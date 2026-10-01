20°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Már jövő hónapban tőzsdére mehet az Anthropic
Befektetés

Már jövő hónapban tőzsdére mehet az Anthropic

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Claude chatbotot fejlesztő Anthropic már novemberben tőzsdére léphet. A mesterségesintelligencia-fejlesztő cég az értesülések szerint 1,8–2 ezermilliárd dolláros cégértékelés mellett készül a részvénykibocsátásra, miközben az IPO-piac általánosságban nehéz időszakot él át - jelentette a Bloomberg.

A Bloomberg értesülései szerint az Anthropic már november 9-én megkezdheti a tőzsdei bevezetés hivatalos értékesítési kampányát,

így a hálaadás ünnepe, november 26. előtt elindulhat a kereskedés a részvényeivel.

A vállalat a tervek szerint legkésőbb az év végéig tőzsdére lép, bár a pontos ütemterv még változhat. Az Anthropic eredetileg a nyár végén nyújtotta volna be nyilvánosan a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat, ám végül elhalasztotta a döntést.

A társaság pénzügyi mutatói vegyes képet mutatnak. A 2025-ös üzleti évben az árbevétel megközelítette a 4,6 milliárd dollárt, ami a 2024-es 386 millió dollárhoz képest ugrásszerű növekedést jelent. Ugyanakkor a nettó veszteség az előző évi 8,3 milliárd dollárról közel 42 milliárd dollárra duzzadt, miközben az üzemi veszteség meghaladta a 8 milliárd dollárt. A nettó veszteség tetemes részét, több mint 34 milliárd dollárt a kötelezettségek valósérték-változása tette ki.

Még több Befektetés

Ezekkel a befektetésekkel lehetett idén nagyot nyerni és csúnyát bukni a tőzsdén

Kútba esett a Mol nagy részvénycseréje: mégsem nő 40 százalékra az Alteo-részesedés

Asztalra csapott a nyugdíjszakma: teljesen újra kell gondolni a kedvelt megtakarítások piacát

Az Anthropic piaci környezete is átalakult. Az OpenAI az utóbbi hónapokban jelentős árbevétel-növekedést ért el, miközben saját tőzsdei bevezetését Sam Altman vezérigazgató tanácsára elhalasztotta. Emellett több, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos biztonsági incidens is napvilágot látott, ami fokozta a szabályozói és befektetői aggodalmakat. Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója a személyes blogján amellett érvelt, hogy lassítani kell az új AI-modellek fejlesztésének ütemét.

A piaci környezet sem kedvez az újonnan tőzsdére lépő cégeknek. A SpaceX és az SK Hynix rekordméretű kibocsátásait leszámítva az idei több mint száz új tőzsdei bevezetés súlyozott átlagos hozama mínusz 4 százalék, ami messze elmarad az S&P 500 index 12, illetve a Nasdaq 100 20 százalékos idei teljesítményétől. Több vállalat – köztük legutóbb az Oura – is az utolsó pillanatban halasztotta el az elsődleges részvénykibocsátást. Az Anthropic befektetői ennek ellenére bizakodóak, a cég pedig arra számít, hogy a kibocsátás mérete elérheti vagy akár meg is haladhatja a SpaceX tőzsdei bevezetését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kapott egy újabb ütést a magyar tőzsde, nagyot esett a Mol, zuhant az OTP
Megjött Moszkva válasza a Magyarországról kiutasított diplomatákra
Asztalra csapott a nyugdíjszakma: teljesen újra kell gondolni a kedvelt megtakarítások piacát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility