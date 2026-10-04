18°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Ebből még baj lehet: rengeteg fiatal tekinti befektetésnek a sportfogadást
Befektetés

Ebből még baj lehet: rengeteg fiatal tekinti befektetésnek a sportfogadást

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Több friss kutatás szerint a Z generáció tagjai közül kiemelkedően sokan hódolnak a sportfogadásnak, és jelentős részük nem játékként, hanem befektetésként tekint erre a tevékenységre az USA-ban. A jelenség komoly pénzügyi és mentális kockázatokat hordoz, miközben a predikciós piacok térnyerése tovább szélesítette a hozzáférést - számolt be a CNBC.

A Betterment befektetési szolgáltató augusztusban közzétett felmérése szerint

a Z generációs lakossági befektetők 66 százaléka fogad rendszeresen sporteseményekre.

A Bank of America Institute szeptemberi elemzése pedig arra mutatott rá, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csúcsidőszakában, júliusban a Z generáció adta az online fogadási aktivitás közel felét, ezzel most először megelőzve az Y generációt. A sportfogadás az Egyesült Államokban a Legfelsőbb Bíróság 2018-as döntése után indult robbanásszerű növekedésnek, amely zöld utat adott az államoknak a fogadóirodák engedélyezésére. 2025 elején a predikciós piacok platformjai – amelyek pénzügyi ügyletekként, nem pedig fogadásként pozicionálják szolgáltatásaikat – tovább bővítették az elérést azokban az államokban is, ahol a sportfogadás nem legális, ráadásul a 21 év alattiak számára is elérhetővé váltak.

A szakértők különösen aggasztónak tartják, hogy a Z generáció tagjai hajlamosak befektetési formaként kezelni a sportfogadást.

Még több Befektetés

138 százalékos rali is jöhet az évtized egyik legizgalmasabb részvényénél!

Ez most tényleg Das Auto? Teszten a 78 milliós Mercedes S-osztály

Lépett Trump a technológiai versenyben: különleges csapatot állított fel az Egyesült Államok

A Bank of America kutatása szerint a fiatalok körében kétszer akkora arányban tekintenek így a fogadásra, mint a teljes népességben. A Betterment felméréséből az is kiderül, hogy a Z generációs válaszadók 52 százaléka eredetileg befektetésre szánt összegeket csoportosított át sportfogadásra, 26 százalékuk pedig a hosszú távú pénzügyi stratégiája részének tekinti azt. Dan Egan, a Betterment viselkedéspénzügyi igazgatója szerint ezt a tévképzetet az is táplálja, hogy a fogadási és a befektetési alkalmazások egyre inkább elmosódnak egymás mellett az okoseszközökön. Egan hangsúlyozta, hogy a fogadás nem a gazdasággal együtt növekvő, pozitív várható hozamú eszköz, hanem annak pontosan az ellentéte.

A pénzügyi következmények már a statisztikákban is világosan megmutatkoznak. A Bank of America adatai alapján az online fogadást használó háztartások betétszámláinak medián egyenlege mindössze 59 százalékát éri el a nem fogadókénak. Bár a fogadóirodák és a predikciós piacok felhasználóinak túlnyomó többsége veszteséges, a BadCredit augusztusi felmérése szerint a válaszadók 44 százaléka mégis a kiegészítő jövedelemszerzés reményében kezdett el kereskedni a predikciós platformokon. Erica Sandberg, a BadCredit fogyasztói pénzügyi szakértője rámutatott, hogy az emberek szívesen büszkélkednek a nyereségükkel, miközben a veszteségeikről hallgatnak, ami rendkívül torz képet fest a fogadás jövedelmezőségéről.

A szerencsejáték mentális egészségre gyakorolt hatásai szintén súlyosak.

Cynthia Grant, a Birches Health klinikai alelnöke kiemelte, hogy a fogadási problémák fokozatosan hálózzák be a mindennapokat, lerontva a családi és társas kapcsolatokat, valamint a munkahelyi és iskolai teljesítményt. Amaura Kemmerer, a felsőoktatási mentális egészségügyi szolgáltató UWill szakértője hangsúlyozta, hogy a fiatalok a biológiai fejlődésükből fakadó fokozott kockázatvállalási hajlam miatt különösen sebezhetők, és még az alkalmi fogadás is kimutathatóan rontja a tanulmányi eredményeket. Mindkét szakértő úgy véli, hogy az egyetemi campusokon a többi függőséghez hasonlóan kiemelt figyelmet kellene fordítani a szerencsejáték-problémák kezelésére.

A fogadási platformok maguk is tesznek lépéseket a kockázatok mérséklésére. A szabályozott fogadóirodák és predikciós piacok életkor-ellenőrzést alkalmaznak; a FanDuel és a DraftKings önkéntes befizetési és időkorlátok beállítását teszi lehetővé, a FanDuel emellett havi befizetési limitet ír elő a 26 év alatti felhasználóknak. A Polymarket nemrég önkéntes korlátozásokat és a Birches Health szervezettel kötött együttműködést jelentett be, míg a Kalshi a 18 és 21 év közötti felhasználókat az első kereskedésük után kockázatkezelési programokba irányítja, májusban pedig kétmillió dollárt adományozott az Amerikai Szerencsejáték-függőségi Tanácsnak.

Kapcsolódó cikkünk

Szigorú korlátozások jönnek a Polymarketen

Beperelték a Polymarketet, súlyos következményei lehetnek az ügynek

Fordulat Tiborcz Istvánék budai elitklubjánál: jócskán csökkentik a több millió forintos tagdíjat

Vape- és kriptóadóval oldanák meg az EU 2000 milliárdos forrásdilemmáját

A milliárdos szerint azért nincs lakása a fiataloknak, mert túlságosan türelmetlenek

Bekövetkezett, amitől sokan tartottak? Már önállóan fejleszti magát a mesterséges intelligencia

Katonai nagyhatalommá válna Európa – A saját biztonságát sodorhatja veszélybe?

Muresan: Musk, Bezos és Zuckerberg cégeit is megadóztatjuk, mielőtt az európai polgárok forrásait csökkentenénk

Már látszik, hogyan szerezné vissza a Tisza-kormány a "végleg " elvesztett uniós pénzeket is

Megszólalt az AI-kutató: több mint 10 százalék az esélye, hogy a mesterséges intelligencia mindannyiunk vesztét okozza

Megszólalt az Orbán-rezsim bedarálás előtt álló hatósága

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Bejelentették a hatalmas katonai offenzívát: megindult a döntő harc az Egyesült Államok támogatásával
Ez most tényleg Das Auto? Teszten a 78 milliós Mercedes S-osztály
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility