Lépett Trump a technológiai versenyben: különleges csapatot állított fel az Egyesült Államok

A "Super Intelligence Force" elnevezésű munkacsoport Trump kedvelt szóhasználatát tükrözi, aki a mesterséges intelligenciát gyakran szuperintelligenciaként emlegeti. Clayton hangsúlyozta, hogy
az Egyesült Államoknak vezető pozícióban kell maradnia a technológiai versenyben,
mivel az éllovas szerep elvesztése jelentősen növelné a kockázatokat, különösen a geopolitikai riválisok felől érkező fenyegetéseket.
A munkacsoport létrehozását közvetlenül megelőzte egy keddi fehér házi találkozó, amelyen az iparág meghatározó szereplői – köztük az OpenAI, az Anthropic és az Nvidia vezetői – önkéntes vállalásokat tettek. Ezek között szerepel a modellfejlesztés belső ellenőrzése, a külső szakértői felülvizsgálat, valamint az igazgatótanácsok rendszeres tájékoztatása a biztonsági intézkedésekről.
Trump az önszabályozást tartja a helyes megközelítésnek,
mivel álláspontja szerint nem szabad visszafogni egy olyan technológia növekedését, amely nagyobb hatású lehet az ipari forradalomnál.
A testület alapító dokumentuma alapján
- a munkacsoport terveket dolgoz ki a mesterséges intelligencia által kiváltott társadalmi fenyegetések kezelésére, miközben igyekszik elkerülni a túlszabályozást.
- Emellett felülvizsgálják a biztonsági résekről, rendszertörésekről és a védelmi vonalak megkerüléséről szóló kormányzati értesítési rendszereket, majd javaslatot tesznek a reagálási kapacitások fejlesztésére.
- A munkacsoport a meglévő jogszabályokat is áttekinti, és megvizsgálja a Kongresszus lehetséges lépéseit.
Három alelnöke Emil Michael hadügyi kutatás-fejlesztési államtitkár, aki az AI-vállalatokkal való koordinációért felel, Scott Kupor, a személyzeti hivatal igazgatója, aki a kritikus infrastruktúra üzemeltetőivel tartja a kapcsolatot, valamint Andrew Ferguson, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) elnöke, aki a fogyasztóvédelmi szempontokat képviseli. A testület tagjai között található JD Vance alelnök, Pete Hegseth védelmi miniszter, Scott Bessent pénzügyminiszter és Susie Wiles kabinetfőnök is. Külső tanácsadóként vesz részt a munkában David Sacks kockázatitőke-befektető, valamint Condoleezza Rice korábbi külügyminiszter, aki elsősorban nemzetbiztonsági kérdésekben ad tanácsot.
A kormányzaton belül ugyanakkor nincs teljes egyetértés: Bessent és Wiles határozottabb fellépést szorgalmaz a technológia lakossági elutasítottsága, a kibertámadások és a biológiai fegyverek AI-alapú fejlesztésének kockázatai miatt, míg Trump a minimális szabályozás híve. A munkacsoport mandátuma szükség esetén meghosszabbítható,
feladatai pedig a későbbiekben akár egy önálló kormányzati ügynökséghez is átkerülhetnek.
Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images
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