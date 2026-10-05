Október 15–18. között 30 ország 90 kiállítójával érkezik az Art Market Budapest

Az Art Market Budapest október 15-18. között 16. alkalommal várja a látogatókat az MTK Sportparkban, ahol a világ közel harminc országából érkező mintegy kilencven kiállító jóvoltából 500 feletti művész több ezer alkotását vonultatja fel.

A nagyszabású művészeti seregszemle számtalan kísérőprogrammal egészül ki, köztük olyan eseményekkel, mint az Art Photo Budapest, Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vására, a sCULTURE elnevezésű, egyedülálló gazdagságú szabadtéri szoborpark és a vásár kiállítóival közösen szervezett ART+ programsorozat. A vásárt kiegészítő események keretében a társművészetek, közülük is kiemelten a táncművészet is szerephez jut, csakúgy, mint az Art Market Budapest nagykövetei, köztük Péterfy Bori, Trokán Nóra és Kádár L. Gellért. Az Art Market Budapest START MARKET elnevezéssel a legfiatalabb alkotói korosztályt, NEW EUROPE néven pedig a közép-európai művészeti együttműködést fókuszba helyező programokat hoz létre az idei évben. Az esemény a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztiválnak a fesztivál alapítása óta, így az idei évben is kiemelt képzőművészeti partnere.

Art Market Budapest 2025

„Az Art Market Budapest az idei évben a nemzetközi művészeti választék bővítésével egyaránt törekszik arra, hogy a közönséget Magyarországon egyedülálló, emlékezetes kulturális élménnyel szolgálja ki, és megerősítse Budapest meghatározó szerepét régiónk művészeti életében. A kiállításra kerülő anyag nemcsak a résztvevő országok vagy a képviselt művészeti műfajok viszonylatában, hanem generációs tekintetben is rendkívül komplex, a legpatinásabb galériák mellett a legfiatalabb művészgeneráció is látványos szerephez jut a kiállítótérben. A világ négy kontinenséről érkező, magas képzőművészeti színvonalat biztosító kiállítók mellett ezúttal számos ismert kulturális és közéleti szereplő is csatlakozott hozzánk, hogy kincsvadászatra és világkörüli utazásra hívja a látogatókat.” – emelte ki Ledényi Attila, az Art Market Budapest alapító-igazgatója.

A vásárra ezúttal a világ 4 kontinensének közel 30 országából érkező mintegy 90 kiállító hozza el 500 feletti művész több ezer alkotását, az MTK Sportpark 11,000 négyzetméteres alapterületű rendezvénycsarnokában bemutatásra kerülő különleges gazdagságú kiállítási anyag az épületet övező közparkban látványos köztéri szoborválogatással egészül ki. Miközben a nemzetközi választékban Európa országain túl a Távol-Keletet Japán, Korea és Kína, Afrikát Dél-Afrika, Nigéria és Zimbabwe, az amerikai kontinenst az Egyesült Államok, El Salvador és Venezuela kiállítói képviselik, a hazai kiállítók között a kortárs képzőművészeti szintér legtapasztaltabb galériái éppúgy jelen lesznek, mint a legfiatalabb, pályakezdő művészgeneráció. A legpatinásabb hazai galériák közül az Art Market Budapest két legnagyobb kiállítási standját ezúttal a rendszerváltás utáni első kortárs magángalériaként létrejött Várfok és az 1999 óta működő Godot foglalja el, visszatér az 1992-es alapítású Erdész, miközben közel 30 évnyi szolgálat után az Art Market Budapesten utoljára találkozhat a közönség a Missionart galériával. A legfiatalabb, 2020 óta színre lépett galériás generációt többek között a pécsi Bak, a BA’ART, a Budapest Art Bridge, az East of Eden és a Nagyházi Contemporary reprezentálja.

A legújabb, a közönség számára még ismeretlen művészeti tartalmak felszínre hozatala az Art Market Budapest kiemelt törekvése, küldetése és egyben egyik különleges vonzereje. 2026-ban az eddigi pozitív tapasztalatokra építve START MARKET néven az Art Market Budapest olyan platformot hoz létre, amely szélesebbre nyitja a bemutatkozás lehetőségét a legfiatalabb alkotói generáció számára, jelentősen megnöveli a művészeti egyetemek és más, a kiemelkedő alkotói tehetségek bemutatásában közreműködő kiállítók számát, és kifejezett erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy fokozódjon a látogatók, a piaci és szakmai szereplők figyelme a piacra lépő új művészgeneráció iránt. A START MARKET létrehozásában partnerként közreműködő Magyar Képzőművészeti Egyetem mellett az idei évben a Brnoi Egyetem Művészeti Kara (Csehország), a krakkói Jan Matejko Művészeti Akadémia (Lengyelország), a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (Budapest), a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara, a pozsonyi Művészeti és Design Akadémia (Szlovákia) és a Sziléziai Egyetem Kreatív Fotóművészeti Intézete (Csehország) jóvoltából az alkotások mellett a hallgatókkal és mestereikkel is megismerkedhetnek a látogatók.

Az Art Market Budapest 2025-ben kiemelkedő nemzetközi érdeklődés mellett NEW EUROPE (ÚJ EURÓPA) néven művészeti programot indított útjára a közép-európai kortárs képzőművészet és a regionális művészeti együttműködés támogatására. A NEW EUROPE program a házigazda magyarok mellett a Budapestre meghívott horvát, román, szerb, szlovák és szlovén galériák és vezető művészeti szereplők aktív részvételére épül. A vásár központi kiállítási területén létrehozott NEW EUROPE szekcióban a régió legjelentősebb fotógalériája (Photon, Ljubljana, Szlovénia), a Nyugat-Balkán legismertebb magángyűjtője, Marinko Sudac által alapított Avantgarde (Zágráb, Horvátország), a Danube Dialogues program alapítójaként a regionális együttműködés egyik kulcsszereplőjeként ismert BelArt (Újvidék, Szerbia), Szlovákia és Románia képviseletében pedig két ambiciózus és izgalmas portfólióval jelentkező galéria, a Dot.Contemporary (Pozsony) illetve a Viewing Room 17 (Kolozsvár) várja ezúttal a látogatókat.

Art Market Budapest 2025

Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vásáraként az Art Market Budapest 2014-ben alapított és ma már egyik legnépszerűbb kiállítási szekciója, az Art Photo Budapest 2026 októberében is a műfaj iránt érdeklődő közönség rendelkezésére áll egyedülálló lehetőséget biztosítva a fotóművészet hazai és nemzetközi alkotóival és szakembereivel való találkozásra. Miközben az idei évben Közép-Kelet-Európa olyan kiemelkedő jelentőségű szereplői járulnak hozzá a nemzetközi fotóművészeti élményhez, mint például régiónk legjelentősebb fotógalériája, a ljubljanai Photon vagy Varsóból az az Obserwacja galéria, amelynek portfóliójában egyebek mellett a 20. század nemrégiben elhunyt legendás fotódokumentaristája, Tadeusz Rolke is megtalálható, különleges meglepetésként első ízben mutatkozik be Korea az Art Photo Budapest keretében a 2009-ben Szöulban alapított és jelentős nemzetközi vásárok, köztük a Photo Basel kedvelt szereplőjeként ismert AN INC. galéria jóvoltából.

A vásár sCULTURE elnevezésű köztéri szoborkiállításán 2026 októberében is, Magyarországon egyedülálló gazdagságban, kortárs magyar művészek mintegy 30 alkotása várja a látogatókat. Az Art Market Budapest helyszíne, az MTK Sportpark által biztosított különleges körülmények között a kiállítási csarnokot övező, ingyenesen látogatható közparkban kihelyezett alkotásokat a kiállítótérbe helyezett szobrok és installációk egészítik ki.

Gyermekeink tartalmas és szórakoztató művészeti élményhez juttatását, a legfiatalabb generáció és a kortárs képzőművészet közti kapcsolatok korai kiépítését az Art Market Budapest kifejezetten feladatának tekinti, díjmentes művészetpedagógiai programjain már eddig is sok ezer iskolást látott vendégül a vásár kiállítótereiben. Az idei évben az iskolai csoportok részére nyújtott szolgáltatások mellett a gyermekprogram új elemmel bővül. Amíg a szülők a vásár választékát szemlézik, gyermekeik ART KID foglalkozásokon vehetnek részt, amelyeket a vásár pedagógus szakembere elsősorban az 5-10 éves korosztály számára fejlesztettek ki azzal a céllal, hogy játékos, interaktív formában számukra is maradandó élménnyé tegyék a kortárs képző- és fotóművészetet, megmutatva, hogy ez a világ is tele van meglepetésekkel és izgalmakkal.

A cikk megjelenését az Art Market támogatta.