Szintet lép a Vertikal Group a tőzsdén

A környezetgazdálkodási, műanyagipari és logisztikai tevékenységeket integráló társaság 2023 januárjában lépett a BÉT Xtend piacára.
A Vertikal Group a környezetgazdálkodás mellett kutatás-fejlesztéssel, valamint műanyag-feldolgozással és -gyártással is foglalkozik. A társaság 2023 júliusa óta hulladékgazdálkodási tevékenységek ellátásában is részt vesz, műanyagipari tevékenységét pedig 2025 decemberétől bővítette.
A vállalat 2025-ben több mint 23,5 milliárd forintos árbevételt és több mint 2,2 milliárd forintos adózott eredményt ért el. Saját tőkéje egy év alatt 5,8 milliárd forintról több mint 9,2 milliárd forintra emelkedett.
A társaság közlése szerint részvényeinek jelenleg már több mint 500 kisbefektetője van.
A Vertikal szerint a Standard kategóriába történő átlépés a vállalat fejlesztési és akvizíciós terveinek megvalósításához is új lehetőségeket teremthet.
Ferencz Kornél, a Vertikal Group meghatározó részvényese úgy fogalmazott, hogy a szabályozott piacra történő átlépésre nem önmagában célként, hanem a társaság további növekedésének egyik eszközeként tekintenek. Hozzátette, az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tőzsdei jelenlét a vállalat láthatóságát, fejlődését és finanszírozási lehetőségeit is növeli.
Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója szerint a Vertikal Group továbblépése azt mutatja, hogy az Xtend platform betöltheti azt a szerepet, amelyre létrehozták: belépési lehetőséget és fejlődési pályát kínálhat azoknak a vállalatoknak, amelyek később a szabályozott piac felé kívánnak továbblépni.
Címlapkép forrása: Portfolio
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