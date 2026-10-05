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Meglepő jelentés látott napvilágot: a háború előtti szint felett a Hormuzi-szoros olajforgalma, a tűzzóna sem állítja meg a tankereket
Befektetés

Meglepő jelentés látott napvilágot: a háború előtti szint felett a Hormuzi-szoros olajforgalma, a tűzzóna sem állítja meg a tankereket

Portfolio
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A közel-keleti nyersolajexport a szeptember végi héten több napon is meghaladta a háború előtti szintet, miközben a Hormuzi-szoroson áthaladó teherhajókat továbbra is támadások érik – derül ki a hajókövetési adatokból és a tengerészeti hírszerzési jelentésekből.

A Kpler adatelemző cég adatai szerint szeptember utolsó hetének hét napjából n

égy alkalommal is meghaladta a háború előtti átlagot a közel-keleti nyersolajexport.

Szeptember 24-én, valamint 27. és 29. között a napi kivitel 19,5 és 22,5 millió hordó között mozgott, miközben az amerikai–izraeli–iráni háború februári kitörését megelőző egy évben a napi átlag 18 millió hordót tett ki. A hétnapos mozgóátlag október 1-jén így 18,5 millió hordó volt naponta.

A nyersolajjal, finomított kőolajtermékekkel, vegyi anyagokkal és egyéb folyékony rakományokkal együtt számolva a szeptember 30-ával zárult héten az átlagos forgalom elérte a napi 22,4 millió hordót. Ezzel párhuzamosan a Hormuzi-szoroson áthaladó LNG-szállítmányok terjedelme szeptemberben február óta nem látott havi csúcsra emelkedett.

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A növekvő forgalom ellenére a hajók elleni támadások továbbra sem csillapodnak. A Marisks tengerészeti hírszerző cég szombati jelentése szerint legalább hét incidenst regisztráltak a szorosban és annak környékén. Október 1-jén egy ismeretlen lövedék csapódott a Kazimah III nevű, kuvaiti tulajdonú óriástartályhajóba, ami tüzet okozott a fedélzeten, de a legénységet sikerült biztonságban evakuálni. A brit tengerészeti kereskedelmi ügynökség (UKMTO) október 2. óta naponta legalább egy támadásról számolt be a Hormuzi-szoros vagy az Ádeni-öböl térségéből.

A Marisks elemzése alapján a kereskedelmi hajók a megnövekedett forgalom miatt "fokozott és egyre kiszámíthatatlanabb fenyegetéssel" néznek szembe. A hírszerzési értékelések arra mutatnak rá, hogy az iráni erők nem feltétlenül választják ki célpontjaikat egyenként, hanem előre meghatározott tűzzónákba lőnek ki rakétákat, amelyek a területen érzékelt radarjelekre csapódnak be. Ennek következtében önmagában a veszélyeztetett zónában való tartózkodás jelenti az elsődleges kockázatot.

A statisztikák nem tartalmazzák azokat a teherhajókat, amelyek a felderítés elkerülése érdekében kikapcsolt automatikus azonosító rendszerrel (AIS) haladtak át a szoroson. A háború kitörése előtt a Hormuzi-szoroson naponta átlagosan 125 nagy kereskedelmi hajó haladt át, ami a globális nyersolaj- és LNG-ellátás mintegy 20 százalékát adta.

Forrás: Reuters

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