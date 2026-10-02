Nagyot kaszáltak a számítógépes alapok az amerikai kötvények vesszőfutásán

A számítógépes modellekkel működő, úgynevezett trendkövető alapok idén

jelentős short pozíciókat építettek ki a kötvénypiacokon,

és bőségesen profitáltak a hozamok meredek emelkedéséből. A tízéves amerikai államkötvény hozama február végén még 4 százalék körül mozgott, mára viszont már meghaladja az 5,2 százalékot. A francia, a brit és az olasz kötvények árfolyama szintén erőteljesen esett.

A legnagyobb nyertesek között van

a connecticuti Graham Capital, amelynek Tactical Trend alapja idén több mint 31 százalékos hozamot ért el, ezen belül csak a múlt hónapban 3,3 százalékot termelt,

amelynek Tactical Trend alapja idén több mint 31 százalékos hozamot ért el, ezen belül csak a múlt hónapban 3,3 százalékot termelt, a londoni székhelyű Winton – amelyet a milliárdos Sir David Harding alapított – Diversified Macro alapja múlt péntekig 17,5 százalékos hozamot ért el idén, míg

– amelyet a milliárdos Sir David Harding alapított – Diversified Macro alapja múlt péntekig 17,5 százalékos hozamot ért el idén, míg az Aspect Capital zászlóshajó alapja 21 százalékos pluszban jár, amiből csaknem 5 százalékot szeptemberben halmozott fel.

A kötvényhozamok emelkedésének fő hajtóereje az iráni háború miatt tartósan magas olajár. A Brent nyersolaj ára mintegy 40 százalékot emelkedett a konfliktus februári kitörése óta, és a béketárgyalások reményének halványulásával az elmúlt hetekben újabb lendületet kapott. A Brent csütörtökön 102,31 dolláron zárt, így a trendkövető alapok az energiapiaci pozícióikkal is jelentős nyereséget értek el.

A Federal Reserve a múlt hónapban 2023 óta először emelte az irányadó kamatot az infláció ugrásszerű megugrására reagálva, míg az Európai Központi Bank már két kamatemelést is végrehajtott. A piaci szereplők arra számítanak, hogy a Bank of England is hamarosan követi a példájukat.

Az inflációs nyomást tovább fokozzák a kedvező amerikai gazdasági adatok, amelyek újabb kamatemelési várakozásokat generáltak, valamint a rekordszintű állami és vállalati kötvénykibocsátások, amelyek miatt a befektetők egyre magasabb hozamot követelnek a hosszabb lejáratú papírokért.

Az emelkedő hozamok egyes befektetőket a veszteséges pozícióik zárására kényszerítettek, ami tovább fűtötte a piaci mozgásokat. A trendkövető alapok jellemzően azokban az időszakokban teljesítenek a legjobban, amikor több hónapon átívelő, egyértelmű trendek rajzolódnak ki a piacokon – hasonlóan 2022-höz, amikor a jegybankok sorozatos kamatemelései biztosítottak kedvező terepet a kötvénypiaci short pozícióknak.

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