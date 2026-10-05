Hatalmas üzletet kötött a francia óriás, de azonnal büntetetni kezdték a befektetők

A részvényenkénti 205 dolláros ajánlat mintegy 23,7 milliárd dolláros vállalati értéket képvisel a bostoni székhelyű PTC esetében,

ami 42,3 százalékos prémiumot jelent a legutóbbi záróárfolyamhoz képest.

Ennek megfelelően jelentős, mintegy 34,4 százalékos pluszban nyithatnak ma délután a PTC részvényei az amerikai tőzsdén.

A tranzakciót részvénykibocsátásból és új hitel felvételéből finanszírozzák, az ügylet lezárása pedig 2027 harmadik negyedévében várható.

A felvásárlás újabb fontos mérföldkő a francia ipari vállalat szoftverpiaci terjeszkedésében, hiszen a Schneider Electric idén júniusban már megállapodott a mesterséges intelligenciára és ipari adatkezelésre szakosodott Cognite Holding megvételéről is.

A Schneider Electric, amelyet korábban főként biztosítékairól és megszakítóiról ismertek, mára az adatközponti infrastruktúra piacának meghatározó szereplőjévé vált, hiszen hűtőegységeket, szerverállványokat és kritikus energiaelosztó berendezéseket egyaránt szállít. Az adatközpontok iránti robbanásszerűen növekvő kereslet – különösen az Egyesült Államokban – a társaság bevételeinek egyre lényegesebb forrása, ami érdemben ellensúlyozza a hagyományos villamos berendezések piacának gyengélkedését.

A PTC termék- és gyártástervezési, valamint szervizmegoldásokat kínál számos iparág számára, és szintén profitál a mesterséges intelligencián alapuló eszközei iránti növekvő keresletből. A Schneider Electric júliusban megemelte az éves árbevételre vonatkozó előrejelzését, miután rekordnagyságú első féléves eredményről számolt be.

A hírre a Schneider Electric részvényei 9,3 százalékot estek a francia tőzsdén,

a befektetők elsősorban a 22,6 milliárd dolláros vételárat és az ahhoz kapcsolódó finanszírozási kockázatokat büntetik.

Forrás: Reuters

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