Utoljára látható Magyarországon – A párizsi Pompidou Központ gyűjteményébe kerül Mengyán András alkotása

Mengyán András Munkácsy- és Prima Primissima-díjas művész,
a magyar neoavantgárd második generációjának meghatározó alkotója.
Munkásságának egyik fontos vonulata a geometrikus, konstruktív és rendszerszemléletű művészethez kapcsolódik. Az 1970-es évek közepén csatlakozott a Bak Imre, Fajó János, Nádler István és Hencze Tamás által alapított Budapesti Műhelyhez, ahol részt vett az új művészeti gondolkodás formálásában. Mengyán művészetének egyik központi kérdése, hogy szigorú szabályokból és rendszerelvű gondolkodásból miként születhet mégis szabad és dinamikus vizuális világ.
Az 1982-ben készült Vizuális programok I. című akrilfestmény az 1977 és 1982 között készült, azonos című sorozat része. A sorozat műveiben Mengyán előre meghatározott rendszerek és szabályok alapján vizsgálja a tér, a forma és a mozgás viszonyát. A Párizsba kerülő mű a magyar geometrikus-konstruktív hagyományt a nemzetközi szisztematikus művészet szemléletével kapcsolja össze. Kompozíciója egy zárt, meghatározott térben elhelyezett, egymást átfedő, torzított formák rendszerére épül. Így a sorozat filozófiáját közvetíti: a geometrikus formák már nem egyszerűen síkbeli alakzatok, hanem torzulnak, egymásra íródnak, mozognak, és egy előre meghatározott térben új kombinációkat hoznak létre. A mű teljes címe, Torzfelületű formák kombinációja ismétlődés nélkül, meghatározott térben, szinte programként írja le ezt a gondolkodást. A munka mögött olyan matematikai rendszer áll, amely véges elemekből szinte végtelen számú, mégis logikusan levezethető kombinációt képes létrehozni.
Ez a rendszerelvű gondolkodás később Mengyán munkásságának egyik meghatározó irányává vált, egészen a számítógépes és térbeli eszközökkel létrehozott, általa „polifonikus vizuális térnek” nevezett művekig.
Kollmann Szilvia, az Art Advisory Budapest igazgatója 2021-ben találkozott először Michel Gauthier-vel, a Centre Pompidou vezető kurátorával. Hosszas egyeztetések és többszöri találkozás után a Centre Pompidou akvizíciós bizottsága 2026 júniusában tárgyalta és fogadta be a festményt. Michel Gauthier köszönetét fejezte ki a felajánlásért, és a művet Mengyán András életművének kiemelkedő példájaként, a múzeum gyűjteményébe illő alkotásként értékelte.
A magyar közönség október 2. és 4. között tekintheti meg a festményt
a Budapest Contemporary művészeti vásár VIP Lounge kiállító terében, az Art Advisory Budapest által rendezett Transformation of forms című kiállításon. Ezt követően a mű végleg elhagyja Magyarországot, és a párizsi múzeum gyűjteményébe kerül.
Címlapkép: Mengyán András: Vizuális programok I. (Torzfelületű formák kombinációja ismétlődés nélkül, meghatározott térben), 1982
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Elmondta Putyin: ekkor fog bevetni Oroszország atomfegyvereket – Szerinte ők senkit sem fenyegetnek, pont fordítva
"Nem fogunk senkit megtámadni".
Elvándorolnak a családok a magyar fővárosból: mi hozhat fordulatot?
Meghallgattuk az Országos Urbanisztikai Konferencia lakhatással foglalkozó kerekasztal-beszélgetését.
Közeleg a nagy fordulat a kutakon: aláírták a különadótörvényt, olcsóbb lehet a benzin az egyik uniós országban
Adócsökkentést és árplafont is tartalmaz.
Találat ért egy tartályhajót a kulcsfontosságú szorosban: felcsaptak a lángok
Egyelőre nem tudni, ki a felelős a támadásért.
Súlyos vádak buktak ki: amerikai kormányzati tisztviselő segíthette a közel-keleti fegyveres lázadókat
Házi készítésű bombákhoz is vett vegyi anyagokat.
Újabb orosz drónok tévedtek el, semleges országban csapódott toronyba az egyikük
Több száz méteren szórodtak szét a maradványok.
Gajdos László bejelentette: újraindul a fakitermelés Magyarországon
Nem hosszabbították meg a tilalmat.
Ingyen TBSZ mindenkinek? - Külföldi TBSZ lejelentése
A TBSZ piacon a Lightyear előhozta az ingyenes TBSZ gondolatát mindenki számára. Most új szereplő lépett be, az xtb is megnyitotta a saját TBSZ-ét. A feltételek hasonlóak, mint a LY esetében, v
Nagyot fékezett a hitelpiac augusztusban
Jelentősen visszaesett a lakossági hitelszerződések összértéke augusztusban a júliusi hónaphoz képest. Ez nagyrészt a lakáshiteleknél látható jelentős fékezésnek köszönhető, de érdemb
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Az osztalék portfólióm - 2026. szeptember
Egy céggel bővítettem, egy meglévőt meg kicserélt a hátam mögött az élet.VáltozásokThe Marzetti Company (MZTI): majdnem Top 10-es cég, ezért elemeztem és megtetszett. A grafikonja alapján k
Listázás, mint politikai fegyver: a vörös vonal
2026. szeptember 30-án a Fidesz honlapján "ÁVH Figyelő" néven indult el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársainak nyilvános listázása. Az oldalt beharangoz
Elvándorlás helyett bevándorlás - Nagy fordulatot jeleznek a régiós adatok
Harminc éven át a kivándorlás rajzolta át a BB tengely országainak népességét, ma viszont tizenegyből kilencben pozitív a vándorlási mérleg. A fordulat azonban nem pusztán... The post Elván
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.
Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?
Óvatosabb a hangulat.
Az Alföldön minden növény veszteséges volt – Vége az ország éléskamrájának?
A családi vagyont élik fel a gazdák.
Milliárdos vagyonok, új adószabályok: mire kell most felkészülniük a magyar vállalkozóknak?
Illés Istvánnal, az Apelso Wealth Management alapító cégtársával beszélgettünk.