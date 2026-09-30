VIG Alapkezelő: Újabb kamatemelési ciklus előtt állunk?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a VIG Alapkezelő írása olvasható.

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"A hónap fő eseménye a Federal Reserve irányadó kamatlábának emelése volt: az amerikai jegybank szeptember 16-i döntésével a Federal Funds Rate a vártnak megfelelő 25 bázisponttal (0,25%) a 3,75-4% közötti sávba emelkedett. Ez 2023 júliusa óta az első emelés, amit a piaci szereplők várakozásai szerint tovább 3-4 követhet. A hozamgörbe hosszú vége is emelkedett, a 10 éves lejárat éves hozama 5,2% fölé nőtt. Az emelkedő amerikai hozamszintet támogatja az óriási amerikai költségvetési hiány, az inflációs nyomás, valamint az AI beruházásokhoz köthető kötvénykibocsátások.

Mindezek ellenére az amerikai részvénypiacon összességében még nem látható lefordulás, de a felszín alatt már nem egységes a kép. A jól teljesítő AI-kapcsolt papírok ugyan jól teljesítenek, ám a gazdaság hagyományosabb részeiben tevékenykedő vállalatok (és részvényeik) gyengélkednek, amit a kis piaci kapitalizációjú cégek részvényeinek átlagos árfolyamváltozását követő Russell 2000 index alulteljesítése is jól szemléltet. A vállalati eredmények és eredményvárakozások továbbra is erősek, de kérdéses, hogy ezek a kilátások mennyire sérülékenyek, ha az AI fejlődése és adaptációja szabályozási vagy más okok miatt lassulna. A Wall Streetet óvatosságra inti a magánhitelek (private credit) nemfizetési rátájának emelkedése is. Az amerikai magánhitelezési piacon a nemteljesítő hitelek (NPL) és csődök aránya 2026 szeptemberére kritikus, rekordmagas szintre emelkedett, ami komoly aggodalmat kelt a szabályozók és a befektetők körében. A Fitch Ratings friss jelentése szerint a 12 hónapos gördülő csődráta rekordot jelentő 6,3%-ra ugrott, de az egészségügyi szektorban megközelíti a 10%-ot.

Japánban is szigorított a jegybank: a Bank of Japan 1,25%-ra emelte az alapkamatot, ami 1995 óta a legmagasabb szint. Ennek ellenére a jen árfolyama nyomás alatt maradt, amit az USA-val közös intervenciókkal próbálnak enyhíteni. Kínát a lassuló belső kereslet és termelés jellemzi, miközben az export továbbra is nagyon erős. A Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnökök közötti találkozó nem hozott jelentős előrelépést, a kereskedelmi fegyverszünetet ugyanakkor januárig meghosszabbították. A régió két “kistigrise” közül Dél-Korea és Tajvan részvénypiaca szárnyal (igaz, az ottani piaci kapitalizáció zömét mindössze 3 részvény adja), köszönhetően az enyhülni nem akaró chipkeresletnek.

Európában is szigorító monetáris politika zajlik: a javuló növekedési kilátások mellett, a főleg magas energiaárak miatt emelkedő inflációs várakozások kifejezetten aggasztóak. A kötvénypiacot az elszálló hozamok jellemzik. Nyugat-Európában a magas hozamszinteket a belpolitikai instabilitás, a növekvő inflációs nyomás és az elhúzódó orosz-ukrán konfliktus is támogatja. Az európai ipart meghatározó autógyártás strukturális változási kényszerben van a kínai verseny miatt.

Közép-Kelet Európában a régiós eszközöket a fejlődő piacok felé irányuló tőkeáramlás támogatta: ezekben az országokban a tőzsdék az átlagosan mintegy 10-es P/E (árfolyam/nyereség arány) mutató mellett nemzetközi összehasonlításban olcsónak számítanak. A forint és a hazai laza kamatpolitika szempontjából a környezet kedvezőtlen: a magas energiaárak, az EKB szigorító monetáris politikája és az erősödő dollár növelik a költségvetési kockázatokat, és a kamatérzékeny BUX-ra is nyomást helyezhetnek

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A VIG Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 23,8%

EUR kitettség: 33,7%

USD kitettség: 33,7%

Egyéb devizás kitettség: 8,8%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.