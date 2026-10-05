Megadóztatná Brüsszel a lakossági állampapírokat? Mutatjuk, mire készülhetnek a befektetők

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Pontosan mi a baja Brüsszelnek a magyar állampapírokkal?

Az Európai Bizottság októberi kötelezettségszegési csomagjában felszólító levelet küldött Magyarországnak az államkötvények kedvezményes adózása ügyében. Az ügy lényege, hogy Brüsszel szerint a magyar állampapírokból származó kamatjövedelemre vonatkozó szabályozás nincs összhangban a tőke szabad mozgását garantáló uniós és EGT-szabályokkal.

A Bizottság azt kifogásolja, hogy a magyar jog kedvezőbb elbánást biztosít a magyar állam által kibocsátott, lakossági befektetői célpiacra forgalomba hozott állampapíroknak. Ezek kamatjövedelme SZJA-mentes, illetve szociális hozzájárulási adó sem terheli azt. Ezzel szemben más uniós tagállamok vagy EGT-országok által kibocsátott, illetve garantált kötvények jövedelme után meg kell fizetni a magyar adókat (az uniós jog szerint az adóügyi illetőség határozza meg, ki milyen kulccsal és hol adózik). Magyarán: ugyanakkora bruttó hozam mellett egy magyar lakossági állampapír adózás után sokkal vonzóbb lehet, mint például egy másik európai ország kötvénye.

A Bizottság értelmezése szerint ez a különbség visszatarthatja a magyar megtakarítókat attól, hogy más EU- vagy EGT-államok államkötvényeibe fektessenek.

Az eljárás most még az első szakaszban jár, Magyarországnak 60 napja van válaszolni a Bizottság aggályaira. Ha a válasz nem győzi meg Brüsszelt, a következő lépés az indokolással ellátott vélemény lehet, amelyben a Bizottság részletesen kifejti, milyen jogsértést lát, és milyen korrekciót vár. Ha ezután sem rendeződik az ügy, az Európai Unió Bírósága elé kerülhet a vita. Egy ilyen folyamat hónapokig, akár évekig is eltarthat, vagyis az eljárás megindítása önmagában még nem változtatja meg a befektetők aktuális adóterheit – hacsak a Tisza-kormány nem reagál rendkívül gyorsan valamit.

Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletág-vezetője felhívta a figyelmet: a mostani magyar ügynek van előzményei, például Portugáliával szemben korábban hasonló kötelezettségszegési eljárás indult amiatt, hogy a portugál állam egyes saját kötvényeire kedvezőbb adózást biztosított, mint más tagállamok papírjaira – az Európai Unió Bírósága pedig a tőke szabad mozgásával ellentétesnek minősítette az ilyen típusú megkülönböztetést. Ha Magyarország nem rendezné a Bizottság által kifogásolt helyzetet, az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet, ahol jogsértést állapíthatnak meg; ezt követően külön eljárásban pénzügyi szankció is jöhet. Ennek formája lehet egyösszegű átalánybírság, illetve tartós jogsértés esetén napi kényszerítő bírság is. Ez a folyamat akár évekig is elhúzódhat: a mostani 60 napos válaszadási szakaszt követheti a Bizottság részletesebb indokolása és újabb határidő, majd a bírósági szakasz, így érdemi szankcióig inkább két-három vagy akár még több éves távon lehetne eljutni.

Hogyan adóznak ma a kamatjövedelmek?

A kamatjövedelem Magyarországon főszabály szerint 15%-os személyi jövedelemadó alá esik, emellett 2023. július 1. óta a legtöbb – nem tartós befektetési számlán tartott – megtakarítási terméknél 13%-os szociális hozzájárulási adó is terheli a kamatjellegű jövedelmet, így a teljes közteher eléri a 28%-ot. Ez alól jelentenek kiemelt kivételt a 2019. június 1. után kibocsátott, lakossági célpiacra forgalomba hozott magyar állampapírok, melyek kamata magánszemélyeknél mentes a "kamatadó" (SZJA) alól, és szociális hozzájárulási adó sem rakódik rá.

Ez rendkívül erős versenyelőny: a magyar megtakarítók jelentős része az állampapírokat azért is tarthatja egyszerű és átlátható befektetésnek, mert a kamatszámításnál nem kell külön adóhatással kalkulálni. A bankbetétekhez és több más befektetési termékhez képest ez az adóelőny komoly eltérést okoz a nettó hozamban: 100 forint bruttó kamatból az állampapírnál 100 forint marad a befektető zsebében, míg például a bankbetéteknél csak 72 forint, azaz 39%-kal nagyobb nettó hozamot jelent az állampapír bruttó hozama, mint az azonos bruttó nagyságú, de másmilyen kamatjövedelemből származó nettó nyereség.

Mit tehet most a Tisza-kormány?

Fontos, hogy a Bizottság eljárásából nem következik automatikusan, hogy Magyarországnak meg kell adóztatnia a lakossági állampapírokat. A kérdés most az, hogy hogyan lehet a szabályozást úgy módosítani, hogy az megfeleljen az uniós elvárásoknak.

Az egyik lehetséges megoldás az lenne, ha Magyarország kiterjesztené a kedvezményt más EU- és EGT-államok által kibocsátott vagy garantált kötvényekre is. Ebben az esetben a magyar lakossági állampapírok adómentessége fennmaradhatna, de ugyanilyen vagy hasonló adókezelést kapnának a többi érintett európai állam papírjai is. Befektetői oldalról ez lenne a legkedvezőbb forgatókönyv, miközben gyengítené a magyar papírok kizárólagos adóelőnyét.

Ebben az esetben a magyar lakossági állampapírok adómentessége fennmaradhatna, de ugyanilyen vagy hasonló adókezelést kapnának a többi érintett európai állam papírjai is. Befektetői oldalról ez lenne a legkedvezőbb forgatókönyv, miközben gyengítené a magyar papírok kizárólagos adóelőnyét. A másik lehetőség az adómentesség megszüntetése, legalább az új kibocsátások esetében – ez a befektetőknek fájdalmasabb út lehet, és az állam finanszírozási költségeire is visszaüthetne. Ez a megoldás vagy azt jelentené, hogy veszítene a nettó hozamából az állampapírt vásárló befektető (emiatt más befektetési alternatívák felé fordulhatna), vagy a bruttó hozamot költségvetési szempontból semleges módon meg kellene növelnie az államnak. Utóbbi olyan magas mesterséges lakossági kamatokhoz vezethetne, amelyek köszönő viszonyban sem lennének az intézményi piaci hozamokkal.

legalább az új kibocsátások esetében – ez a befektetőknek fájdalmasabb út lehet, és az állam finanszírozási költségeire is visszaüthetne. Ez a megoldás vagy azt jelentené, hogy veszítene a nettó hozamából az állampapírt vásárló befektető (emiatt más befektetési alternatívák felé fordulhatna), vagy a bruttó hozamot költségvetési szempontból semleges módon meg kellene növelnie az államnak. Utóbbi olyan magas mesterséges lakossági kamatokhoz vezethetne, amelyek köszönő viszonyban sem lennének az intézményi piaci hozamokkal. A harmadik út egy egységes, más befektetéseknél kedvezményesebb adókulcs lehetne. Ebben az esetben minden érintett EU- és EGT-állampapír azonos, a jelenlegi általános kamatadózásnál kedvezőbb elbánást kapna. A kulcskérdés uniós jogi szempontból várhatóan az azonos elbánás: vagyis az, hogy a kedvezmény ne kizárólag a magyar állam által kibocsátott papírokhoz kapcsolódjon.

lehetne. Ebben az esetben minden érintett EU- és EGT-állampapír azonos, a jelenlegi általános kamatadózásnál kedvezőbb elbánást kapna. A kulcskérdés uniós jogi szempontból várhatóan az azonos elbánás: vagyis az, hogy a kedvezmény ne kizárólag a magyar állam által kibocsátott papírokhoz kapcsolódjon. Felmerülhetne egy negyedik, "trükkös" megoldás is: Magyarország csak a forintban denominált EU- és EGT-állampapírokra terjesztené ki az adóelőnyt. Ez papíron nyitva hagyná a kedvezményt más tagállamok előtt is, a Bizottság viszont várhatóan az intézkedés tényleges hatását nézné. Ha a forintkikötés miatt az adóelőny valójában továbbra is a magyar állampapíroknál maradna, azt könnyen rejtett korlátozásként értékelhetné, ezért ez a megoldás jogi szempontból jóval kockázatosabbnak tűnik a többinél.

