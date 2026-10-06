Bemondták az elemzők: ennyit érhetnek valójában a magyar részvények

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Blue chipek

Az OTP-re szeptemberben is több céláremelés érkezett. A Roemer Capital a hónap elején 54 ezerről 58 ezer forintra emelte árfolyamvárakozását, változatlan vételi ajánlással - ez jelenleg a legmagasabb célár a bankpapírra. Az ODDO BHF ennél nagyobbat lépett, és 42 200-ról 52 700 forintra emelte célárát, ami közel 25 százalékos módosítás, és semlegesről felülteljesítésre javította ajánlását.

A Refinitiv adatbázisában szeptember végén két további céláremelés is szerepel: 55 ezer forint felülsúlyozási, illetve 46 600 forint vételi ajánlás mellett.

Fontos kontextus az OTP-hez, hogy ezek az elemzések azelőtt születtek, hogy kiderült, az OTP a teljes oroszországi kivonulást is mérlegeli, mert az ottani jelenléte nehezítheti a balti Luminor felvásárlásának engedélyezését, és az osztalék hazahozatala is akadozik. A bank várhatóan év végéig dönt az orosz működés jövőjéről.

Az elemzők egy része eddig sem számolt az orosz tevékenységgel, annak értékét részben vagy teljesen leírták, és még ennek ellenére is adtak relatíve magas célárakat. Ha azonban valóban megtörténik a kivonulás, akkor feltehetően azok az elemzők is kénytelenek lesznek módosítani modelljüket, akik eddig számoltak az orosz tevékenységgel.

Egy jó példa erre a Concorde, amely megvizsgálta, milyen értéket jelentene egy olyan kedvezőtlen forgatókönyv, amelyben az orosz leánybankot teljesen le kell írni, és a Luminor felvásárlása is meghiúsul. Ebben az esetben 43 630 forintra adódna az OTP értéke az elemzőház korábbi, 53 640 forintos célárához képest. Természetesen még nem meghozott döntésről van szó, és időbe telik, amíg az elemzők újrakalibrálják a modelljeiket, így a bejelentést követően egyelőre nem érkezett új célár az OTP-re.

A piac mindenesetre azonnal elkezdte beárazni a kockázatokat, így a szeptemberi csúcshoz képest mostanra 15 százalékot esett az OTP árfolyama.

A jelentős esés miatt kinyílt az olló az árfolyam és az elemzői célárak között, a Refinitiv adatbázisa szerint jelenleg átlagosan 48 757 forintra várják az elemzők az OTP-t, ami 21,4 százalékos felértékelődési potenciált feltételez.

A Molnál szintén történtek érdemi átértékelések szeptemberben. A PKO BP Securities szeptember 9-én a korábbi 3612-ről 6143 forintra emelte célárát, miközben tartásról vételre javította ajánlását. Ez mintegy 70 százalékos céláremelés, ami egyben a legmagasabb célár jelenleg a Molra.

A Concorde szeptember 14-i frissítésében 4740-ről 5930 forintra emelte árfolyamvárakozását, fenntartva a vételi ajánlást. A modell már elhúzódó amerikai–iráni konfliktussal és tartósan magas olajárakkal számol. Ez javíthatja a profitkilátásokat, és az osztalékot is feljebb húzhatja, az elemzőház pedig jövőre részvényenként 450 forintos kifizetést vár. A kedvezőbb környezet ugyanakkor újabb európai többletadóztatást is hozhat az olajcégeknek, amit a Concorde kockázatként emelt ki.

A hónap végén a Patria Finance is feljebb vitte a Molra vonatkozó célárát, 4000-ről 5300 forintra emelkedett a 12 havi, osztalék utáni célár. A magasabb energiaárak és finomítói árrések mellett a Dunai Finomító helyreállása, valamint a magyar kockázati felár és a tőkeköltség csökkenése is javította az értékelést. A Patria számol a marzsok későbbi normalizálódásával; kockázatot jelentene, ha ez a vártnál gyorsabban következne be.

Az elmúlt napok korrekcióját követően a Mol árfolyama lényegében az elemzői célárak átlagával megegyező szintre került, a Refinitiv adatbáziásában szereplő 4830 forintos átlagtól kevesebb mint 1 százalék a különbség.

A Richter elemzői lefedettsége szeptemberben kibővült, az ODDO BHF 14 ezer forintos célárral és semleges ajánlással kezdte meg a gyógyszergyártó követését.

Az Erste is friss elemzéssel jelentkezett múlt hónapban és 13 145-ről 14 945 forintra emelte 12 havi célárát a Richterre, miközben felhalmozási ajánlását fenntartotta. Az elemző szerint a forint erősödése elfedte a stabil alapműködést, amelyet továbbra is a Vraylar sikere támogat. A hosszabb távú lehetőségeket a gyógyszerfejlesztési programok előrehaladása, illetve a biotechnológiai és nőgyógyászati üzletág fejlesztései adják. Az Erste úgy látja, hogy ezeket a kilátásokat a részvényárfolyam még nem tükrözi teljesen.

