik helyezetté 26,2 milliárd forintra tehető.

A 7 leggazdagabb vagyona a Forbes szerint, 2026 Név Milliárd Ft Mészáros Lőrinc és családja 1785,7 Csányi Sándor 649,7 Felcsuti Zsolt 587,6 Veres Tibor 567,7 Szíjj László 530,6 Széles Gábor és családja 326,0 Jellinek Dániel 314,1 Forrás: Forbes, Portfolio

A tavalyi ötven szereplő és tizennyolc visszatérő mellett harminckét új név bukkant fel a mezőnyben. Köztük található egy volt miniszter, Orbán Viktor egykori tanácsadója, valamint több olyan vállalkozó is, akik az ingatlanfejlesztés, a kutatás vagy a szépségipar területén, önerőből építették fel cégbirodalmukat.

Mivel a vagyonbecslés a múlt év pénzügyi beszámolóin alapul, az elszámoltatás közvetlen hatásai a számokban egyelőre nem mutatkoznak meg drasztikusan. A kormányváltás óta megindult felülvizsgálatok, az ügyészségi eljárások, a zuhanó részvényárfolyamok és a vagyonvisszaszerzési hivatal felállása azonban

egyértelművé teszik az erőviszonyok várható átalakulását.

A kiadvány a vagyoni helyzet mellett a kapcsolati tőkét is elemzi, rámutatva arra, hogy a politikai változások nyomán kik lehetnek az új üzleti korszak nyertesei, illetve a korábbi rendszerhez kötődő vesztesei.