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Nagyot gurított a Micron
Befektetés

Nagyot gurított a Micron

Portfolio
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A vártnál jóval erősebb negyedéves eredményekkel zárta a 2026-os pénzügyi évet a Micron, miközben a mesterséges intelligencia iránti kereslet továbbra is rendkívüli ütemben hajtja a memóriachipek piacát. A vállalat a következő negyedévre vonatkozóan is az elemzői várakozásokat meghaladó előrejelzést adott - közölte a CNBC.

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A negyedik pénzügyi negyedévben a Micron 54,2 milliárd dolláros árbevételt ért el az elemzők által várt 51,1 milliárd dollárral szemben, míg a korrigált egy részvényre jutó eredmény (EPS) 33,42 dollár lett, felülmúlva a 31,61 dolláros piaci konszenzust.

Az árbevétel csaknem megnégyszereződött az egy évvel korábbi 11,3 milliárd dollárhoz képest, a nettó nyereség pedig a tavalyi 3,2 milliárd dollárról 37,7 milliárd dollárra ugrott.

A 2026-os pénzügyi év első negyedévére a vállalat mintegy 61,5 milliárd dolláros árbevételt és 38,15 dolláros korrigált egy részvényre jutó eredményt vetített előre, ami mindkét mutató esetében bőven felülmúlja a piaci várakozásokat.

A növekedés fő motorja a nagy sávszélességű memória (HBM), amelynek a Micron az egyetlen amerikai gyártója.

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A DRAM-bevételek a negyedévben éves összevetésben 343 százalékkal, 39,8 milliárd dollárra nőttek, ami a teljes árbevétel 73 százalékát adta. Sanjay Mehrotra vezérigazgató az elemzői konferenciahíváson elmondta, hogy az Nvidiával közösen dolgoznak az iparág első egyedi HBM-megoldásán.

A mesterségesintelligencia-modellek által generált, példátlan mértékű memóriaigény globális kínálati szűk keresztmetszetet eredményezett, ami az árak megugrásához vezetett.

Ez a folyamat már a fogyasztói elektronikában, például az Apple iPadjeinek és MacBookjainak az árában is érezteti a hatását.

A kereslet kielégítésére a Micron egy 250 milliárd dolláros beruházási programot indított két új üzem megépítésére. A nagyobbik létesítmény alapkőletételére januárban került sor a New York állambeli Clay városában, míg az idahói Boise-ban található új üzem jövőre kezdik meg a termelést. A piacvezető SK Hynix és a Samsung ugyancsak nagyszabású kapacitásbővítésbe kezdett Dél-Koreában.

A vállalat emellett munkaügyi kihívásokkal is kénytelen szembenézni, mivel tajvani gyáraiban több száz dolgozó fenyegetőzött sztrájkkal a bérezési feltételek miatt. Mehrotra az elemzői konferenciahíváson közölte, hogy a Micron a 2026-os pénzügyi évben minden alkalmazottjának megemelte a javadalmazását.

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