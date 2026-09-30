Óriási változás a népszerű digitális befektetési platformon: mától a már meglévő TBSZ-ek is transzferálhatók a Lightyear felületére

Az év utolsó negyedéve hagyományosan a hosszú távú befektetési számlák (TBSZ) legmozgalmasabb időszaka Magyarországon, mivel sok megtakarító év vége előtt dönt arról, hogy hol helyezze el a pénzét. Idén a befektetők új lehetőséggel élhetnek: azok, akik már rendelkeznek TBSZ-szel egy másik szolgáltatónál, a mai naptól átvihetik azt a Lightyearhez. Az indulás olyan időszakban történik, amikor a magyarok újragondolják megtakarítási szokásaikat: a Lightyear legfrissebb kutatása szerint egyértelmű elmozdulás tapasztalható a tudatosabb öngondoskodás irányába. A Portfolio Töreky Bencét, a Lightyear regionális növekedésért felelős product managerét kérdezte arról, mit jelent a transzferlehetőség a befektetők számára, mit tár fel a kutatás a magyar lakossági befektetőkről, valamint hogyan változik a TBSZ-ekkel, ETF-ekkel és kriptoeszközökkel kapcsolatos hozzáállás.

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A mai naptól a meglévő TBSZ-számlák átvihetők a Lightyear felületére. Mit jelent ez a befektetők számára?

A mai naptól hivatalosan is lehetőség van a meglévő hosszú távú befektetési számlák Lightyear platformjára történő áthelyezésére. Egy átlagos TBSZ-befektető számára ez akár 65–95 százalékkal alacsonyabb éves díjakat jelenthet a hagyományos magyar bankokhoz és brókerekhez képest, mivel nem számítunk fel portfóliókezelési díjat, és bizonyos eszközök kereskedése is díjmentes (egyéb díjak, például devizaváltási és ügyletkötési díjak felmerülhetnek).

Az áthelyezett összeg megtartja eredeti gyűjtőévét, így az eddig megszerzett adózási előnyök megmaradhatnak, amennyiben az áthelyezés megfelel a TBSZ-szabályoknak. Az áthelyezési folyamat folyamat a Lightyear alkalmazásában indítható, és jellemzően körülbelül 21 munkanapot vesz igénybe, ugyanakkor ennél rövidebb vagy hosszabb időt is igénybe vehet, mivel ez teljes mértékben az ügyfél portfóliójától függ.

Nemrég mutatták be a magyar lakossági befektetőkről készült kutatásukat. Miért tartották fontosnak, hogy elkészítsék ezt a felmérést?

Elsősorban azért döntöttünk a közvélemény-kutatás mellett, mert az elmúlt néhány évben, nagyjából 2023 óta, jelentős érdeklődést és növekedést tapasztalunk a lakossági befektetési szolgáltatások iránt, ez számunkra egy nagyon jól működő, dinamikusan bővülő piac.

Ugyanakkor a korábbi felméréseink elsősorban a saját ügyfélkörünkre fókuszáltak, ami már eleve egy bizonyos szempontból szűrt réteget jelent. Éppen ezért szerettük volna szélesebb körben is megvizsgálni, hogy mit lehet tudni a magyar lakossági befektetőkről: milyen befektetési szokásaik vannak, milyen célok, félelmek és bizonytalanságok jellemzik őket, illetve milyen trendek figyelhetők meg ebben a szegmensben.

A többi európai piacot is folyamatosan monitorozzuk: vizsgáljuk, hogyan viselkednek a magánbefektetők, milyen mintázatok és trendek jelennek meg a szegmensben.

Ez egy rendkívül érdekes összehasonlítási alapot ad, amely segít jobban megérteni, hogy a magyar lakossági befektetők viselkedése és attitűdjei hogyan illeszkednek a szélesebb európai trendekbe.

Ha már szóba került az összehasonlítás: a kutatás szerint a befektetők jelentős része egyszerre tart az inflációtól és tart sok pénzt készpénzben vagy folyószámlán. Mennyire tipikusan magyar ez az ellentmondás, és milyen hasonló vagy eltérő mintákat látnak más régiós piacokon?

Általánosságban elmondható, hogy európai szinten jelentős volumenű megtakarítás áll alacsony hozamú, illetve gyakorlatilag hozamot nem termelő likvid eszközökben. Ez alatt nem kizárólag készpénzt kell érteni, hanem a bankszámlákon tartott pénzeszközöket is, amelyek sok esetben nem, vagy csak minimális mértékben kamatoznak. Magyarország tehát ebből a szempontból nem tér el érdemben a régiós mintázatoktól, ugyanakkor a likvid eszközökben tartott megtakarítás aránya kifejezetten magas a többi országhoz képest is.

Az, hogy ebben a környezetben a legnagyobb befektetői félelmet az infláció jelenti, egy érdekes, bizonyos értelemben ellentmondásos befektetői attitűd, ami a rendelkezésre álló tapasztalatok alapján Magyarországon valóban erőteljesebben jelenik meg, mint más európai piacokon.

