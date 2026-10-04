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Lépett Trump a technológiai versenyben: különleges csapatot állított fel az Egyesült Államok
Befektetés

Lépett Trump a technológiai versenyben: különleges csapatot állított fel az Egyesült Államok

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A Trump-kormányzat új mesterségesintelligencia-munkacsoportot hozott létre, amelynek 120 napja van feltérképezni a technológia kockázatait és lehetőségeit, valamint meghatározni a szövetségi kormányzat szerepét. A testületet Jay Clayton nemzeti hírszerzési igazgató vezeti, aki ezzel az adminisztráció első számú AI-felelősévé lépett elő.
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A "Super Intelligence Force" elnevezésű munkacsoport Trump kedvelt szóhasználatát tükrözi, aki a mesterséges intelligenciát gyakran szuperintelligenciaként emlegeti. Clayton hangsúlyozta, hogy

az Egyesült Államoknak vezető pozícióban kell maradnia a technológiai versenyben,

mivel az éllovas szerep elvesztése jelentősen növelné a kockázatokat, különösen a geopolitikai riválisok felől érkező fenyegetéseket.

A munkacsoport létrehozását közvetlenül megelőzte egy keddi fehér házi találkozó, amelyen az iparág meghatározó szereplői – köztük az OpenAI, az Anthropic és az Nvidia vezetői – önkéntes vállalásokat tettek. Ezek között szerepel a modellfejlesztés belső ellenőrzése, a külső szakértői felülvizsgálat, valamint az igazgatótanácsok rendszeres tájékoztatása a biztonsági intézkedésekről.

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Trump az önszabályozást tartja a helyes megközelítésnek,

mivel álláspontja szerint nem szabad visszafogni egy olyan technológia növekedését, amely nagyobb hatású lehet az ipari forradalomnál.

A testület alapító dokumentuma alapján

  • a munkacsoport terveket dolgoz ki a mesterséges intelligencia által kiváltott társadalmi fenyegetések kezelésére, miközben igyekszik elkerülni a túlszabályozást.
  • Emellett felülvizsgálják a biztonsági résekről, rendszertörésekről és a védelmi vonalak megkerüléséről szóló kormányzati értesítési rendszereket, majd javaslatot tesznek a reagálási kapacitások fejlesztésére.
  • A munkacsoport a meglévő jogszabályokat is áttekinti, és megvizsgálja a Kongresszus lehetséges lépéseit.

Három alelnöke Emil Michael hadügyi kutatás-fejlesztési államtitkár, aki az AI-vállalatokkal való koordinációért felel, Scott Kupor, a személyzeti hivatal igazgatója, aki a kritikus infrastruktúra üzemeltetőivel tartja a kapcsolatot, valamint Andrew Ferguson, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) elnöke, aki a fogyasztóvédelmi szempontokat képviseli. A testület tagjai között található JD Vance alelnök, Pete Hegseth védelmi miniszter, Scott Bessent pénzügyminiszter és Susie Wiles kabinetfőnök is. Külső tanácsadóként vesz részt a munkában David Sacks kockázatitőke-befektető, valamint Condoleezza Rice korábbi külügyminiszter, aki elsősorban nemzetbiztonsági kérdésekben ad tanácsot.

A kormányzaton belül ugyanakkor nincs teljes egyetértés: Bessent és Wiles határozottabb fellépést szorgalmaz a technológia lakossági elutasítottsága, a kibertámadások és a biológiai fegyverek AI-alapú fejlesztésének kockázatai miatt, míg Trump a minimális szabályozás híve. A munkacsoport mandátuma szükség esetén meghosszabbítható,

feladatai pedig a későbbiekben akár egy önálló kormányzati ügynökséghez is átkerülhetnek.

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