Az IMF szerint új veszély leselkedik a globális pénzügyi rendszerre

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) kedden közzétett elemzése szerint a hedge fundok kezelt vagyona az elmúlt évtizedben több mint a háromszorosára nőtt, így az ágazat egyre meghatározóbb szerepet tölt be a globális pénzügyi rendszerben. A tőkeáttétel széles körű alkalmazása és az átláthatóság hiánya ugyanakkor komoly kockázatokat hordoz magában.

Az IMF a Global Financial Stability Report egyik előzetesen publikált fejezetében ismertette megállapításait. Az adatok szerint a hedge fundok által kezelt vagyon 2026 elejére megközelítette a 13 ezer milliárd dollárt, miközben 2013-ban ez az összeg még csupán 4 ezer milliárd dollár körül mozgott. A növekedést jelentős részben a tőkeáttétel – beleértve a derivatívákon keresztül elért szintetikus tőkeáttételt – hajtotta.

A szervezet külön kiemelte, hogy a hedge fundok különösen az állampapírpiacokon, azon belül is az amerikai állampapírok piacán erősítették meg pozícióikat, ahol részesedésük a 2022-es 4 százalékról 9 százalékra emelkedett.

Az IMF elismerte, hogy a hedge fundok aktívabb jelenléte javíthatja a piaci hatékonyságot, arra azonban figyelmeztetett,

hogy piaci stresszhelyzetekben ugyanezek a szereplők felerősíthetik a turbulenciákat a nagymértékű tőkeáttétel és a lazább kockázatkezelési korlátok miatt.

A jelentés szerint a hedge fundok továbbra is "eredendően átláthatatlanok", ami megnehezíti kockázataik és kitettségeik pontos felmérését. Az IMF ezért arra szólította fel a felügyeleti hatóságokat, hogy számolják fel az adathiányokat, és erősítsék meg az ágazat kockázati felügyeletét.

Forrás: Reuters

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