Hamarosan kiderül, hová tegyék a pénzüket a vagyonos magyarok – Még év vége előtt lépni kell?

A Portfolio Professional Investment Day 2026 konferencia fókuszában idén a befektetéseket meghatározó új tényezők állnak: a makrogazdasági fordulópontok, a geopolitikai kockázatok, a vagyonkezelési üzleti modellek átalakulása, az alternatív befektetések térnyerése, valamint a nagy magánvagyonok adózási és öröklési kihívásai.
A rendezvény kifejezetten a vagyonkezelők, privátbankok, alapkezelők és befektetési szolgáltatók vezetőinek és szakértőinek kínál szakmai találkozási pontot.
Első szekciónkban (Új világrend, új befektetési szabályok) a megváltozott gazdasági és politikai környezet befektetési hatásaival indítunk. A geopolitikai feszültségek, az új kamatkörnyezet, az inflációs félelmek és a gazdasági blokkosodás már rövid távon is átalakítják a portfólióépítést, hosszabb távon pedig azt is meghatározhatják, mely régiók, szektorok és eszközosztályok lehetnek az előttünk álló időszak nyertesei. Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója beszél arról, miben tartják ma a pénzüket a középosztálybeli és a vagyonos magyarok, és hogyan néz ki a befektetések aktuális térképe.
A befektetési szakma egyik legmeghatározóbb kérdése ma az, hogy a rendkívül turbulens geopolitikai környezetben milyen befektetési stratégiák lehetnek sikeresek. A defense, az energia, a reshoring, az ellátási láncok újraszervezése és a regionális kockázatok mostanra túlnőttek a klasszikus makrokockázati kereteken: a következő években azok az alapkezelők és vagyonkezelők kerülhetnek előnybe, akik ezeket a folyamatokat képesek termékké, portfólióstratégiává és ügyféloldali döntéstámogatássá alakítani. Panelbeszélgetésünkben többek között Eppich Győzőt, az OTP Bank elemzési központjának igazgatóját és Vízkeleti Sándort, az Amundi Alapkezelő vezérigazgatóját, a BAMOSZ elnökét kérdezzük arról, hogy hol teremt új lehetőségeket a megváltozott világrend.
Második szekciónk a private banking üzletág és a wealth management jövőjét járja körül. A piac egyszerre néz szembe a technológiai forradalom, a generációváltás és a változó szabályozói környezet kihívásaival. Nem mehetünk el szó nélkül az AI kontra aktív vagyonkezelés kérdésköre mellett sem: kell-e még emberi részvétel és költséges termék a befektetéshez, ha az ügyfelek egyre több digitális megoldást, automatizált tanácsadást és személyre szabott portfólióajánlásokat várnak?
A wealth management új technológiáiról szóló beszélgetésben többek között Pál Máté, a HOLD digitális vezetője és Varga-Szilágyi Péter, a Wood & Co. Hungary managing partnere vesz részt. A tét hatalmas: 2030-ra a privátbankári munka drasztikusan átalakulhat, a tanácsadói szerep pedig a technológia, az adat, a bizalom és a komplex vagyontervezés metszéspontjába kerülhet.
A verseny a portfólióallokáción túl már arra is egyre inkább kiterjed, milyen ügyfélélményt és digitális infrastruktúrát kínálnak a szolgáltatók.
Különösen izgalmasnak ígérkezik a második generációs privátbanki ügyfelekről szóló beszélgetés is. A magyar vállalkozói vagyon jelentős része a következő években generációváltási helyzetbe kerülhet, miközben az új ügyfélkör már egészen másképp gondolkodik pénzről, kockázatról, digitális kiszolgálásról és társadalmi hatásról. Erről Lévai Bálinttal, a BioTechUSA Group tulajdonosával, valamint Szabó Ákossal, a Tranzit Csoport vezérigazgatójával beszélgetünk.
A délutáni program során a klasszikus portfólióépítés korlátaira és az újonnan előretörő befektetésekre fókuszálunk. A bevett portfóliók (pl. 60/40) után egyre több befektető keres alternatív megközelítéseket: private equity, private credit, infrastrukturális befektetések, tematikus eszközök és más illikvid megoldások egyaránt bekerülhetnek a portfólióba. A szekcióban azt vizsgáljuk, hogyan illeszthetők ezek a konstrukciók a vagyonkezelésbe, milyen sajátos kockázatokkal járnak, és mely ügyfelek esetében lehetnek valódi alternatívái a részvény-kötvény alapú megközelítésnek.
Ebben a blokkban Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus igazgatóságának elnöke a retail és a kereskedelmi ingatlanpiac átalakulásáról beszél, majd mások mellett Bakk Ferenc, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója és Rigó Gábor, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzsere is részt vesz az alternatív befektetésekről szóló panelbeszélgetésben. A téma különösen aktuális, hiszen a kamatkörnyezet normalizálódása után a befektetők újra elkezdték keresni azokat az eszközöket, amelyek nem pusztán a hagyományos kötvény- és részvénypiaci ciklusokra épülnek.
A nap végéhez közeledve az igazán nagy vagyonokat érintő kihívások kerülnek terítékre: adózás, vagyontervezés, bizalmi vagyonkezelés, öröklés és family office-struktúrák. Kiemelt figyelmet szentelünk annak a kérdésnek is, hogy
mit hozhat a vagyonadó 2027-es bevezetése Magyarországon.
A téma messze túlmutat az adópolitikán: közvetlenül érinti a privátbanki ügyfelek döntéseit, a családi vagyonok strukturálását, a vállalkozói vagyon generációk közötti átadását és a hosszú távú vagyontervezési modelleket.
A szakmai napot a Portfolio Investment and Wealth Management Awards díjátadója zárja, ahol a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő teljesítményeit ismerik el. A díjak célja, hogy objektív adatok, iparági szavazatok, a közönség visszajelzései és független szakmai zsűri döntése alapján értékeljük, kik formálják a legsikeresebben a magyar befektetési szektor jövőjét. A kategóriák között szerepel többek között az Év Alapkezelője, az Év Private Banking Szolgáltatója, az Év Portfóliómenedzsere és az Év Fenntartható Befektetési Megoldása is. Részletek és pályázati lehetőség itt, a pályázatok beérkezésének határideje október 15. csütörtök.
A magyar vagyonkezelés jövőjéről, a privátbanki üzleti modellről, a legkedveltebb és az alternatív befektetésekről, továbbá adózási, öröklési és generációváltási kérdésekről egyaránt értékes információkhoz juthatnak az érintettek a Portfolio november 11-i Professional Investment Day 2026 konferenciáján –
érdemes ide kattintva regisztrálni!
Címlapkép forrása: Portfolio
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