Pattanásig feszülnek a piacok a közelgő választások előtt, érdekes manőverekbe kezdtek a befektetők

A legfontosabb piacokon a volatilitás annak ellenére is visszafogott maradt, hogy két háború zajlik, emelkednek a hozamok, a közeledő választások pedig Franciaországot, Brazíliát és az Egyesült Államokat is érintik.

Az S&P 500 index opcióinak implicit volatilitása alacsony szinten ragadt, mivel az egyedi részvények eltérő irányú mozgása az index realizált kilengéseit ötéves mélypont közelében tartja. A Brent nyersolaj a 100–110 dolláros hordónkénti sávban mozog, az aranyat pedig a tartós infláció és a magasabb kamatok fenyegetése egyaránt korlátok között tartja.

A diszkrecionális befektetők egy része vonakodik hagyományos részvényopciókat vásárolni,

elkerülve az opciós prémium elolvadását, ugyanakkor a volatilitást shortoló pozíciók kockázat-hozam arányát sem tartják vonzónak a közelgő félidős választások előtt. Ez irányította a figyelmet

a hibrid kettős bináris opciókra, amelyek vonzerejét az eszközosztályok közötti korrelációk erősödése is növeli.

A Bank of America egzotikus termékekért felelős vezetője, Neeraj Chaudhary szerint a piacon a hozamok csökkenésére spekuláló pozíciók épülnek, miközben az amerikai részvénypiacon a kereslet döntően bikapiaci, Európában viszont inkább medvepiaci várakozásokat tükröz.

A derivatív stratégák kettős bináris opciókon keresztül különféle makrogazdasági forgatókönyvekre kínálnak megoldásokat, például az S&P 500 emelkedésére alacsonyabb hozamok mellett, vagy az európai bankrészvények és az euró egyidejű gyengülésére. A UBS stratégái kifejezetten az Euro Stoxx Banks Index 5 százalékos és az euró-dollár árfolyam 3 százalékos esését kombináló kettős bináris opciót ajánlották francia választási fedezeti ügyletként.

Miközben az S&P 500 szűk sávban mozog, a kötvénypiacon heves kilengések láthatók. A részvénypiaci volatilitást mérő VIX és a kötvénypiaci kilengéseket mutató ICE BofA MOVE Index aránya közel kétéves mélypontra süllyedt, ami megnehezíti a részvénypiaci fedezést. A JPMorgan stratégái rámutattak, hogy a részvénypiac aszimmetrikusan reagál a hozamokra, vagyis a csökkenő hozamok erősebb pozitív hatást váltanak ki, mint amekkora negatív reakciót az emelkedő hozamok okoznak.

A volatilitást shortoló stratégiák továbbra is népszerűek.

A Premialab adatai szerint a short volatilitású szisztematikus stratégiák kezelt vagyona eléri a 92 milliárd dollárt, ami meghaladja a long volatilitású szegmens méretét. Ugyanakkor az amerikai félidős választások előtt egy hónappal, figyelembe véve Trump azon képességét, hogy akár egyetlen bejegyzéssel is megmozgathatja a piacot, a volatilitást shortoló pozíció nem tűnik kézenfekvő kereskedési ötletnek, ráadásul az opciós piac egyelőre csak mérsékelt S&P 500-as elmozdulást áraz.

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