Új történelmi csúcsra ment az Nvidia, már a 6 ezermilliárd dolláros álomhatár sincs messze

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Az Nvidia részvényei 2,9 százalékot emelkedtek pénteken, és új történelmi csúcsot értek el.

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A világ legértékesebb tőzsdei vállalatának papírjai ezzel teljesen ledolgozták az elmúlt hónapok visszaesését, ami során több mint ezermilliárd dollár tűnt el a cég piaci értékéből.

A fordulat a július végi mélypont után kezdődött. Azóta közel 25 százalékot emelkedett az Nvidia részvényárfolyama. A nyár folyamán erősen romlott a befektetői hangulat, miután egyre több kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy megtérülhetnek-e a technológiai cégek százmilliárd dolláros beruházásai a mesterséges intelligenciához szükséges infrastruktúrába.

Az elmúlt hetekben ismét erősödött az optimizmus. A befektetők egyre nagyobb lehetőséget látnak az úgynevezett AI agentek terjedésében, vagyis azokban a rendszerekben, amik bizonyos feladatokat önállóan képesek végrehajtani. Az ilyen szolgáltatások elterjedése tovább növelheti a számítási kapacitás iránti igényt, ebből pedig közvetlenül profitálhat az Nvidia.

A részvény árfolyamának újabb lökést adott, hogy a vállalat hétfőn rekordösszeggel, 150 milliárd dollárral emelte meg saját részvény-visszavásárlási programjának keretét.

Az Nvidia közben a mesterséges intelligenciával kapcsolatos biztonsági aggályokra is reagált. A vállalat hétfőn bemutatott egy új, kétlépcsős biztonsági rendszert, ami az önállóan működő AI agentek hibás vagy veszélyes működését próbálja megakadályozni. A cég szerint az új megoldás képes lett volna kivédeni a Hugging Face közelmúltbeli biztonsági incidensét is.

Az Nvidia árfolyama az év eleje óta 27 százalékot emelkedett. Ha az év egészében is megmarad az emelkedés, ez lesz sorozatban a negyedik olyan év, amikor kétszámjegyű hozamot ér el a részvény.

A vállalat piaci kapitalizációja jelenleg 5,7 ezermilliárd dollár. Innen kevesebb mint 300 milliárd dolláros emelkedés választja el az Nvidiát a 6 ezermilliárd dolláros értéktől, ezt a szintet eddig egyetlen tőzsdei vállalat sem érte el.

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