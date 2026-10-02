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Új történelmi csúcsra ment az Nvidia, már a 6 ezermilliárd dolláros álomhatár sincs messze
Befektetés

Új történelmi csúcsra ment az Nvidia, már a 6 ezermilliárd dolláros álomhatár sincs messze

Portfolio
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Új történelmi csúcsra emelkedett pénteken az Nvidia árfolyama, először május óta. A részvény a július végi mélyponthoz képest már közel 25 százalékot erősödött, a chipgyártó piaci értéke pedig 5,7 ezermilliárd dollár közelébe nőtt. Ezzel az Nvidia kevesebb mint 300 milliárd dollárra került attól, hogy a történelem első 6 ezermilliárd dollárt érő vállalata legyen.

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Az Nvidia részvényei 2,9 százalékot emelkedtek pénteken, és új történelmi csúcsot értek el.

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A világ legértékesebb tőzsdei vállalatának papírjai ezzel teljesen ledolgozták az elmúlt hónapok visszaesését, ami során több mint ezermilliárd dollár tűnt el a cég piaci értékéből.

A fordulat a július végi mélypont után kezdődött. Azóta közel 25 százalékot emelkedett az Nvidia részvényárfolyama. A nyár folyamán erősen romlott a befektetői hangulat, miután egyre több kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy megtérülhetnek-e a technológiai cégek százmilliárd dolláros beruházásai a mesterséges intelligenciához szükséges infrastruktúrába.

Az elmúlt hetekben ismét erősödött az optimizmus. A befektetők egyre nagyobb lehetőséget látnak az úgynevezett AI agentek terjedésében, vagyis azokban a rendszerekben, amik bizonyos feladatokat önállóan képesek végrehajtani. Az ilyen szolgáltatások elterjedése tovább növelheti a számítási kapacitás iránti igényt, ebből pedig közvetlenül profitálhat az Nvidia.

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A részvény árfolyamának újabb lökést adott, hogy a vállalat hétfőn rekordösszeggel, 150 milliárd dollárral emelte meg saját részvény-visszavásárlási programjának keretét.

Az Nvidia közben a mesterséges intelligenciával kapcsolatos biztonsági aggályokra is reagált. A vállalat hétfőn bemutatott egy új, kétlépcsős biztonsági rendszert, ami az önállóan működő AI agentek hibás vagy veszélyes működését próbálja megakadályozni. A cég szerint az új megoldás képes lett volna kivédeni a Hugging Face közelmúltbeli biztonsági incidensét is.

Az Nvidia árfolyama az év eleje óta 27 százalékot emelkedett. Ha az év egészében is megmarad az emelkedés, ez lesz sorozatban a negyedik olyan év, amikor kétszámjegyű hozamot ér el a részvény.

A vállalat piaci kapitalizációja jelenleg 5,7 ezermilliárd dollár. Innen kevesebb mint 300 milliárd dolláros emelkedés választja el az Nvidiát a 6 ezermilliárd dolláros értéktől, ezt a szintet eddig egyetlen tőzsdei vállalat sem érte el.

Címlapkép forrása: Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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