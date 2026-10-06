Enyhül a feszültség a magánhitelalapoknál, de a világ túloldalán likviditási gondok léptek fel

A magánhitelpiaccal kapcsolatos hírekben gyakran előkerülő Blue Owl Capital zászlóshajójának számító magánhitel-alapjánál a harmadik negyedévben is csökkentek a visszaváltási kérelmek, ez az amerikai piaci nyomás enyhülésére utal. Egyes alapoknál ugyanakkor továbbra is feszültség tapasztalható, Ausztráliában pedig komolyabb likviditási problémák alakultak ki - írja a Reuters.

A befektetők a harmadik negyedév során összesen 4,2 milliárd dollárt kívántak kivonni a Blue Owl két nem tőzsdén jegyzett magánhitel-alapjából, míg ez az összeg a második negyedévben 4,7 milliárd dollárt, az első negyedévben pedig rekordszintű 5,4 milliárd dollárt tett ki. A 35,1 milliárd dolláros vagyont kezelő Blue Owl Credit Income Corp. (OCIC) esetében a visszaváltási igények a befektetési jegyek 16,8 százalékára mérséklődtek a korábbi 18,8 százalékról. A társaság közlése szerint a kérelmek többsége nem új kivonási igényekből, hanem

a korábban nem teljesített megbízások újbóli benyújtásából adódott.

Ezzel szemben gyengébb teljesítményt mutatott a technológiai szektorra összpontosító Blue Owl Technology Income Corp. (OTIC), melynél a befektetők 1,1 milliárd dollárt, vagyis a befektetési jegyek 39 százalékát próbálták visszaváltani, ami emelkedést jelent az előző negyedévi 38,1 százalékos arányhoz képest.

Az amerikai piacon ugyanakkor összességében javuló tendencia figyelhető meg. A Goldman Sachs 18,2 milliárd dolláros GS Credit alapjánál a visszaváltási kérelmek a részvények mindössze 2 százalékát tették ki a korábbi 3,2 százalékkal szemben, miközben az alap mintegy 400 millió dolláros bruttó tőkebeáramlást könyvelhetett el. Glenn Schorr, az Evercore elemzője úgy véli, hogy a nem jegyzett üzletfejlesztési társaságok (BDC-k) számára jelenleg inkább a gyenge új jegyzések jelenthetnek tartósabb kihívást, mivel a közvetlen hitelezési piacon (direct lending) időbe telhet, amíg a vagyonkezelési ügyfelek és a tanácsadók bizalma teljesen helyreáll.

Az Egyesült Államokon kívül ugyanakkor fokozódott a likviditási nyomás. A mintegy

28 milliárd dolláros vagyont kezelő ausztrál Metrics Credit Partners egyes nem jegyzett alapjaiban felfüggesztette a visszaváltásokat,

miután a KPMG könyvvizsgáló megtagadta három tőzsdén jegyzett befektetési alap éves beszámolójának aláírását. A KPMG nem értett egyet az előzetes pénzügyi kimutatásokban alkalmazott feltételezésekkel, különösen a nem jegyzett kereskedelmiingatlan-befektetések értékelésével. Az ausztrál pénzügyi felügyelet jelezte, hogy kiemelten figyelemmel kíséri az ágazat fejleményeit.

Noha az amerikai piacon mérséklődik a visszaváltási nyomás, a hitelezők már egy újabb próbatételre, a refinanszírozási kockázatra összpontosítanak. A Blue Owl vezetői az elemzői tájékoztatón elmondták, hogy a szoftverportfólió teljesítménye kiegyensúlyozott maradt, ám a hitelek lejárata miatt – különösen 2028 környékén – a refinanszírozási kockázatok előtérbe kerülhetnek. Az erősebb adósok várhatóan kedvező feltételekkel tudják majd meghosszabbítani hiteleiket, míg a gyengébb minősítésű adósoknak jelentősen csökkenteniük kell a tőkeáttételüket, különben a cégek eladására vagy a hitelezőknek történő átadására kerülhet sor.

Címlapkép forrása: Shutterstock