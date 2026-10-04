Ez most tényleg Das Auto? Teszten a 78 milliós Mercedes S-osztály

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Régóta a bakancslistámon volt az S-Merci. Ez az, amiben a márka megmutatja, szerinte milyen egy luxusautó. Amikor egy hétre megkaptam a 585 lóerős S 580 e plug-in hibridet, három dolog érdekelt igazán. Rendesen össze van-e rakva, tényleg belekerült-e minden, amit a Mercedes az autózásról gondol, és digitálisan is felnőtt-e már az S-osztály a 2020-as évekhez. Egy hét, csendes elektromos krúzolás és néhány autópályás út után megjöttek a válaszok.

Bakancslistás

Régóta bakancslistás volt nálam, hogy egyszer tesztelhessek egy S-osztályú Mercedest. Ez gyakorlatilag a normál Mercedes márkának a zászlóshajója, technológiában és luxusban is ez a csúcsmodell, egy igazi flagship, a márka esszenciája.

Amikor megtudtam, hogy egy hétig nálam lesz az S 580 e hibrid, három dologra voltam kíváncsi.

Az első, hogy milyen az összeszerelési minősége. Ez még a Mercedesnél sem alap. Az elmúlt években volt jó néhány modelljük, ahol a beltérben az anyaghasználat, az illesztések, a középkonzol vagy az ajtóbetétek egyszerűen nem hozták azt a szintet, amit ettől a márkától várna az ember. Sokszor pár száz kilométer után is lehetett recsegést, ropogást hallani.

A második, hogy ez tényleg az az autó-e, amibe a Mercedes belepakol mindent, amit az autózásról gondol. Hogy ez a Das Auto.

A harmadik pedig az volt, hogy a Mercedes és az S-osztály megérkezett-e már a 2020-as évekbe digitálisan is. Egy luxusautóban ma már kevés a puha bőr és a szép fa. A kijelző legyen gyors, éles, a rendszer legyen átlátható, az Apple CarPlay pedig működjön elsőre.

Na de kezdjük az elején.

Kiállás

Az autónak elképesztően jó a kiállása. Elölről, oldalról, hátulról is harmonikus, nagy, izmos. Tényleges státuszszimbólum. Jó érzés odasétálni hozzá a teremgarázsban. Plusz önbizalmat ad a tulajdonosának.

Az S-osztály 5,3 méter hosszú, 1,92 méter széles és 1,5 méter magas. Ez menet közben nem zavaró, parkoláskor viszont nagyon is feltűnik. A szélességét még nagyjából be tudod lőni, a hossza viszont elképesztő. Teremgarázsban, ha nem tolatsz rá eléggé a falra, simán kilógsz a helyről. Párhuzamos parkolásnál meg a szokásosnál jóval nagyobb lukakat érdemes keresni.

A 360 fokos kamera és a parkolási asszisztens ezért itt tényleg hasznos. A tesztautóban hátsókerék-kormányzás is volt, ez sokat segít a manőverezésben. Az autó fordulóköre így is majdnem 12 méter, tehát csodát ez sem tesz, de egy ekkora limuzinnál nagyon sokat számít.

Hely van benne

Az nyilván fel sem merül, hogy van-e benne elég hely. A 198 centis magasságommal gyakorlatilag négyszer simán elférek benne. Elöl és hátul is nagy a lábtér és a fejtér, oldalirányban sem érnek össze a könyökök. Itt tényleg kívül-belül nagy az autó.

Hátul is van hely bőven, a hátsó komfortcsomagban elektromosan állítható ülések, szellőztetés, fűtés, masszázs, nyak- és vállfűtés, plusz vádlimasszázs is van. Van hátsó klíma, napfényroló, vezeték nélküli telefontöltés és két kijelzős hátsó szórakoztatórendszer is.

Sofőrös autónak is első osztályú.

Az ülések

Az ülések egyszerűen fenomenálisak. Gyakorlatilag a legkényelmesebb autóülések, amikben valaha ültem. Beszállás után rögtön jó volt bennük ülni, alig kellett állítanom rajtuk. Nagyon széles tartományban lehet őket motorosan mozgatni, minden megtalálható rajtuk, amit csak állítani akarsz.

Az anyaghasználat is perfekt, a tesztautó konyakbarna bőrt, nyílt pórusú fa betéteket és rengeteg fémet kapott. Jó hozzáérni mindenhez. Az egész beltér egyben van, semmi nem recseg, nem ropog. Olyan masszív, mint azok a Mercedesek, amik régen évtizedekre meghatározták a márka imázsát.

585 lóerő csendben

Az S 580 e egy háromliteres, sorhatos turbós benzinesből és villanymotorból álló plug-in hibrid. A benzinmotor 449 lóerős és 560 Nm-es, a villanymotor 163 lóerőt és 480 Nm-t tud. Együtt 585 lóerő és 750 Nm a rendszerteljesítmény.

Ez a több mint 2,5 tonnás autó 4,4 másodperc alatt van százon, a végsebessége 250 km/óra, nyilván leszabályozva. Papíron brutális, élőben mégsem olyan, mint egy idegbeteg sportlimuzin. Inkább azt érzed, hogy mindig van még tartalék. Városban csendben, elektromosan indul el. Országúton lazán gyorsul. Autópályán pedig bárhonnan megindul, amikor kell.

Ezzel városban krúzolni, országúton vitorlázni, autópályán belső sávban menni is jó. Gyakorlatilag mindenhol nagy élmény vezetni. A kilencfokozatú automata váltó többnyire észrevétlenül vált, a villanymotor és a benzinmotor együttműködése is nagyon finom.

A hibrid rendszernek tényleg van értelme

A 22 kWh hasznos kapacitású akkumulátorral az S 580 e papíron 92-103 kilométert tud tisztán elektromosan. Ez a gyári WLTP-adat, a valóságban azért ennél kevesebbre kell számítani, főleg egy ekkora és ilyen erős autónál. Nekem városi használatban, normális tempóval, fűtéssel vagy klímával együtt inkább olyan 70-80 kilométer tűnik reálisnak egy feltöltéssel. Autópályán ez nyilván gyorsabban fogy, ott a légellenállás és a sebesség gyorsan megeszi az energiát.

Viszont amikor van benne töltés, nagyon jó vele közlekedni. Kigurulsz a teremgarázsból, mész át a városon, araszolsz a dugóban, és teljes csend van. Nem hallasz motort, csak azt, hogy a gumik gördülnek meg néha a klíma dolgozik. A villanymotor 163 lóerős és 480 Nm-es, tehát elektromosan sem érzed gyengének. Városban teljesen elég, sokszor több is, mint amire szükség lenne.

A kocsi 11 kW-os AC fedélzeti töltőt kapott, ha este ráteszed egy normális fali töltőre, másnap reggel újra ott van a teljes elektromos hatótáv. Szerintem itt van a rendszer értelme. Ha van otthoni, irodai vagy rendszeres nyilvános töltési lehetőséged, a napi budapesti utakat sokszor el lehet intézni úgy, hogy alig használ benzint.

A gyári fogyasztási adatot azért érdemes a helyén kezelni. A 2,6-3,0 liter benzin plusz 17,0-18,2 kWh áram 100 kilométeren csak akkor jön ki, ha rendszeresen töltöd és az utak egy része belefér az elektromos hatótávba. Ha lemerül az akkumulátor, az S-osztály marad egy több mint 2,5 tonnás, 585 lóerős, összkerekes luxuslimuzin. A hivatalos adat 8,1-8,8 liter, a valóságban pedig országúton és autópályán, normális használat mellett a 9-10 liter reálisabb, ha pedig kihasználod azt, amit az autó tud, még bőven feljebb is mehet.

Das Auto

Na és akkor mi lett a teszthét eredménye?

Az első kérdésre, vagyis, hogy ezt az autót rendesen megcsinálta-e a Mercedes, egyértelműen igen a válasz. Hibátlan a külseje és a beltere, az illesztések, az anyaghasználat. Minden masszív, mindenhez jó hozzáérni, megnyugtató benne ülni.

A tesztautóban légrugózás, nagy felbontású digitális fényszóró, head-up display, adaptív tempomat, kormányzási asszisztens, sávváltássegítő, holttérfigyelő, vészfékasszisztens, 360 fokos kamera és aktív parkolóasszisztens is volt. A légrugózás nagyon szépen kisimítja az utat, nagyobb tempónál pedig végig stabil marad a kocsi.

A Burmester high-end 4D hifi elképesztően jól szól. Az aktív hangulatvilágítás, az illatosító rendszer és az ülésekben az energetizáló program finom extrák.

Végre az infotainment is rendben van

Az infotainmenttel sem maradt bennem hiányérzet. Ennél az autónál fel sem merült, hogy beszállás után csatlakozik-e egyből az Apple CarPlay a telefonomhoz. Vagy hogy seamless lesz-e a navigáció. Vagy hogy megtalálom-e gyorsan a menüben, amit keresek.

Az MBUX Superscreen alatt egy 12,3 colos 3D műszeregység, a központi OLED kijelző és egy utasoldali kijelző fut össze. Gyors a rendszer, tűéles a felbontás, logikus a menü. Van vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto, élő forgalmi információ, kiterjesztett valóságos navigáció és 5G kapcsolat.

Egy S-osztályban ma már ezt várod el. Jó látni, hogy a Mercedes meg is csinálta.

Ár

Az S 580 e 4MATIC tesztelt változatának alapára bruttó 57,7 millió forint.

A nálam lévő autó viszont nagyon meg volt pakolva extrákkal. A hátsó komfortcsomagok, az Executive ülés, a DIGITAL LIGHT, a Premium csomag, a Burmester 4D hifi, a hátsó szórakoztatórendszer, az MBUX Superscreen, a fa betétek és a többi extra után a vége bruttó 78 millió forint.

Ez nyilván nagyon sok pénz. Viszont itt tényleg azt kapod, amit egy S-osztálytól vársz. Egy hatalmas, erős, kényelmes és technológiailag nagyon egyben lévő Mercedes, amiben az utastér minősége és a digitális része is végre ugyanazon a szinten van.

Címlapkép forrása: Portfolio