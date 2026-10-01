Már jövő hónapban tőzsdére mehet az Anthropic

A Bloomberg értesülései szerint az Anthropic már november 9-én megkezdheti a tőzsdei bevezetés hivatalos értékesítési kampányát,
így a hálaadás ünnepe, november 26. előtt elindulhat a kereskedés a részvényeivel.
A vállalat a tervek szerint legkésőbb az év végéig tőzsdére lép, bár a pontos ütemterv még változhat. Az Anthropic eredetileg a nyár végén nyújtotta volna be nyilvánosan a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat, ám végül elhalasztotta a döntést.
A társaság pénzügyi mutatói vegyes képet mutatnak. A 2025-ös üzleti évben az árbevétel megközelítette a 4,6 milliárd dollárt, ami a 2024-es 386 millió dollárhoz képest ugrásszerű növekedést jelent. Ugyanakkor a nettó veszteség az előző évi 8,3 milliárd dollárról közel 42 milliárd dollárra duzzadt, miközben az üzemi veszteség meghaladta a 8 milliárd dollárt. A nettó veszteség tetemes részét, több mint 34 milliárd dollárt a kötelezettségek valósérték-változása tette ki.
Az Anthropic piaci környezete is átalakult. Az OpenAI az utóbbi hónapokban jelentős árbevétel-növekedést ért el, miközben saját tőzsdei bevezetését Sam Altman vezérigazgató tanácsára elhalasztotta. Emellett több, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos biztonsági incidens is napvilágot látott, ami fokozta a szabályozói és befektetői aggodalmakat. Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója a személyes blogján amellett érvelt, hogy lassítani kell az új AI-modellek fejlesztésének ütemét.
A piaci környezet sem kedvez az újonnan tőzsdére lépő cégeknek. A SpaceX és az SK Hynix rekordméretű kibocsátásait leszámítva az idei több mint száz új tőzsdei bevezetés súlyozott átlagos hozama mínusz 4 százalék, ami messze elmarad az S&P 500 index 12, illetve a Nasdaq 100 20 százalékos idei teljesítményétől. Több vállalat – köztük legutóbb az Oura – is az utolsó pillanatban halasztotta el az elsődleges részvénykibocsátást. Az Anthropic befektetői ennek ellenére bizakodóak, a cég pedig arra számít, hogy a kibocsátás mérete elérheti vagy akár meg is haladhatja a SpaceX tőzsdei bevezetését.
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