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Nagy átalakítás jön a Nike-nál, közelebb vinné a termelést Amerikához
Befektetés

Nagy átalakítás jön a Nike-nál, közelebb vinné a termelést Amerikához

Portfolio
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Jelentősen átalakítaná ellátási láncát a Nike, ami a gyártás egy részét közelebb vinné legfontosabb piacaihoz, és a jövőben nagyobb mértékben támaszkodna külső partnerekre a logisztikában és a disztribúcióban, írja a Bloomberg. A változtatások egy szélesebb költségcsökkentési és működési program részét képezik, miközben a sportszergyártó bevételei gyengülnek, a részvény pedig idén közel 50 százalékot veszített értékéből.

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Jelentősen átalakítaná évtizedek alatt kialakított működési modelljét a Nike.

A sportszergyártó célja, hogy ellátási lánca rugalmasabb, gyorsabb és hatékonyabb legyen, ennek érdekében közelebb vinné a termelés egy részét azokhoz a régiókhoz, ahol a termékeit értékesíti.

Venky Alagirisamy operatív igazgató a vállalat dolgozóinak pénteki rendezvényén arról beszélt, hogy a Nike több úgynevezett nearshore beszerzést tervez Észak-Amerikában, valamint az Európát, Afrikát és a Közel-Keletet magában foglaló régióban.

A nearshoring lényege, hogy a vállalat a távoli gyártóközpontok helyett vagy mellett a végső piachoz földrajzilag közelebb fekvő országokból szerzi be termékeit. Ez rövidebb szállítási időt és rugalmasabb reakciót tehet lehetővé a kereslet változásaira.

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A Nike tervei Alagirisamy szerint kifejezetten ambiciózusak, a vállalat pedig gyorsítani akarja az átállást. Kína és Vietnam továbbra is jelentős szerepet játszik majd a Nike termelésében.

Évtizedes modellt alakítanak át

A változás másik fontos eleme, hogy a Nike kisebb részt akar saját maga működtetni a teljesítési és disztribúciós hálózatából.

A vállalat az elmúlt több mint ötven évben jelentős saját logisztikai infrastruktúrát épített ki. Most egy olyan modell felé mozdul, ahol nagyobb szerepet kapnak külső partnerek.

A Nike szerint ezzel gyorsabban tud alkalmazkodni a fogyasztói kereslethez, és rövidebb idő alatt vihet új termékeket a piacra.

A változás egy szélesebb átszervezési program része. A Nike összevonja egyes földrajzi régióit és csökkenti alkalmazottainak számát is. Elliott Hill vezérigazgató a dolgozóknak elismerte, hogy az átalakítás kevesebb pozíciót jelent majd a vállalatnál.

A Nike már áprilisban jelezte, hogy optimalizálni akarja ellátási láncának földrajzi szerkezetét, és szorosabbra fűzi kapcsolatát beszállítóival és partnereivel.

Egyre nagyobb nyomás alatt a Nike

A Nike legutóbbi negyedéves árbevétele elmaradt a várakozásoktól, a vállalat előrejelzése pedig csalódást okozott a befektetőknek. A részvény pénteken 3,9 százalékkal esett, ezzel az év eleje óta közel 50 százalékot veszített értékéből.

Ha az idei év is mínuszban zárul, sorozatban ez lesz az ötödik olyan év, amikor csökken a Nike részvényének árfolyama.

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A vállalatnak közben erősödő versennyel és óvatosabb vásárlókkal is szembe kell néznie, miközben az emelkedő árak miatt a fogyasztók egyre jobban meggondolják, mire költenek.

Hill szerint a Nike sportteljesítményre épülő új fókusza már hoz eredményeket. Ez az üzletág azonban egyelőre túl kicsi ahhoz, hogy ellensúlyozza a Nike Sportswear, a Jordan márka és a kínai piac gyenge teljesítményét.

A vállalat ezért a futásban és a kosárlabdában elért eredményeket más területekre is át akarja vinni, és tovább erősítené az úgynevezett performance termékek kínálatát.

A Nike novemberben tart befektetői napot, ahol a vezetés részletesebben ismerteti majd a vállalat helyreállítási és növekedési terveit.

Címlapkép forrása: witthaya_prasongsin via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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