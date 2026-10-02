Nagy csomag Opus-részvényt vett Mészáros Lőrinc, átlépett egy fontos határt

Mészáros Lőrinc 7,4 millió Opus Global-részvényt szerzett meg október 2-án,

derül ki a társaság péntek esti közleményéből. A tranzakció után a közvetlen és közvetett részesedéséhez kapcsolódó szavazati jogok aránya 24,65 százalékról 25,71 százalékra emelkedett.

A 7,4 millió részvény az Opus teljes, közel 698,4 millió darabos részvényállományának 1,1 százalékát jelenti. A pénteki 250 forint körüli tőzsdei árfolyammal számolva

a részvénycsomag piaci értéke közel 1,9 milliárd forint.

Az ügylet pontos ellenértékét a mostani közlemény nem tartalmazza.

A tranzakció azért is közzétételköteles, mert Mészáros Lőrinc részesedése átlépte a 25 százalékos határt. A tőkepiaci törvény alapján a nyilvánosan működő részvénytársaságok tulajdonosainak bejelentést kell tenniük, ha szavazati joguk többek között az 5, 10, 15, 20 vagy 25 százalékos küszöböt eléri, meghaladja vagy az alá csökken.

Mészáros Lőrinc már a tranzakció előtt is az Opus messze legnagyobb részvényese volt. A Budapesti Értéktőzsde augusztus végi adatai szerint közvetlen és az Addition OPUS Zrt.-n keresztül fennálló közvetett részesedése együttesen 172,18 millió részvényt tett ki, ami 24,65 százalékos tulajdoni hányadnak felelt meg. Ezen belül 2,56 százalékos részesedést tartott közvetetten az Addition OPUSon keresztül.

A most megszerzett 7,4 millió papírral számolva Mészáros Lőrinc teljes részvényállománya megközelíti a 180 millió darabot.

Az Opus tulajdonosi szerkezetében több más nagy részvényes is található. Az augusztus végi állapot szerint a Danube Magántőkealap 6,11 százalékkal, a Talentis Management 5,15 százalékkal, a Talentis Group pedig 5,06 százalékkal rendelkezett. Az Opus és leányvállalatai eközben a részvények 22,36 százalékát tartották saját tulajdonban.

A részvény árfolyama idén jelentős nyomás alá került. Az Opus január végén még 590 forinton állította be idei csúcsát, október elején viszont már 250 forint körüli szinteken forgott, vagyis a részvény az éves maximumához képest kevesebb mint felére esett vissza.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio