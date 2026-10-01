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Kútba esett a Mol nagy részvénycseréje: mégsem nő 40 százalékra az Alteo-részesedés
Befektetés

Kútba esett a Mol nagy részvénycseréje: mégsem nő 40 százalékra az Alteo-részesedés

Portfolio
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Nem hajtja végre a Mol azt az áprilisban bejelentett tranzakciót, amelynek keretében közel 40 százalékra növelte volna részesedését az Alteóban, cserébe pedig megvált volna a Waberer'sben meglévő 15 százalékos részvénycsomagjától - olvasható a vonatkozó közleményben. A vállalat szerint az adásvételi szerződésekben meghatározott határidőig nem sikerült megszerezni valamennyi szükséges hatósági jóváhagyást, ezért a Mol élt a szerződések felmondásának lehetőségével.

Nem valósul meg a Mol egyik tavasszal bejelentett, egyszerre három tőzsdei társaságot érintő tranzakciója. A társaság friss közleményének indoklása szerint az április 1-jén megkötött adásvételi szerződésekben rögzített határidőig nem sikerült beszerezni minden szükséges hatósági jóváhagyást.

Emiatt a társaság jogosulttá vált a szerződések felmondására, és

a Mol úgy döntött, nem hajtja végre a tranzakciót.

A társaság erről már tájékoztatta a szerződő feleket.

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A közleményből nem derül ki, hogy konkrétan melyik hatósági jóváhagyás hiányzott a tranzakció lezárásához. Ezzel kapcsolatban megkerestük a Molt, amint érkezik érdemi válasz, frissítjük a cikkünket.

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Miről szólt volna az ügylet?

A Mol és a Gránit Alapkezelő által kezelt Főnix Magántőkealap április 1-jén állapodott meg egy lényegében részvénycserére épülő konstrukcióról. A terv szerint a Mol kizárólagos tulajdonában lévő Mol RES Investments megszerezte volna a Főnix 15,38 százalékos Alteo-részesedését, összesen 3 064 849 részvényt. Ezzel a Mol-csoport Alteóban fennálló részesedése a jelenlegi mintegy 24,6 százalékról 39,97 százalékra nőtt volna.

Cserébe a Mol Vagyonkezelő a Waberer'sben meglévő 15 százalékos, 2 654 061 darab részvényből álló csomagját adta volna át a Főnixnek. Mivel mindkét társaság tőzsdén jegyzett vállalat, a csomagokat a részvények 180 napos átlagára alapján árazták be; a Mol akkori közlése szerint a két részesedés egyenértékűnek számított, ezért az ügylet nem járt volna pénzmozgással. A tranzakcióval párhuzamosan a Lead Ventures által kezelt Riverland Magántőkealap további 9,22 százalékos Alteo-csomagot vásárolt volna a Főnixtől.

A Mol tavasszal stratégiai lépésként indokolta az Alteóban tervezett részesedésnövelést. A vállalat szerint az együttműködés illeszkedett az energiaátmeneti stratégiájához, külön kiemelve a megújulóenergia-kapacitások és az energiatárolási megoldások közös fejlesztését.

Az eredeti tervek szerint az ügyletet már 2026 második negyedévében lezárták volna, ehhez azonban több hatóság engedélyére is szükség volt:

  • a Waberer's-részvények átruházásához a Magyar Nemzeti Bank,
  • az Alteo-tranzakciókhoz pedig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását kellett megszerezni.
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