Meghökkentő húzás az argentin láncfűrészes elnöktől: pénzért fogják árulni az állampolgárságot

Argentína állampolgárságot ad azoknak a külföldieknek, akik legalább 350 ezer dollárt (kb. 115 millió forintot) befizetnek az államkincstárba, vagy erre a célra létrehozott államkötvényt vásárolnak - jelentették be pénteken hivatalosan. A program 2026 végén indul.

A beruházásoknak kedvező feltételek ellenére Argentínában a közvetlen befektetések 2025-ben a legalacsonyabbak voltak Latin-Amerika vezető gazdaságai között a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatai szerint.

A kormány által bejelentett "állampolgárságot beruházásért cserébe" program két egyszerű és átlátható módszert kínál:

350 ezer dollár nem visszatérítendő összeg közvetlen befizetését az államkincstárba, vagy

vagy 800 ezer dollár értékű, speciálisan erre a célra létrehozott államkötvény jegyzését - olvasható a hivatalos közleményben.

A program az érintettek házastársára és gyerekeire is kiterjed, ha 100 ezer dollárt - 18 év alatti gyerekek esetében 25 ezer dollárt - befizetnek az államkincstárba.

Az így befizetett összegeket az ország költségvetési és pénzügyi helyzetének erősítésére fordítják a közlemény szerint.

A gazdasági minisztérium az X-en hozzátette, hogy a programban lesz egy szigorú ellenőrzési rendszer is, amely garantálja a pénzösszegek nyomon követhetőségét és a pénzmosás megakadályozását.

Az intézkedéssel egy időben eltörlik a külföldiek földvásárlásának korlátozását.

A programot az argentin elnök franciaországi látogatásán jelentették be, ahol a TotalEnergies francia energetikai óriáscég 10 milliárd dollár értékű beruházást ígért a dél-amerikai országnak.

Az OECD szerint

Argentínában tavaly 3,13 milliárd dollár értékű közvetlen befektetés történt,

míg Brazíliában 76,88 milliárd,

Mexikóban pedig 40,87 milliárd dollárnyi.

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