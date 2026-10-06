Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások - interaktív, online előadás

A befektetési döntésekhez érdemes megtanulni néhány alapvető szempontot. Egy termék kiválasztásánál számít az időtáv, a kockázatvállalás, a várható hozam és a költségstruktúra. Egy vállalat vagy más eszköz vizsgálatánál pedig az is fontos, hogy tudjuk, honnan származnak az adatok, és hogyan érdemes értelmezni őket.
Online előadásunk során olyan gyakorlati kérdéseket járunk körbe, amelyekkel előbb-utóbb minden befektető találkozik.
Megnézzük, hogyan érdemes információt gyűjteni, milyen adatokat érdemes összevetni, és hogyan lehet tudatosabban végiggondolni egy-egy befektetési lehetőséget.
Miről lesz szó?
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Grafikonok és piaci adatok: hol találhatsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mely információkat érdemes figyelni az árfolyamok, teljesítmények és mozgások értelmezésekor?
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Befektetési termékek: milyen szempontok alapján válogathatsz a különböző eszközök között, legyen szó részvényekről, kötvényekről, ETF-ekről, befektetési alapokról vagy más konstrukciókról?
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Megbízástípusok: milyen lehetőségeid vannak egy befektetési ügylet indításakor, és mit jelentenek a különböző megbízási formák a gyakorlatban?
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Vállalati adatok: hol keresheted egy cég árbevételét, profitját, adósságát vagy egyéb pénzügyi adatait?
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A számok értelmezése: mely mutatókat érdemes egymással összevetni, és hogyan lehet kiszűrni a valóban lényeges információkat a pénzügyi adatok közül?
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Kockázat és hozam: milyen összefüggéseket érdemes megérteni, mielőtt egy befektetési lehetőség mellett döntesz?
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Tudatos döntéshozatal: milyen kérdéseket tegyél fel magadnak, mielőtt pénzt helyezel el egy adott befektetésben?
További információ és regisztráció ITT.
Időpont: 2026. október 11. 19:00 - 19:45
Helyszín: az internet
Tudásszint: Kezdő
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Befektetés inflációs környezetben
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