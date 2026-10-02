Újabb akvizíciókra készül az AKKO, a fő tulajdonos egymilliárd forintot tesz a cégbe

Közel egymilliárd forint friss tőkével támogatja az AKKO Invest növekedési stratégiáját a társaság meghatározó tulajdonosa, a WING Csoporthoz tartozó Mevinvest.

Az AKKO igazgatótanácsa október 2-án döntött az alaptőke megemeléséről és 998 503 darab új D sorozatú részvény kibocsátásáról.

Az új részvények névértéke darabonként 100 forint lesz, a tőzsdén forgó C sorozatú törzsrészvények névértéke 25 forint. Emiatt a hivatalos határozat szerint a D sorozatú részvények kibocsátási értékét a C sorozat elmúlt 360 napos, 250,3748 forintos súlyozott tőzsdei átlagárának négyszeresében határozták meg.

A részvények névértékének megfelelő 99,85 millió forint az alaptőkét növeli, a fennmaradó mintegy 900 millió forint pedig a társaság tőketartalékába kerül. Az AKKO alaptőkéje így 1,647 milliárd forintról 1,747 milliárd forintra emelkedik.

A tőkeemelés után a C sorozatú törzsrészvények száma változatlanul 40 026 239 darab marad. A D sorozatú részvények száma 6 461 375 darabról 7 459 878 darabra emelkedik. Az új D sorozatú papírokat sem a Budapesti Értéktőzsdére, sem más kereskedési helyszínre nem vezetik be.

Az új részvények teljes mennyiségét a Mevinvest jegyezheti le. A meglévő részvényesek elsőbbségi jogát az igazgatótanács kizárta. A Mevinvestnek legkésőbb november 30-ig kell benyújtania a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot és teljesítenie a pénzbeli hozzájárulást.

A társaság közlése szerint a befolyó összeget a nyáron megújított stratégia végrehajtására fordítják. A tervek között üzletfejlesztések és akvizíciók finanszírozása szerepel. Az AKKO célja, hogy a Wallis Csoport tőkeerejére, a WING Csoport szakmai hátterére és a NEO Property Services piaci pozíciójára építve Magyarország egyik meghatározó integrált ingatlanszolgáltatási cégcsoportjává váljon.

A társaság öt éven belül 100 milliárd forint feletti csoportszintű árbevételt szeretne elérni, ami a közlemény szerint a tavalyi árbevétel nagyjából megduplázását jelentené. Emellett a nyereségesség erősítését is célul tűzték ki.

A növekedést részben organikusan, részben célzott felvásárlásokkal képzelik el. A fókuszban a generáltervezés, a BIM-alapú projekt-előkészítés, a mérnöki lebonyolítás, a generálkivitelezés, az energetikai szolgáltatások és az innovatív technológiai megoldások állnak.

Az első ilyen lépést már szeptemberben bejelentették. Az AKKO megállapodott a generáltervezéssel foglalkozó Aspectus Architect Zrt. megvásárlásáról. A mostani tőkeemelés alapján további, a stratégiába illeszkedő felvásárlások is jöhetnek.

Az AKKO legnagyobb leányvállalata a NEO Property Services, ami 1999 óta működik. Az AKKO meghatározó tulajdonosa a Mevinvest, ami a WING Csoport része, és a Wingholding Zrt. százszázalékos leányvállalata.

Az AKKO részvényárfolyama idén 5 százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio