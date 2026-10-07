Bemondta a neves pénzember: közeleg a vég

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A szingapúri Forbes Global CEO konferencián Dalio kifejtette, hogy

az AI-fejlesztéseket jelenleg hatalmas hitelállományból finanszírozzák a szereplők.

A kamatok emelkedésével azonban ez az adósságteher egyre fenntarthatatlanabbá válik, ami a tapasztalatok szerint a piaci buborékok kipukkanásához szokott vezetni.

A szakember kiemelte, hogy bár még az ezt megelőző fázisban járunk, már kifejezetten közel vagyunk a fordulóponthoz.

A nagy technológiai vállalatok több százmilliárd dollárt fordítanak AI-infrastruktúrára, amit egyre nagyobb arányban adósságból finanszíroznak, miközben a piaci hozamok és nyereségek csupán néhány kiemelt részvényre koncentrálódnak.

Bár a kötvényhozamok világszerte évtizedes csúcsokra emelkedtek, ami tovább drágítja az AI-beruházások forrásbevonását,

a részvényárfolyamok egyelőre rendületlenül emelkednek tovább.

Dalio rámutatott, hogy a buborék kipukkanását más tényezők, például egy esetleges vagyonadó vagy egyéb likviditási kényszer is kiválthatják, amelyek a nem realizált nyereségek készpénzre váltására késztetik a befektetőket.

A milliárdos hangsúlyozta, hogy sokan papíron hatalmas vagyonnal rendelkeznek, ám annak elköltéséhez el kell adniuk az eszközeiket, a piacon pedig jellemzően ezen a ponton szokott bekövetkezni a fordulat.

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