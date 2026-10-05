A szenátusban elakadt a reform, más úton alakítanák át a kriptopiac szabályait

A szakhatóság hétfőn mutatta be tervezetét, amely a meglévő hatáskörére támaszkodva szabályozná a lakossági befektetőknek kínált tőkeáttételes kriptoeszköz-kereskedést. A javaslat értelmében
egy új regisztrációs kategóriát hoznának létre az ilyen szolgáltatást nyújtó kriptotőzsdék számára.
A tőkeáttételes, finanszírozott, illetve letéti (margin) kereskedés lényege, hogy a befektetők kölcsönzött tőke segítségével megsokszorozhatják potenciális nyereségüket – és ezzel együtt a kockázataikat, illetve lehetséges veszteségeiket is.
Az amerikai állampolgárok egyértelmű szabályokat, kiszámíthatóságot és fogyasztóvédelmet érdemelnek a kriptoeszköz-piacokon
– fogalmazott Michael Selig, a CFTC elnöke. A hatóság 60 napos nyilvános konzultációs időszakot indított a tervezet kapcsán.
A lépésre azt követően került sor, hogy egy kétpárti szenátusi csoport megakasztotta az úgynevezett Clarity Act elfogadását, amely átfogó keretrendszert teremtett volna a piacon, és felruházta volna a CFTC-t a digitális árucikknek (commodities) minősülő eszközök feletti felügyeleti jogkörrel. A törvényjavaslat elakadása után a CFTC és az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) vezetői egyaránt jelezték, hogy saját hatáskörben lépnek tovább. Ugyanakkor elismerték, hogy a rendeleti úton hozott szabályozásokat egy későbbi kormányzat jóval könnyebben visszavonhatja, mint a törvényi szintű jogszabályokat.
Ennek ellenére a Trump-adminisztráció abban bízik, hogy a piaci szereplők időközben alkalmazkodnak az új keretekhez, ami megnehezíti majd a későbbi visszalépést.
Számos kriptotőzsde már jelenleg is kínál tőkeáttételes kereskedést, köztük a Coinbase, a Crypto.com és a Robinhood. Utóbbi ráadásul lejárati idő nélküli határidős ügyletek (perpetual futures) bevezetésére is készül egyes kriptovaluták esetében, akár tízszeres tőkeáttétel mellett. Azok a platformok, amelyek kriptoalapú perpetual kontraktusokat vagy predikciós piacokat is üzemeltetnek, továbbra is kérhetik a kijelölt származtatott tőzsdei (designated contract market - DCM) minősítést a CFTC-nél.
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