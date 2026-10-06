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Keressük Magyarország legjobb alapkezelőit és privátbankárait - Már lehet pályázni a Portfolio befektetési és vagyonkezelési díjaira!
Befektetés

Keressük Magyarország legjobb alapkezelőit és privátbankárait - Már lehet pályázni a Portfolio befektetési és vagyonkezelési díjaira!

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Portfolio idén is egyedülálló szakmai díjakkal ismeri el a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő teljesítményeit. A díjak célja, hogy objektív adatok, iparági szavazatok, közönségvisszajelzések és független szakmai zsűri döntése alapján mutassák be, kik formálják ma a magyar befektetési szektor jövőjét. Legyél Te az Év Portfóliómenedzsere vagy épp az Év Privátbankára, és legyen a Te céged az év szolgáltatója! A pályázatokat október 15-ig várjuk! A díjakat a november 11-ei Portfolio Professional Investment Day rendezvény keretein belül adjuk át.

A Portfolio idén is átadja a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő szereplőit elismerő szakmai díjakat a november 11-ei Portfolio Professional Investment Day rendezvény keretein belül.

Professional Investment Day 2026
Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.
Információ és jelentkezés

Kategóriák: 

  • Év Private Banking Szolgáltatója
  • Év Prémium Banking Szolgáltatója
  • Év Alapkezelője
  • Év Magyarországon Kezelt Alapja
  • Év Privátbanki fejlesztése
  • Év Alapkezelői fejlesztése
  • Év ESG Fenntartható Szolgáltatója/Befektetési Megoldása
  • Év Privátbankára
  • Év Portfóliómenedzsere
  • Év Intézményi Alapkezelője 

A jelentkezők közül részben az előzetesen felállított szakmai zsűri választja ki a 2026-os év nyerteseit minden kategóriában, azonban a zsűri mellett az objektív adatoknak, közönségszavazásnak és iparági voksolásnak is hangsúlyos szerep jut. A végső győzteseket, a legjobbaknak járó elismeréseket egy előzetesen kialakított pontozási szempontrendszer alapján választjuk ki, a díjtól függően eltérő súllyal vesszük figyelembe a közönség-, illetve iparági voksolás eredményeit, valamint a zsűri szavazatát.  

A nyertesek bejelentésére 2026. november 11-én, a Portfolio Professional Investment Day rendezvényének Investment and Wealth Management Awards díjátadó ünnepségén kerül sor.

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Egy szolgáltató több díjra is leadhatja jelentkezését, amelyet a financialawards@portfolio.hu e-mail címre várjuk. A megpályázni kívánt díjak megjelölése után e-mailben küldjük el a kapcsolódó pályázati űrlapot(kat). A kitöltött pályázati űrlapokat ugyanerre az e-mail címre várjuk vissza. 

A pályázatok leadásának határideje: 2026. október 15.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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