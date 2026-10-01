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Betelt a pohár: súlyos csapást mérhetnek a világ legnagyobb kriptocégére az EU-ban
Befektetés

Betelt a pohár: súlyos csapást mérhetnek a világ legnagyobb kriptocégére az EU-ban

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Az Európai Unió felügyeleti hatóságai azt vizsgálják, hogy a Binance kriptotőzsde jogszerűen használ-e ki egy jogi kiskaput az uniós ügyfelek kiszolgálására, miután a MiCA-rendelet szerinti engedélykérelmét elutasították – derül ki a Financial Times értesüléseiből. November 10-én hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!
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A világ legnagyobb kriptotőzsdéje idén veszítette el az uniós működési jogosultságát, miután az új kriptoeszköz-piaci keretszabályozás (Markets in Crypto-Assets, azaz MiCA) alapján benyújtott

engedélykérelmét visszautasították.

A rendelet értelmében a kriptoeszköz-szolgáltatóknak június végéig kellett engedélyt szerezniük ahhoz, hogy júliustól is tovább működhessenek az Európai Unióban.

A Binance ennek ellenére továbbra is elérhető maradt az uniós ügyfelek számára, az úgynevezett fordított megkeresés (reverse solicitation) jogi kivételére hivatkozva. Ez a mentesség lehetővé teszi, hogy az EU-n kívüli szolgáltatók kiszolgálják az uniós ügyfeleket, amennyiben az ügyfelek kizárólag saját kezdeményezésükre keresik fel a céget.

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Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) és a nemzeti felügyeletek azt vizsgálják, hogy a Binance valóban jogszerűen alkalmazza-e ezt a kivételt. Az ESMA a Financial Timesnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a fordított megkeresés mentességét "nagyon szűken kell értelmezni", és azt nem szabad a MiCA követelményeinek megkerülésére felhasználni.

Egyes tagállami felügyeletek már tájékoztatást kértek a cégtől, és ha a válasz nem bizonyul kielégítőnek, szankciókat – köztük bírságokat – is kiszabhatnak. A Binance közleménye szerint aktívan dolgozik a MiCA-engedély megszerzésén, és betartja a hatályos szabályozási követelményeket minden olyan joghatóságban, ahol jelen van.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

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