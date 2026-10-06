Készülnek a legrosszabbra? Óriási alapok vágják vissza keményen az amerikai befektetéseiket

Professional Investment Day 2026 Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.

A Financial Times elemzése szerint a több százmilliárd dollárt kezelő nyugdíjalapok, mint

a 260 milliárd dolláros ausztrál Australian Retirement Trust,

a 388 milliárd dollárt kezelő kanadai La Caisse és

a 45 milliárd fontért felelős brit People's Pension

alulsúlyozzák az amerikai részvényeket a globális referenciaindexekhez képest.

Az S&P 500 index szárnyalását az elmúlt években egy szűk technológiai és AI-fókuszú vállalati kör hajtotta, mint például az Nvidia, az Alphabet és a Microsoft. Ennek következtében az amerikai részvénypiac koncentrációja történelmi csúcsra emelkedett, így

mára az S&P 500 több mint egyharmadát az AI-befektetési hullámhoz kapcsolódó nagyvállalatok adják.

Jimmy Louca, az Australian Retirement Trust portfóliómenedzsere kifejtette, hogy az alap idén az MSCI World referenciaindexhez képest mérsékelte az amerikai részvénypozícióit. Meglátása szerint az AI-szektor és az amerikai részvények árazása túlfeszítetté vált, a piac pedig túlszaladt a fundamentumok által indokolt szinten, ami a portfólió diverzifikálását teszi szükségessé.

A People's Pension globális részvényportfóliójában az amerikai kitettség az év végi 53 százalékról 49 százalékra csökkent, ami jelentősen elmarad az MSCI ACWI index 64 százalékos amerikai súlyozásától. Dan Mikulskis, az alap befektetési igazgatója szerint a passzív indexkövető stratégiák terjedésével felerősödő koncentrációs kockázat kiemelt figyelmet és érdemi vitát igényel.

A Marsh tanácsadó cég legutóbbi felmérése alapján a globális intézményi befektetők körében megduplázódott azok aránya, akik az amerikai részvénykitettség csökkentését tervezik a tavalyi évhez képest.

A megkérdezett, összesen több mint 5000 milliárd dollárnyi vagyont kezelő 430 intézmény egyharmada számol az amerikai kitettség visszavágásával a következő 12 hónapban.

A kanadai La Caisse befektetési igazgatója, Vincent Delisle hangsúlyozta, hogy bár az amerikai kitettség továbbra is a legnagyobb a portfóliójukban, igyekeznek a megatechnológiai részvényeken kívül is diverzifikálni, mivel a kedvezőbb kockázat-hozam arányú lehetőségeket már más szektorokban látják. A több mint 100 milliárd dollárt kezelő dán ATP befektetési igazgatója, Mikkel Svenstrup pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi értékeltségi szintek rendkívül dinamikus profitnövekedést áraznak a következő évekre.

Professional Investment Day 2026 Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között. Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images