Süli Szilvia, az RSM adóüzletágának menedzsere szerint a legéletszerűbb magyar válasz az lehetne, ha Magyarország az SZJA- és szochoszabályokban az EGT-államok által kibocsátott állampapírokra is kiterjesztené a magyar papírok jelenlegi adómentességét. Ennek logikájára szerinte már van példa a magyar jogban:

az illetéktörvény öröklésnél mentesíti az EGT-állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat.

Egy ilyen módosítás költségvetési oldalról sem feltétlenül jelentene nagy lemondást, mert a magyar lakosság túlnyomórészt magyar állampapírban tartja az ilyen típusú megtakarításait, más EGT-állampapírokban jóval kisebb lehet az állomány. A magyar állampapírok általános megadóztatása ezzel szemben gazdaságpolitikai szempontból előnytelen lépés lenne, hiszen visszafoghatná az új kibocsátások iránti keresletet.

Elég lehet-e arra hivatkozni, hogy a kedvezmény csak a lakossági célpiacú papírokra jár?



A magyar kormány egyik lehetséges érve az lehet, hogy az adómentesség nem általában minden magyar állampapírra vonatkozik, hanem csak a magyar állam által kibocsátott, a lakosság mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott kötvények kamatára. Ez a kategória a gyakorlatban szélesebb lehet a köznyelvi "lakossági állampapírnál": például a 2019. június 1. után kibocsátott, lakossági célpiacra is forgalomba hozott diszkont kincstárjegyek kamata is adómentes lehet. A Bizottság kifogása szempontjából ugyanakkor a kulcskérdés az eltérő bánásmód: a kedvezmény továbbra is a magyar állam által kibocsátott papírokhoz kötődik, miközben más EU- vagy EGT-államok által kibocsátott, illetve garantált kötvények hasonló jövedelme az általános magyar adószabályok alá esik. Emiatt a lakossági célpiacra hivatkozás önmagában aligha lenne elég; jogilag erősebb megoldásnak az tűnne, ha az azonos típusú EU/EGT-állampapírok egységes adókezelést kapnának a magyar adórendszerben.

Mennyit buknának a lakossági befektetők?

Vegyünk egy egyszerű példát, melyben valaki 10 millió forintot fektet be egy évre, a mostani legkedveltebb állampapírokra jellemző évi 5,5 százalékos bruttó kamatláb mellett: ekkor az éves bruttó kamata 550 ezer forint.

Ha a befektetés teljesen adómentes, a befektető 550 ezer forintot kap kézhez. Ez a jelenlegi magyar lakossági állampapírok logikája.

kap kézhez. Ez a jelenlegi magyar lakossági állampapírok logikája. Ha ugyanekkora kamatra 15% személyi jövedelemadó vonatkozna, az adó 82 500 forint lenne. A befektető nettó kamata így 467 500 forintra csökkenne.

csökkenne. Ha a 15% SZJA mellett 13% szocho is terhelné a jövedelmet, az összes adóteher 28 százalék lenne. Ez 550 ezer forintos kamatnál 154 ezer forint adót jelentene, vagyis a befektető 396 ezer forintot kapna kézhez.

Másképp nézve: az 5,5 százalékos bruttó hozam teljes adómentesség esetén 5,5 százalékos nettó hozamnak felel meg, 15%-os kamatadó esetén már csak 4,67%-ot jelent,

28% adóteher mellett pedig 3,96 százalékot.

Helyzetbe hozhat-e külföldi állampapírokat az esetleges változás?

Ha Magyarország az adóelőny kiterjesztésével rendezné a vitát, az javítaná más EU- és EGT-állampapírok adózás utáni versenyképességét, de önmagában aligha okozna tömeges kiáramlást a magyar lakossági papírokból. A befektetői döntést ugyanis a nettó hozam mellett számos egyéb tényező is meghatározza: a devizanem, a kibocsátó ország kockázata, a papír likviditása, a másodpiaci árfolyamkockázat, a tranzakciós és devizaváltási költségek, valamint a külföldi adó- és adminisztrációs környezet. Például egy eurós osztrák, német vagy francia állampapír például alacsonyabb hitelkockázatot adhat, de jellemzően alacsonyabb hozammal; egy magasabb kamatot kínáló román vagy más régiós papírnál viszont a befektető magasabb ország-, deviza- és likviditási kockázatot vállalhat.

A Portfolio korábbi, osztrák és román állampapírokról szóló elemzései is megmutatják, hogy a külföldi lakosság számára is elérhető állampapírok gyakorlati hozzáférése nem triviális. Az osztrák konstrukcióknál a számlanyitási feltételek, az elektronikus azonosítás és a külföldi forrásadó kezelése jelenthet akadályt; a román papíroknál a magasabb kamatszint mellett a lej- vagy eurókitettség, a másodpiaci értékesítés feltételei és a helyi forgalmazási csatornák is számítanak. A kettős adóztatási kérdés különösen fontos: ha a külföldi állam forrásadót von le, a magyar adórezidens befektetőnek adóilletőségi igazolással, kedvezményes egyezményi kulccsal vagy visszaigénylési eljárással kellhet kezelnie ezt, miközben Magyarországon is vizsgálni kell az SZJA- és szocho-kötelezettséget.

Így az adózás összehangolása várhatóan inkább a diverzifikációs lehetőségeket nyitná szélesebbre, semmint érdemben megingatná a magyar lakossági állampapírok dominanciáját. A külföldi papírok fő célcsoportja azokból a tudatosabb, nagyobb megtakarítással rendelkező befektetőkből állhatna, akik devizás kitettséget, kibocsátói diverzifikációt vagy magasabb kockázat mellett magasabb kamatokat keresnek.

A kérdést abban a dimenzióban is érdemes értelmezni, hogy Magyarországon a lakossági állampapír-vásárlás tömegtermékké vált, más uniós tagállamokban viszont sokkal kevésbé általános, hogy a háztartások ilyen közvetlen és jelentős szerepet vállaljanak az államadósság finanszírozásában. Tavaly év végén 22,5 százalékos súllyal volt jelen a háztartások által dominált "belföldi nem pénzügyi" kategória a magyar államadósság finanszírozásában, ez majdnem vezető helyet ért a rangsorban; ennél nagyobb lakossági lábbal csak Málta rendelkezett.

Ez a külföldi alternatívák térnyerésének is természetes korlátot szabhat. A legtöbb országban nincs a magyarhoz hasonlóan egyszerű, ismert és tömegesen használt lakossági állampapírprogram, miközben

A hazai papírok mellett továbbra is erős érv maradna a forintalapú hozam, az egyszerű kincstári hozzáférés, az ismert visszaváltási gyakorlat és a gördülékeny ügyintézés.

A TBSZ nagy nyertese lehetne az állampapírok megadóztatásának

Ha a magyar lakossági állampapírok adómentessége érdemben szűkülne, attól a tartós befektetési számla szerepe robbanásszerűen megnövekedne. Ma a magyar állampapírok széleskörű adómentessége okán a TBSZ-nek nincs különösebb előnye (sőt, hátránnyal járhat), de ha a jövőben a magyar állampapírok kamata is bekerülne az általános adózási körbe, a TBSZ lehetne az egyik legfontosabb védekezési eszköz.

A tartós befektetési számla használata esetén

3 éven belüli feltörésnél 15% személyi jövedelemadó + 13 százalék szociális hozzájárulási adó fizetendő (összesen 28%),

feltörésnél 15% személyi jövedelemadó + 13 százalék szociális hozzájárulási adó fizetendő (összesen 28%), 3-5 év között 10% SZJA + 8% szocho (összesen 18%),

10% SZJA + 8% szocho (összesen 18%), 5 év után pedig adómentessé válik a befektetés.

