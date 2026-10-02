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Utoljára látható Magyarországon – A párizsi Pompidou Központ gyűjteményébe kerül Mengyán András alkotása
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Utoljára látható Magyarországon – A párizsi Pompidou Központ gyűjteményébe kerül Mengyán András alkotása

műtárgy.com
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Mengyán András képzőművész Vizuális programok I. című festménye bekerült a párizsi Pompidou Központ állandó gyűjteményébe. Mielőtt végleg elhagyná az országot, a mű ezen a hétvégén még Budapesten látható: a Budapest Contemporary vásáron, az Art Advisory Budapest Transformation of Forms című kiállításán.

Mengyán András Munkácsy- és Prima Primissima-díjas művész,

a magyar neoavantgárd második generációjának meghatározó alkotója.

Munkásságának egyik fontos vonulata a geometrikus, konstruktív és rendszerszemléletű művészethez kapcsolódik. Az 1970-es évek közepén csatlakozott a Bak Imre, Fajó János, Nádler István és Hencze Tamás által alapított Budapesti Műhelyhez, ahol részt vett az új művészeti gondolkodás formálásában. Mengyán művészetének egyik központi kérdése, hogy szigorú szabályokból és rendszerelvű gondolkodásból miként születhet mégis szabad és dinamikus vizuális világ.

Az 1982-ben készült Vizuális programok I. című akrilfestmény az 1977 és 1982 között készült, azonos című sorozat része. A sorozat műveiben Mengyán előre meghatározott rendszerek és szabályok alapján vizsgálja a tér, a forma és a mozgás viszonyát. A Párizsba kerülő mű a magyar geometrikus-konstruktív hagyományt a nemzetközi szisztematikus művészet szemléletével kapcsolja össze. Kompozíciója egy zárt, meghatározott térben elhelyezett, egymást átfedő, torzított formák rendszerére épül. Így a sorozat filozófiáját közvetíti: a geometrikus formák már nem egyszerűen síkbeli alakzatok, hanem torzulnak, egymásra íródnak, mozognak, és egy előre meghatározott térben új kombinációkat hoznak létre. A mű teljes címe, Torzfelületű formák kombinációja ismétlődés nélkül, meghatározott térben, szinte programként írja le ezt a gondolkodást. A munka mögött olyan matematikai rendszer áll, amely véges elemekből szinte végtelen számú, mégis logikusan levezethető kombinációt képes létrehozni.

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Ez a rendszerelvű gondolkodás később Mengyán munkásságának egyik meghatározó irányává vált, egészen a számítógépes és térbeli eszközökkel létrehozott, általa „polifonikus vizuális térnek” nevezett művekig.

Kollmann Szilvia és a Mengyán mű
Kollmann Szilvia, az Art Advisory Budapest igazgatója és Mengyán András Vizuális Programok I. című műve

Kollmann Szilvia, az Art Advisory Budapest igazgatója 2021-ben találkozott először Michel Gauthier-vel, a Centre Pompidou vezető kurátorával. Hosszas egyeztetések és többszöri találkozás után a Centre Pompidou akvizíciós bizottsága 2026 júniusában tárgyalta és fogadta be a festményt. Michel Gauthier köszönetét fejezte ki a felajánlásért, és a művet Mengyán András életművének kiemelkedő példájaként, a múzeum gyűjteményébe illő alkotásként értékelte.

A magyar közönség október 2. és 4. között tekintheti meg a festményt

a Budapest Contemporary művészeti vásár VIP Lounge kiállító terében, az Art Advisory Budapest által rendezett Transformation of forms című kiállításon. Ezt követően a mű végleg elhagyja Magyarországot, és a párizsi múzeum gyűjteményébe kerül.

Címlapkép: Mengyán András: Vizuális programok I. (Torzfelületű formák kombinációja ismétlődés nélkül, meghatározott térben), 1982

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