Hamarosan kiderül, hová tegyék a pénzüket a vagyonos magyarok – Még év vége előtt lépni kell?

Professional Investment Day 2026 Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.

A Portfolio Professional Investment Day 2026 konferencia fókuszában idén a befektetéseket meghatározó új tényezők állnak: a makrogazdasági fordulópontok, a geopolitikai kockázatok, a vagyonkezelési üzleti modellek átalakulása, az alternatív befektetések térnyerése, valamint a nagy magánvagyonok adózási és öröklési kihívásai.

A rendezvény kifejezetten a vagyonkezelők, privátbankok, alapkezelők és befektetési szolgáltatók vezetőinek és szakértőinek kínál szakmai találkozási pontot.

Első szekciónkban (Új világrend, új befektetési szabályok) a megváltozott gazdasági és politikai környezet befektetési hatásaival indítunk. A geopolitikai feszültségek, az új kamatkörnyezet, az inflációs félelmek és a gazdasági blokkosodás már rövid távon is átalakítják a portfólióépítést, hosszabb távon pedig azt is meghatározhatják, mely régiók, szektorok és eszközosztályok lehetnek az előttünk álló időszak nyertesei. Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója beszél arról, miben tartják ma a pénzüket a középosztálybeli és a vagyonos magyarok, és hogyan néz ki a befektetések aktuális térképe.

Banai Ádám PhD, MRICS Magyar Nemzeti Bank, monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgató Banai Ádám a Budapesti Corvinus Egyetemen kapta MSc fokozatát Pénzügyi befektetéselemző és kockázatkezelő szakon. Doktori fokozatát ugyancsak a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte, a Gazdálkodástani … Tovább

A befektetési szakma egyik legmeghatározóbb kérdése ma az, hogy a rendkívül turbulens geopolitikai környezetben milyen befektetési stratégiák lehetnek sikeresek. A defense, az energia, a reshoring, az ellátási láncok újraszervezése és a regionális kockázatok mostanra túlnőttek a klasszikus makrokockázati kereteken: a következő években azok az alapkezelők és vagyonkezelők kerülhetnek előnybe, akik ezeket a folyamatokat képesek termékké, portfólióstratégiává és ügyféloldali döntéstámogatássá alakítani. Panelbeszélgetésünkben többek között Eppich Győzőt, az OTP Bank elemzési központjának igazgatóját és Vízkeleti Sándort, az Amundi Alapkezelő vezérigazgatóját, a BAMOSZ elnökét kérdezzük arról, hogy hol teremt új lehetőségeket a megváltozott világrend.

Eppich Győző OTP Bank, elemzési központ igazgató 2006-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági karának „Makrogazdasági elemző és előrejelző” főszakirányán summa cum laude minősítéssel. Az OTP Bank Elemzési Központjához 2006 … Tovább

Vízkeleti Sándor Amundi Alapkezelő, BAMOSZ elnök, vezérigazgató Tanulmányait a BME-n, a Hertford Business Schoolon és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzi, karrierjét 1993-ban a Sedgwick Noble Lowndes vezető konzultánsaként kezdi. 1997-től az ABN Amro … Tovább

Második szekciónk a private banking üzletág és a wealth management jövőjét járja körül. A piac egyszerre néz szembe a technológiai forradalom, a generációváltás és a változó szabályozói környezet kihívásaival. Nem mehetünk el szó nélkül az AI kontra aktív vagyonkezelés kérdésköre mellett sem: kell-e még emberi részvétel és költséges termék a befektetéshez, ha az ügyfelek egyre több digitális megoldást, automatizált tanácsadást és személyre szabott portfólióajánlásokat várnak?

A wealth management új technológiáiról szóló beszélgetésben többek között Pál Máté, a HOLD digitális vezetője és Varga-Szilágyi Péter, a Wood & Co. Hungary managing partnere vesz részt. A tét hatalmas: 2030-ra a privátbankári munka drasztikusan átalakulhat, a tanácsadói szerep pedig a technológia, az adat, a bizalom és a komplex vagyontervezés metszéspontjába kerülhet.

A verseny a portfólióallokáción túl már arra is egyre inkább kiterjed, milyen ügyfélélményt és digitális infrastruktúrát kínálnak a szolgáltatók.

Pál Máté HOLD, Digitális vezető Alapszakos diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakán, mesterszakos diplomáját a CEMS MIM keretében Budapesten és Dublinban szerezte 2017-ben. A HOLD-hoz va … Tovább

Varga-Szilágyi Péter Wood & Co. Hungary, managing partner Közgazdász, CEFA, MBA, pályáját a Citibanknál kezdte Wealth Management területen, majd a Concorde-nál folytatta. Ő alapította és vezeti a Wood & Co. magyarországi irodáját, ahol a fókusz a privátb … Tovább

Különösen izgalmasnak ígérkezik a második generációs privátbanki ügyfelekről szóló beszélgetés is. A magyar vállalkozói vagyon jelentős része a következő években generációváltási helyzetbe kerülhet, miközben az új ügyfélkör már egészen másképp gondolkodik pénzről, kockázatról, digitális kiszolgálásról és társadalmi hatásról. Erről Lévai Bálinttal, a BioTechUSA Group tulajdonosával, valamint Szabó Ákossal, a Tranzit Csoport vezérigazgatójával beszélgetünk.

Lévai Bálint BioTechUSA Group, tulajdonos; NETLOCK, CMO-tulajdonos Lévai Bálint a bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát vállalatgazdálkodás, termelésmenedzsment és marketing szakon, tanult Németországban és az USA-ban is. 2014 óta a BioTechUSA-cégcso … Tovább

Szabó Ákos Tranzit Csoport, vezérigazgató 41 éves közgazdász. Tanulmányait a Debreceni Egyetem közgazdász-gazdálkodási szakán végezte vállalkozásmenedzsment specializáción. Debrecenben él feleségével és két gyermekével. A Debreceni Vagyonkeze … Tovább

A délutáni program során a klasszikus portfólióépítés korlátaira és az újonnan előretörő befektetésekre fókuszálunk. A bevett portfóliók (pl. 60/40) után egyre több befektető keres alternatív megközelítéseket: private equity, private credit, infrastrukturális befektetések, tematikus eszközök és más illikvid megoldások egyaránt bekerülhetnek a portfólióba. A szekcióban azt vizsgáljuk, hogyan illeszthetők ezek a konstrukciók a vagyonkezelésbe, milyen sajátos kockázatokkal járnak, és mely ügyfelek esetében lehetnek valódi alternatívái a részvény-kötvény alapú megközelítésnek.

Ebben a blokkban Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus igazgatóságának elnöke a retail és a kereskedelmi ingatlanpiac átalakulásáról beszél, majd mások mellett Bakk Ferenc, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója és Rigó Gábor, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzsere is részt vesz az alternatív befektetésekről szóló panelbeszélgetésben. A téma különösen aktuális, hiszen a kamatkörnyezet normalizálódása után a befektetők újra elkezdték keresni azokat az eszközöket, amelyek nem pusztán a hagyományos kötvény- és részvénypiaci ciklusokra épülnek.

Bárány Kristóf Shopper Park Plus, igazgatóság elnöke Az Adventum Befektetési Alapkezelő (2016-tól) és az Adventum International (2018-tól) ingatlan alapkezelésre szakosodott boutique alapkezelő társaságok tulajdonosa, amelyek több száz millió euró érték … Tovább

Bakk Ferenc OTP Alapkezelő, befektetési igazgató 2000 óta tölt be szakértői és vezetői feladatköröket a bankszektorban. Közgazdász diplomáját a Babes-Bolyai Egyetem Közgazdasági Karán, Bank- és Értéktőzsde Szakirányon szerezte, 2010-ben a Közép-Euró … Tovább

Rigó Gábor Gránit Alapkezelő, portfóliómenedzser Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen folytatja. 2023-ban csatlakozott az Alapkezelő portfóliómenedzseri csapatához, előtte elemzőként és Treasury területen dolgozott. Munkája során a nemzetközi … Tovább

A nap végéhez közeledve az igazán nagy vagyonokat érintő kihívások kerülnek terítékre: adózás, vagyontervezés, bizalmi vagyonkezelés, öröklés és family office-struktúrák. Kiemelt figyelmet szentelünk annak a kérdésnek is, hogy

mit hozhat a vagyonadó 2027-es bevezetése Magyarországon.

A téma messze túlmutat az adópolitikán: közvetlenül érinti a privátbanki ügyfelek döntéseit, a családi vagyonok strukturálását, a vállalkozói vagyon generációk közötti átadását és a hosszú távú vagyontervezési modelleket.

A szakmai napot a Portfolio Investment and Wealth Management Awards díjátadója zárja, ahol a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő teljesítményeit ismerik el. A díjak célja, hogy objektív adatok, iparági szavazatok, a közönség visszajelzései és független szakmai zsűri döntése alapján értékeljük, kik formálják a legsikeresebben a magyar befektetési szektor jövőjét. A kategóriák között szerepel többek között az Év Alapkezelője, az Év Private Banking Szolgáltatója, az Év Portfóliómenedzsere és az Év Fenntartható Befektetési Megoldása is. Részletek és pályázati lehetőség itt, a pályázatok beérkezésének határideje október 15. csütörtök.

A magyar vagyonkezelés jövőjéről, a privátbanki üzleti modellről, a legkedveltebb és az alternatív befektetésekről, továbbá adózási, öröklési és generációváltási kérdésekről egyaránt értékes információkhoz juthatnak az érintettek a Portfolio november 11-i Professional Investment Day 2026 konferenciáján –

érdemes ide kattintva regisztrálni!

Professional Investment Day 2026 Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között. Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio