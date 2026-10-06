Az IMF szerint új veszély leselkedik a globális pénzügyi rendszerre

Az IMF a Global Financial Stability Report egyik előzetesen publikált fejezetében ismertette megállapításait. Az adatok szerint a hedge fundok által kezelt vagyon 2026 elejére megközelítette a 13 ezer milliárd dollárt, miközben 2013-ban ez az összeg még csupán 4 ezer milliárd dollár körül mozgott. A növekedést jelentős részben a tőkeáttétel – beleértve a derivatívákon keresztül elért szintetikus tőkeáttételt – hajtotta.
A szervezet külön kiemelte, hogy a hedge fundok különösen az állampapírpiacokon, azon belül is az amerikai állampapírok piacán erősítették meg pozícióikat, ahol részesedésük a 2022-es 4 százalékról 9 százalékra emelkedett.
Az IMF elismerte, hogy a hedge fundok aktívabb jelenléte javíthatja a piaci hatékonyságot, arra azonban figyelmeztetett,
hogy piaci stresszhelyzetekben ugyanezek a szereplők felerősíthetik a turbulenciákat a nagymértékű tőkeáttétel és a lazább kockázatkezelési korlátok miatt.
A jelentés szerint a hedge fundok továbbra is "eredendően átláthatatlanok", ami megnehezíti kockázataik és kitettségeik pontos felmérését. Az IMF ezért arra szólította fel a felügyeleti hatóságokat, hogy számolják fel az adathiányokat, és erősítsék meg az ágazat kockázati felügyeletét.
Forrás: Reuters
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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