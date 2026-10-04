Ebből még baj lehet: rengeteg fiatal tekinti befektetésnek a sportfogadást

A Betterment befektetési szolgáltató augusztusban közzétett felmérése szerint

a Z generációs lakossági befektetők 66 százaléka fogad rendszeresen sporteseményekre.

A Bank of America Institute szeptemberi elemzése pedig arra mutatott rá, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csúcsidőszakában, júliusban a Z generáció adta az online fogadási aktivitás közel felét, ezzel most először megelőzve az Y generációt. A sportfogadás az Egyesült Államokban a Legfelsőbb Bíróság 2018-as döntése után indult robbanásszerű növekedésnek, amely zöld utat adott az államoknak a fogadóirodák engedélyezésére. 2025 elején a predikciós piacok platformjai – amelyek pénzügyi ügyletekként, nem pedig fogadásként pozicionálják szolgáltatásaikat – tovább bővítették az elérést azokban az államokban is, ahol a sportfogadás nem legális, ráadásul a 21 év alattiak számára is elérhetővé váltak.

A szakértők különösen aggasztónak tartják, hogy a Z generáció tagjai hajlamosak befektetési formaként kezelni a sportfogadást.

A Bank of America kutatása szerint a fiatalok körében kétszer akkora arányban tekintenek így a fogadásra, mint a teljes népességben. A Betterment felméréséből az is kiderül, hogy a Z generációs válaszadók 52 százaléka eredetileg befektetésre szánt összegeket csoportosított át sportfogadásra, 26 százalékuk pedig a hosszú távú pénzügyi stratégiája részének tekinti azt. Dan Egan, a Betterment viselkedéspénzügyi igazgatója szerint ezt a tévképzetet az is táplálja, hogy a fogadási és a befektetési alkalmazások egyre inkább elmosódnak egymás mellett az okoseszközökön. Egan hangsúlyozta, hogy a fogadás nem a gazdasággal együtt növekvő, pozitív várható hozamú eszköz, hanem annak pontosan az ellentéte.

A pénzügyi következmények már a statisztikákban is világosan megmutatkoznak. A Bank of America adatai alapján az online fogadást használó háztartások betétszámláinak medián egyenlege mindössze 59 százalékát éri el a nem fogadókénak. Bár a fogadóirodák és a predikciós piacok felhasználóinak túlnyomó többsége veszteséges, a BadCredit augusztusi felmérése szerint a válaszadók 44 százaléka mégis a kiegészítő jövedelemszerzés reményében kezdett el kereskedni a predikciós platformokon. Erica Sandberg, a BadCredit fogyasztói pénzügyi szakértője rámutatott, hogy az emberek szívesen büszkélkednek a nyereségükkel, miközben a veszteségeikről hallgatnak, ami rendkívül torz képet fest a fogadás jövedelmezőségéről.

A szerencsejáték mentális egészségre gyakorolt hatásai szintén súlyosak.

Cynthia Grant, a Birches Health klinikai alelnöke kiemelte, hogy a fogadási problémák fokozatosan hálózzák be a mindennapokat, lerontva a családi és társas kapcsolatokat, valamint a munkahelyi és iskolai teljesítményt. Amaura Kemmerer, a felsőoktatási mentális egészségügyi szolgáltató UWill szakértője hangsúlyozta, hogy a fiatalok a biológiai fejlődésükből fakadó fokozott kockázatvállalási hajlam miatt különösen sebezhetők, és még az alkalmi fogadás is kimutathatóan rontja a tanulmányi eredményeket. Mindkét szakértő úgy véli, hogy az egyetemi campusokon a többi függőséghez hasonlóan kiemelt figyelmet kellene fordítani a szerencsejáték-problémák kezelésére.

A fogadási platformok maguk is tesznek lépéseket a kockázatok mérséklésére. A szabályozott fogadóirodák és predikciós piacok életkor-ellenőrzést alkalmaznak; a FanDuel és a DraftKings önkéntes befizetési és időkorlátok beállítását teszi lehetővé, a FanDuel emellett havi befizetési limitet ír elő a 26 év alatti felhasználóknak. A Polymarket nemrég önkéntes korlátozásokat és a Birches Health szervezettel kötött együttműködést jelentett be, míg a Kalshi a 18 és 21 év közötti felhasználókat az első kereskedésük után kockázatkezelési programokba irányítja, májusban pedig kétmillió dollárt adományozott az Amerikai Szerencsejáték-függőségi Tanácsnak.

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