OTP: középtávon jönni fognak a gazdasági lassulás jelei
"A geopolitikai feszültségek újbóli fellángolása és az ezzel karöltve visszapattanó energiahordozó árak fenntartották a nyomást a kötvénypiacokon. Erre a trendre csak ráerősített a FED és az EKB kamatdöntése, a szigorúbb kommunikáció következtében ismét megemelkedett a következő évre várt amerikai és európai kamatemelések száma. Ennek köszönhetően mind a fejlett, mind a feltörekvő piaci állampapírgörbék feljebb tolódtak. Összességében a szigorúbb monetáris politikai várakozások miatt a rövidebb papíroknál volt nagyobb hozamemelkedés megfigyelhető szeptemberben. A költségvetési aggályok töretlenül fennállnak, amelyek pedig a hosszabb lejáratú papírok hozamát lökték feljebb.
A kötvénypiaci hangulat nem túl rózsás, a pesszimizmus kezd már túlzó mértéket ölteni. A piaci összeomlást vizionáló cikkek, kommentárok száma látványosan elszaporodott az elmúlt hetekben, bár ez önmagában nem vehető kontraindikátornak. Ami biztos, hogy a potenciális vevők egyelőre a partvonalon maradtak annak ellenére, hogy a fejlett piaci hozamok évtizedes csúcsokon vannak, sok esetben a globális pénzügyi válság előtti szinteken. A befektetői portfólió eszközallokációkban is látványosan visszaesett a kötvények súlya, úgyhogy mozgástér bőven akad a vásárlásra. Rövidtávon hozamcsökkenést a Hormuzi-szoros tankerközlekedésének felpörgetése, ezáltal az olajárfolyam beesése okozhatna vagy esetleg az amerikai gazdasági kilátások romlása, amit akár a vámháborús hatások felerősödése, akár az AI beruházások lassulása is elhozhat. A hosszútávú kilátások a költségvetési hiányok csökkenésébe vetett érthetően csekély bizalom miatt továbbra is erősen kérdésesek. Szerintünk középtávon jönni fognak a gazdasági lassulás jelei, úgyhogy tovább növeltük a hazai és a nemzetközi kötvénysúlyt. Ezzel szemben a 100 fölé emelkedő Brentet kihasználva csökkentettük a nyersanyag allokációt. A jelenlegi energiaárak láthatóan elérték a döntéshozók fájdalomküszöbét, úgyhogy arra számítunk, hogy lejjebb lesz csavarva a háborús retorika és megindulhat a konfliktus lassú rendeződése.
Az amerikai-iráni konfliktus újbóli eszkalációja és az elszálló hozamok ellenére a részvénybefektetők optimisták maradtak és a legtöbb tőzsdeindex mérsékelten emelkedni tudott. Az AI mánia alacsonyabb fokozatba kapcsolt, de így is a technológiai szegmens felülteljesítése jellemezte a szeptembert. Európa alulteljesített, ahol az elszálló hozamok és gázárfolyam együttesen nyomás alatt tartották a részvényeket. Az allokáción nem változtatunk, továbbra is alulsúlyozzuk az amerikai és fejlett piaci részvényeket, ezek helyett inkább az olcsó feltörekvő piaci régiókat preferáljuk.
Az EURHUF devizaárfolyam úgy tűnik megtalálta új sávját 360-370 között, taktikai trade-eket ezekkel a sávszélekkel érdemes tervezni. További érdemi forinterősödésre mi nem számítunk, úgyhogy amíg fennáll a fenti sáv, addig valamennyi long euró vagy dollár devizapozíciót fenn tervezünk tartani a portfólióban. A dollár ehavi erejét kihasználva profitot realizálunk az USD longon."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 75%
- EUR kitettség: 25%
- USD kitettség: 0%
- Egyéb devizás kitettség: 0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
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