Milyenek a magyar befektetők kockázatvállalás, a befektetési horizont vagy a választott eszközök tekintetében?

Kockázatvállalás tekintetében a magyar befektető alapvetően óvatos, de nem zárkózott. Ezt támasztja alá az is, hogy a kutatás alapján minden negyedik aktív, munkaképes korú magyar aktívan jelen van a befektetési piacon.

Eszközök tekintetében talán nem meglepő, hogy az állampapírok népszerűsége Magyarországon kifejezetten magas, európai összevetésben is kiemelkedőnek tekinthető. Ennek egyik jól látható jele, hogy

a hazai lakosság jelentős szerepet játszik a magyar államadósság finanszírozásában: ennek aránya Magyarországon nagyságrendileg 20–25% körül alakul, miközben más európai országokban ez az arány jellemzően 10% alatt marad.

Ezzel együtt korosztályonként is nagyon jelentős eltérések figyelhetők meg, a fiatalabb befektetők jóval nyitottabbak bizonyos, kockázatosabbnak tekinthető eszközök iránt. Van például egy olyan generáció, amelynek első befektetési tapasztalata kriptoeszközökhöz kapcsolódik, ami teljesen eltérő kiindulópontot jelent a korábbi befektetői generációkhoz képest.

A kutatás egyik tanulsága, hogy bár az alacsonyabb — például néhány millió forintig terjedő — megtakarítással vagy befektethető összeggel rendelkezők még mindig kevésbé ismerik a különböző konstrukciók sajátosságait, érezhetően nőtt a tudatosság és elindult egy edukációs folyamat.

A kutatás szerint a magyar befektetők több mint 80 százaléka maga kezeli a vagyonát, miközben csak körülbelül harmaduk tartja magát tapasztalt befektetőnek. Mit mond ez a hazai piac érettségéről, és milyen lehetőséget jelent egy olyan platform számára, mint a Lightyear?

Szerintem ennek hátterében az áll, hogy bár Magyarországon az elmúlt években szélesebb körben megjelent a pénzügyi edukáció, az összetettebb befektetési megoldások és a tőkepiaci működés mélyebb ismerete továbbra is szűkebb körökre jellemző. A magyar piac ebből a szempontból még korábbi fejlődési fázisban van, mint a hosszabb múlttal rendelkező nyugati piacok, ahol több, technológiailag nyitott és tőkepiaci szempontból aktív generáció alakult ki.

Emellett hagyományosan a kisebb megtakarítással rendelkező befektetők számára kevésbé elérhetők a személyre szabott megoldások. A privátbanki szolgáltatások jellemzően 50–150 millió forintos vagyonszinttől indulnak, így az ennél kisebb összeggel rendelkezők gyakran magukra maradnak a befektetési döntéseikben.

Ebben a környezetben az olyan digitális befektetési platformok, mint a Lightyear, demokratizálják a hozzáférést a befektetési lehetőségekhez. Ezek a megoldások ugyanis alacsonyabb vagyonszint mellett is lehetővé teszik, hogy a befektetők piacok, eszközök és portfólióépítési lehetőségek széles skálájához férjenek hozzá. Ezzel ugyanakkor felelősség is kerül az ügyfélre: ha valaki kisebb összeggel, önállóan kezdi el a befektetést, akkor nagyobb szerepe van annak, hogy maga is tájékozódjon, megértse a kockázatokat, és megalapozott döntéseket hozzon.

A tőzsdén kereskedett alapok, vagyis ETF-ek egyre népszerűbbek, de Magyarországon még mindig sokan nem ismerik vagy nem használják őket. Mi kell ahhoz, hogy az ETF-ek szélesebb körben is elterjedjenek a magyar befektetők között?

Azt gondolom, hogy sok befektető számára még nem egyértelmű az ETF-ek működése, portfólióban betöltött szerepe, illetve az aktívan kezelt befektetési alapokhoz viszonyított sajátosságaik.

A hazai piacon hagyományosan a kezelt befektetési alapok dominálnak, részben annak köszönhetően, hogy a lakossági befektetők jelentős része bankján keresztül fektet be, ahol jellemzően a szolgáltató saját termékei kerülnek előtérbe. Ugyanakkor már érzékelhető némi elmozdulás, az elmúlt években több hagyományos bank kínálatában is megjelentek ETF-alapú megoldások.

Szerintem az ETF-ek hazai térnyerését elsősorban az edukáció erősödése, a költségtudatosság növekedése és a befektetési szolgáltatói kínálat bővülése támogathatja.

Az ETF-ek költséghatékony és diverzifikált piaci kitettséget biztosíthatnak, ezért hosszú távú befektetési stratégiákba is jól illeszkednek.

Hasonlóképpen, a kutatás szerint sok magyar befektető még nincs tisztában a tartós befektetési számla előnyeivel. Ennek mi áll a hátterében és mire számítanak évvégéhez közeledve, amikor sokan döntenek arról, hogy TBSZ-re helyezik-e a megtakarításaikat?

Ez is elsősorban edukációs kérdés. Ahogy valaki tudatosabban kezd foglalkozni a befektetésekkel, egyre könnyebben találkozik a TBSZ előnyeivel, ugyanakkor az egyes időszakok és a hozzáférés szabályai sokak számára továbbra sem egyértelműek, gyakori tévhit például, hogy a pénzt öt évig kötelezően le kell kötni. Valójában a számla három év elteltével kedvezményes adókulcs mellett megszüntethető. Öt év után a TBSZ számla hozama – a TBSZ-szabályok szerint – mentesülhet a személyi jövedelemadó alól.

Ennek ellenére Magyarországon az utolsó negyedév hagyományosan kiemelkedő aktivitást mutat a TBSZ-ek piacán, nemcsak nálunk, hanem valamennyi szolgáltatónál. Az elmúlt években nemcsak a szezonalitás volt meghatározó, hanem az év végi időszakok összehasonlításában is jelentős, dinamikus növekedést tapasztaltunk. Arra számítunk, hogy ez a trend idén és a következő években is folytatódik, akár gyorsuló ütem mellett.

Ennek egyik fontos eleme a már említett edukáció, ugyanakkor a megtakarítási környezet változása is egyre inkább az alternatív befektetési eszközök felé tereli a befektetőket. Az MNB 2026-os megtakarítási jelentése alapján már 2023-tól nagyobb összeg áramlott befektetési alapokba, mint állampapírokba, 2025-ben pedig tovább erősödött ez a trend.

A hazai kamatkörnyezet változásával a befektetők egyre inkább keresik az alternatív vagy kiegészítő befektetési lehetőségeket.

Az állampapírok mellett így egyre nagyobb figyelem irányul a befektetési alapokra és a részvénypiacokra is, ez pedig várakozásaink szerint további lendületet adhat a TBSZ számlák népszerűségének.

Ennek fényében milyen növekedési lehetőségeket látnak a magyar piacon, és milyen új fejlesztésekkel készülnek a következő másfél-két évben a hazai ügyféligényekre reagálva?

A legjelentősebb fejlemény a ma elindított TBSZ-transzfer lehetőség, amely megkönnyíti a meglévő befektetők számára, hogy hosszú távú befektetési számláikat a Lightyearhez helyezzék át.

A kriptoeszközök nyáron történt bevezetésével szintén egy meglévő ügyféligényre reagáltunk. A hosszú távon gondolkodó befektetők a részvények és ETF-ek mellett egyre inkább keresik ezt a lehetőséget is, ezért fontos volt, hogy mindezt egy platformon tudják kezelni.

Magyarországon is azt látjuk, hogy már az indulástól nagy az érdeklődés.

A magyar piacnak kiemelt szerepet szánunk európai szinten is. Jól indultunk, és gyorsan kiderült, hogy a termékportfóliónk jól illeszkedik a hazai ügyféligényekhez. A következő másfél-két évben további fejlesztésekkel készülünk, kifejezetten a magyar ügyfelek igényeire reagálva.

A növekedési lehetőséget pedig nemcsak a más szolgáltatóktól átváltó ügyfelekben, hanem mindenekelőtt az organikus piacbővülésben látjuk. Egyre többen kezdenek aktívan foglalkozni a befektetéseikkel és az öngondoskodással, ami hosszú távon az egész magyar piacot tovább bővítheti.

A Lightyear a Universe befektetői fesztivállal is jelen van a hazai piacon. Miért tartják fontosnak az ilyen kezdeményezéseket, és mit szeretnének elérni: több befektetőt, tudatosabb befektetőket, vagy elsősorban a befektetéshez való hozzáállás megváltozását?

Több irányból közelítjük meg a rendezvény szerepét: egyrészt fontos lehetőség a személyes kapcsolatépítés ügyfeleinkkel és érdeklődőinkkel, másrészt helyi szakemberek és véleményvezérek bevonásával releváns befektetési témákat tudunk közösen megvitatni.

Azért nevezzük fesztiválnak és nem konferenciának, mert szeretnénk a befektetésekről kötetlenebb formában beszélgetni, és megszólítani azt az egyre szélesebb kört, amely aktívan foglalkozik befektetésekkel, nem csak a szakmai részvevőket.

A cikk megjelenését a Lightyear támogatta. A Universe fesztivál október 8-án kerül megrendezésre a budapesti Dürer Kertben, a kapunyitás 16:30-kor lesz. Részletek ezen az oldalon érhetők el.

A befektetés kockázattal jár. A befektetési szolgáltatás nyújtója a Lightyear Europe AS. Ez nem minősül adótanácsadásnak. Az adózás az egyéni körülményektől függ, és változhat.

Címlapkép forrása: Portfolio