Az Erste friss célára a második legmagasabb a Magyar Telekomra, a legmagasabb várakozást jelenleg a Concorde tartja 15 080 forinttal.

A Refinitiv adatbázisa szerint az elemzői célárak átlaga jelenleg 13 313 forint, ami az árfolyamhoz képest 8,9 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

A Magyar Telekomra csak az HSBC-től érkezett érdemi módosítás szeptemberben. A brit bankház 2250-ről 3140 forintra emelte 12 havi célárát, és tartásról vételre javította ajánlását. Ennél jelenleg csak egyetlen magasabb célár található a Magyar Telekomra, ezt az ODDO BHF adta meg nyáron, értéke pedig 3300 forint.

A Refinitiv adatbázisa szerint a magyar blue chipek közül a Magyar Telekom rendelkezik jelenleg a legnagyobb felértékelődési potenciállal, hiszen az elemzői célárak 2878 forintos átlaga 14,2 százalékkal haladja meg az árfolyamot.

Midcapek

A kisebb papírokra is érkeztek szeptemberben új elemzések. Az Erste a féléves eredmények után 202-ről 145 forintra vágta vissza az AutoWallis célárát, és vételről felhalmozásra rontotta ajánlását. A közel 28 százalékos vágás mögött a kínai gyártók előretörésével erősödő verseny áll. Az elemző alacsonyabb eladási árakkal és kereskedői árrésekkel számol, ami különösen rövid távon rontja a profitkilátásokat. A kedvezőbb értékelési paraméterek sem tudták ellensúlyozni ezt a hatást.

Az új célár továbbra is durván 20 százalékkal magasabb a jelenlegi árfolyamnál.

Az Equilor szeptember 2-i, második negyedéves elemzésében fenntartotta 3854 forintos célárát és vételi ajánlását az MBH Bankra. A kamatmarzsok szűkülése és a költségek növekedése visszafogta az eredményt, a három bank összeolvadásához kapcsolódó integráció pedig továbbra is terheli a működést. A vételi ajánlást a könyvértékhez képest alacsony piaci értékeltség és a hazai jelzálog- és személyihitel-piacon szerzett pozíciók támogatják.

Az Equilor célára 47 százalékos felértékelődési potenciállal számol.

A PannErgy féléves értékelésében az OTP változatlanul 3057 forintos 12 havi célárat és vételi ajánlást adott. A hőértékesítés és az árbevétel nőtt, a magasabb villamosenergia-költségek mellett azonban az EBITDA lényegében stagnált. A nettó profit javulásához a pénzügyi eredmény is hozzájárult. Az elemző az új hőtarifák megjelenésére várt a vállalatértékelési modell frissítésével, ezek és a féléves számok együttes hatását a következő felülvizsgálatban tervezte beépíteni.

A 3057 forintos célár már csak mérsékelt, 7,3 százalékos felértékelődési potenciált hagy a PannErgy részvénye számára.

Az MBH szeptemberi elemzésében fenntartotta az Opus Global 560 forintos, osztalék utáni egyéves célárát és vételi ajánlását. Bár a csoport féléves eredménye gyengült, a friss számok összhangban álltak az augusztusi modellfrissítésben megfogalmazott várakozásokkal. Az Opus legfontosabb támasza továbbra is az energetika, miközben a turizmusban folytatódott a javulás, az élelmiszeripar pedig ismét üzemi nyereséget termelt. Az építőiparban is megjelentek a stabilizálódás jelei: a második negyedévben az üzletág ledolgozta korábbi veszteségének egy részét, és új megrendeléseket nyert el. Az MBH ugyanakkor továbbra is ebben a szegmensben látja a legnagyobb kockázatokat.

Az MBH jelentős felértékelődési lehetőséget lát az Opusban, az 560 forintos célár 119 százalékkal haladja meg a jelenlegi árfolyamszintet.

Az MBH megerősítette a Gránit Bank 17 410 forintos egyéves célárát és vételi ajánlását. A második negyedévben lassult a növekedés és visszaesett a profit, az elemző azonban továbbra is kedvezően értékelte a bank költséghatékonyságát, lakossági üzletágának bővülését és hitelportfóliójának minőségét. A növekedési stratégiában a termékkör szélesítése és a magasabb árrést biztosító mikro-, kis- és középvállalati ügyfelek kiszolgálása is fontos szerepet kap. A kockázatok között az MBH a vállalati betétek csökkenését emelte ki. Ezt néhány egyedi tétel okozta, a lakossági betétek növekedése pedig nem ellensúlyozta teljesen. A féléves profit kissé elmaradt az éves eredményvárakozás időarányos részétől, ezért a következő negyedévek teljesítménye különösen fontos lesz.

Az elemző mindezek mellett is fenntartotta korábbi értékelését, a célár pedig 93,4 százalékos felértékelődési potenciált feltételez.

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