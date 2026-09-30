Riadót fújt a kötvénypiac, hátrébb léptek a részvényektől a magyar profik

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Professional Investment Day 2026 Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között. Információ és jelentkezés

A "Portfólióajánló" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a szeptember végi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben kilenc alapkezelő szerepeltette magát: Apelso Capital Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Asset Management, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Szeptemberben a globális piacokon feszültebbé vált a befektetői gondolkodás: a világgazdaság növekedési képe összességében még mindig erős, a részvénypiacok sok helyen csúcsok közelében mozognak, a kötvénypiac viszont egyre kellemetlenebb üzeneteket küld. A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság, az olaj- és gázárak emelkedése, valamint az energiapiaci kínálati kockázatok továbbra is közvetlen inflációs veszélyt jelentenek – több alapkezelő is kiemelte, hogy a geopolitikai konfliktusok enyhülésének hiánya miatt nehéz gyors megnyugvásra számítani az energiaárakban, ennek hatása pedig a kötvénypiacokon is megjelenik.

A gazdaság ma még erősnek látszik, a kötvénypiac viszont egyre magasabb árat kér a kockázatok finanszírozásáért.

A részvényeknél az amerikai technológiai szektor és az AI-hoz kapcsolódó beruházási ciklus még mindig a globális piacok egyik legerősebb motorja, a vállalati eredmények összességében kedvező képet mutatnak, az amerikai gazdasági adatok sok esetben pozitív meglepetést okoztak, és a dél-koreai, tajvani exportstatisztikák is azt jelzik, hogy az AI-boom egyre szélesebb körben támogatja a világgazdasági aktivitást. A felszín alatt azonban jóval vegyesebb lett a kép: a profik figyelmeztetnek, hogy a nagy indexeket főként az AI-kapcsolt és félvezetőpiaci sztorik tartják, miközben a hagyományosabb gazdasági szegmensek, a kisebb kapitalizációjú vállalatok és több ciklikus ágazat már gyengébb teljesítményt mutat.

A monetáris politika frontján szeptemberben egyértelműen szigorúbb irányba fordult a hangulat. A Fed 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatsávot, az EKB szintén kamatot emelt, a piaci szereplők pedig további szigorítást kezdtek árazni a következő hónapokra. A jobb gazdasági adatok (pl. kitartó növekedés) következtében nagyobb jegybanki mozgástér nyílhat a kamatemelésekre, ez is magasabban tarthatja a kötvényhozamokat.

Az inflációs kép továbbra is kellemetlen,

az Egyesült Államokban és Európában is a jegybanki cél felett ragadt az árdinamika, miközben az energiaárak, a szállítási költségek, a vám- és kereskedelempolitikai kockázatok, valamint az AI-beruházások tőkeigénye is felfelé mutató nyomást jelenthetnek. A jegybankoknak most egyszerre kell fékezniük az inflációt, kezelniük a piaci bizalmat, illetve elkerülniük, hogy a túl szigorú kondíciók törést okozzanak a reálgazdaságban.

A kötvénypiacokon szeptemberben folytatódott a hozamok emelkedése, több lejáraton évtizedek óta nem látott szintekkel találkozhatunk. Az amerikai 10 éves hozam 5% fölé emelkedése a legtöbb alapkezelő szerint már olyan szint, amely középtávon komoly veszélyt jelenthet a befektetői hangulatra. A fejlett piaci hozamok emelkedését egyszerre táplálja

az infláció,

a kamatemelési várakozások erősödése,

a magas költségvetési hiány,

az állami finanszírozási igény és

az AI-beruházások tőkeigénye.

Ezért ma a kötvénypiac az egyik legfőbb feszültségpont:

a hosszú hozamok tartós emelkedése drágítja az államadósságok finanszírozását, rontja a vállalati beruházási feltételeket, és nyomást helyez a részvényértékeltségekre. A profik aktuális következtetései azonban megosztottak: vannak, akik a fejlett piaci hosszú hozamokat túl magasnak tartják, emiatt fokozatosan növelik a hosszabb futamidejű állampapírok súlyát. Mások rövidebb futamidőket, vállalati kötvényeket, helyi devizás feltörekvő piaci papírokat vagy pénzpiaci eszközöket preferálnak, mivel a fiskális kockázatok és a geopolitikai bizonytalanság továbbra is nagy kilengéseket okozhat.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 23. Új állampapírokon dolgozik az ÁKK: véget ért az olcsó pénzek kora

Magyarországon szeptemberben ugyancsak a kötvényhozamok és a jegybanki politika kerültek fókuszba. Az MNB 5,5%-on tartotta az alapkamatot, ezzel a korábbi "mini kamatvágási ciklus" kifutott, az inflációs célt pedig 2028-tól 3%-ról 2,5%-ra csökkentették. Ez óvatosabb monetáris politikai szakaszt jelezhet a jelenlegi – a forint és a külső környezet szempontjából is érzékeny – időszakban. A magyar hosszú hozamok emelkedtek, de a német hozamokhoz viszonyított különbség stabil maradt, ami a hozamkonvergencia fennmaradására utal.

Az euró-forint árfolyam új egyensúlyi sávot találhatott, a mostani 360-370 közti szintről indulva kevesen számolnak forinterősödéssel.

A hazai piac szempontjából az októberben érkező költségvetési és makropálya lehet a következő nagy kapaszkodó. A befektetők azt figyelik majd, mennyire lesz hiteles a hiánycsökkentési terv, hogyan illeszkedik a konvergenciaprogram az euróbevezetési várakozásokhoz, és mennyi mozgástere marad a jegybanknak a további lazításra. A hazai eszközök iránti bizalom továbbra is él, de a nemzetközi kötvénypiaci feszültség, az energiaárak és a régiós geopolitikai kockázatok miatt törékenyebb lett a környezet.

A szeptemberi események hatására a portfóliómenedzserek a kockázatok mérséklése felé mozdultak el a Portfolio által nyomon követett közös, egyenlő súlyozású modellportfólióban. A pénzpiaci eszközök súlya 1,3 százalékponttal 13,8%-ra emelkedett, miközben

A részvénykitettség 31,2%-ról 29,4%-ra csökkent,

Történt mindez úgy, hogy a részvények minden alkategóriája "kiáramlást szenvedett el":

a hazai részvények aránya 4,9%-ra,

a régiós részvényeké 6,2%-ra,

a fejlett piaci részvényeké 12,7%-ra,

a fejlődő piaci részvényeké pedig 5,6%-ra mérséklődött.

A kötvénykitettség összességében 33,3%-on stagnált, miközben az alternatív befektetések súlya enyhén, 23,1%-ról 23,5%-ra emelkedett.

A részletes bontást szemlélve a legnagyobb elem továbbra is a hazai kötvénykitettség, 18,7%-os átlagos súllyal. Ezt követik a nemzetközi kötvények 14,7%-kal, majd a pénzpiaci eszközök 13,8%-kal. A negyedik legnagyobb elem a hedge fund / abszolút hozamú kitettség 12,8%-kal, szorosan mögötte állnak a fejlett piaci részvények 12,7%-kal.

A közös modellportfólió főkategóriái alapján továbbra is a kötvények adják a legnagyobb eszközosztályt 33,3%-os súllyal. A részvények 29,4%-kal a második helyre kerültek, az alternatív befektetések 23,5%-ot képviselnek, míg a pénzpiaci eszközök 13,8%-os súlya a korábbinál óvatosabb portfóliószerkezetet jelez.

A sorozatban az egyes alapkezelők devizák szerinti súlyozását is figyelemmel kísérjük. A szeptember végi pillanatkép szerint a portfóliómenedzserek ismét kissé nagyobb bizalmat szavaztak a forintnak, jelenleg 59,6%-os részaránnyal javasolnak forintos kitettséget, ami minimális emelkedés az augusztusi 59,0%-os szinthez képest. A forint ezzel továbbra is messze a legnagyobb devizakitettség a közös modellportfólióban. Az eurós kitettség 18,9%-on maradt, a dolláros arány 15,7%-ról 15,1%-ra csökkent, az egyéb devizás kitettség változatlanul 6,4%.

A magyar alapkezelők tehát most látványosabban reagáltak a kötvénypiac felől érkező figyelmeztetésekre: a részvényarány visszavágása, a pénzpiaci eszközök emelése és az abszolút hozamú stratégiák nagyobb súlya azt mutatja, hogy tartanak a hozamemelkedés tovagyűrűző hatásaitól. A részvénypiacok még bírják a nyomást, az AI-sztori és az erős profitkép továbbra is támaszt ad, de a kötvényhozamok, az energiaárak és a geopolitikai kockázatok olyan kombinációt alkotnak, amely mellett egyre kevesebben vállalnak gondtalanul részvénykockázatot.

A pontosabb képhez érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólióajánlóit is, amelyekben részletesen kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlók az alábbi linkeken közvetlenül elérhetők:

A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, középtávú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

Professional Investment Day 2026 Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.

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