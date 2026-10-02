Nagy csomag Opus-részvényt vett Mészáros Lőrinc, átlépett egy fontos határt

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Mészáros Lőrinc 7,4 millió Opus Global-részvényt szerzett meg október 2-án,
derül ki a társaság péntek esti közleményéből. A tranzakció után a közvetlen és közvetett részesedéséhez kapcsolódó szavazati jogok aránya 24,65 százalékról 25,71 százalékra emelkedett.
A 7,4 millió részvény az Opus teljes, közel 698,4 millió darabos részvényállományának 1,1 százalékát jelenti. A pénteki 250 forint körüli tőzsdei árfolyammal számolva
a részvénycsomag piaci értéke közel 1,9 milliárd forint.
Az ügylet pontos ellenértékét a mostani közlemény nem tartalmazza.
A tranzakció azért is közzétételköteles, mert Mészáros Lőrinc részesedése átlépte a 25 százalékos határt. A tőkepiaci törvény alapján a nyilvánosan működő részvénytársaságok tulajdonosainak bejelentést kell tenniük, ha szavazati joguk többek között az 5, 10, 15, 20 vagy 25 százalékos küszöböt eléri, meghaladja vagy az alá csökken.
Mészáros Lőrinc már a tranzakció előtt is az Opus messze legnagyobb részvényese volt. A Budapesti Értéktőzsde augusztus végi adatai szerint közvetlen és az Addition OPUS Zrt.-n keresztül fennálló közvetett részesedése együttesen 172,18 millió részvényt tett ki, ami 24,65 százalékos tulajdoni hányadnak felelt meg. Ezen belül 2,56 százalékos részesedést tartott közvetetten az Addition OPUSon keresztül.
A most megszerzett 7,4 millió papírral számolva Mészáros Lőrinc teljes részvényállománya megközelíti a 180 millió darabot.
Az Opus tulajdonosi szerkezetében több más nagy részvényes is található. Az augusztus végi állapot szerint a Danube Magántőkealap 6,11 százalékkal, a Talentis Management 5,15 százalékkal, a Talentis Group pedig 5,06 százalékkal rendelkezett. Az Opus és leányvállalatai eközben a részvények 22,36 százalékát tartották saját tulajdonban.
A részvény árfolyama idén jelentős nyomás alá került. Az Opus január végén még 590 forinton állította be idei csúcsát, október elején viszont már 250 forint körüli szinteken forgott, vagyis a részvény az éves maximumához képest kevesebb mint felére esett vissza.
Címlapkép forrása: Portfolio
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