Más kötvényeknél a TBSZ már most is fontos adóoptimalizációs keret lehet. Egy külföldi állampapír, vállalati kötvény vagy a kötvényalapok normál számlán elért kamatjellegű nyeresége sok esetben 28%-os adókulcs alá tartozhat, miközben TBSZ-en ugyanaz a befektetés kedvezőbb adózást kaphat. (Itt fontos technikai részlet, hogy a TBSZ-en keletkező eredmény az SZJA-rendszerben külön jövedelemkategória: a NAV tájékoztatása szerint a kamatjövedelem utáni szocho közvetlenül nem merül fel TBSZ-en, ugyanakkor a 2024. december 31. után kötött vagy újrakötött TBSZ-eknél 2025-től már a tartós befektetésből származó jövedelem után is van szocho, ha a lekötési időszak nem éri el az 5 évet.)

Ezekből következik, hogy egy esetleges állampapír-adóztatás a lakossági megtakarítási piac szerkezetét is átrendezhetné. A magyar befektetők egy része ma azért nem foglalkozik TBSZ-szel, mert állampapírok tartására a normál kincstári számla sokkal kézenfekvőbb: egyszerű, rugalmas és adózási szempontból is kedvező megoldás.

Ha ez az előny eltűnne vagy mérséklődne, a TBSZ sokaknál alapértelmezett értékpapírszámlává válhatna, különösen nagyobb megtakarítások és hosszabb tartási időszak mellett.

Mi lesz a meglévő állampapírjaimmal?

A befektetők számára most ez a legfontosabb gyakorlati kérdés: a megindított eljárás egyelőre semmilyen adóváltozást nem okoz, a már meglévő magyar állampapírok kamata az aktuális szabályok szerint adózik.

Politikailag, illetve piaci szempontból az tűnne a legkevésbé kockázatos megoldásnak, ha egy esetleges módosítás elsősorban az új kibocsátásokat érintené.

A meglévő állomány adókezelésének megváltoztatása érzékenyen érintené a befektetői bizalmat, ezért ilyen lépés csak nagyon óvatos jogalkotási mérlegelés után képzelhető el. A következő hónapok fő kérdése tehát az lesz, hogy milyen választ ad a kormány a Bizottságnak. A magyar lakossági állampapírok adómentessége pénzben mérhető, erős versenyelőny – ha ehhez hozzá kell nyúlni, az a magyar megtakarítási piac annál is nagyobb horderejű változása lehet, mint a szociális hozzájárulási adó 2023-as, kamatjövedelmekre történő kiterjesztése.

Fajcsák Gábor egy további, utólagos jogvitákat érintő kockázatra is felhívta a figyelmet. Ha Magyarország a jövőre nézve elismeri vagy jogszabály-módosítással kezeli, hogy az EGT-állampapírok hátrányosabb adóztatása problémás volt, akkor azok a magánszemélyek, akik korábban más uniós vagy EGT-állam kötvénye után Magyarországon adót fizettek, megpróbálhatják visszakérni a befizetett összeget. Erre jelenleg nincs eljárás, de az adóhatóságnál indítható lenne ilyen kezdeményezés, elutasítás esetén pedig bírósági útra kerülhetne az ügy. Egyedi esetekben, nagyobb összegű megfizetett adónál ez akár meg is érheti az érintetteknek. Az állam ezt megelőzhetné azzal, ha a jövőbeli szabályrendezés mellett külön eljárást nyitna a múltban megfizetett adók visszatérítésére, bár nem biztos, hogy ezt az EU kifejezetten számon kérné Magyarországon.

Az újonnan megindított kötelezettségszegési eljárás ügyében kérdéseinkkel a Pénzügyminisztériumhoz és az Államadósság Kezelő Központhoz fordultunk; ha válaszolnak, cikkünket frissítjük.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 01. Brüsszel az Európai Unió Bírósága elé citálhatja a magyar kormányt, eljárás indult az állampapírok miatt is

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